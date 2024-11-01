edición general
21 meneos
38 clics
Vuelve a confirmarse: las baterías de los coches eléctricos son más longevas de los que se pensaba

Vuelve a confirmarse: las baterías de los coches eléctricos son más longevas de los que se pensaba

Un estudio reciente elaborado en Suecia, en el que se han analizado más de 1.300 coches eléctricos e híbridos enchufables de segunda mano, revela que ocho de cada diez mantienen más del 90% de la capacidad de su batería original, un dato que desafía el concepto común de que las baterías se degradan rápidamente con el tiempo y el uso. En esta extensa muestra, marcas como Kia, Tesla y Volvo se distinguen por la excelente conservación de las baterías, tanto en eléctricos puros como en híbridos enchufables.

| etiquetas: baterias , degradacion , tesla , volvo , kia , electricos
16 5 0 K 202 BATERÍAS
36 comentarios
16 5 0 K 202 BATERÍAS
  1. #1 Lusco2
    Ocho de cada diez mantienen más del 90% de la capacidad de su batería original y cuatro de cada cinco dentistas recomiendan chicles sin azúcar
    0 K 6
  2. #2 capitan.meneito *
    Esto me interesa más que la autonomía. Creo que (junto con el precio) es la clave.
    Peeero, lo que no dicen en el artículo es la edad de esos coches.
    1 K 30
  3. kastanedowski #3 kastanedowski
    Muestra de solo 1.300 vehículos en Suecia... el calor de Espana degrada las baterias X2 o por X3 mas rapido con los veranos superando los 35 grados.

    Por que el estudio no menciona las baterias con fallas o reemplazadas? los que trabajan con baterias saben que es un tema comun y hasta normal.

    Acabo de leer en reedit sobre los Kia EV6, donde a los 3 años estas baterias mueren en lugares calidos... nada de 7 años ni irrealidades de esas, es decir, hay que tirar a la basura el coche cada 3 años.

    Lo ideal seria que te firmaran en contrato una garantia a 8 años pero eso NUNCA va a pasar
    3 K -17
  4. HeilHynkel #4 HeilHynkel
    Van a saber esta gente que hace estudios más que un cuñao que desayuna sol y sombra. xD
    0 K 19
  5. #5 Lusco2
    #2 Son suecos y seguro que no te lo van a decir
    1 K 17
  6. Trevago #6 Trevago *
    #3 La garantía es de 8 años para la batería y el motor en Tesla.
    1 K 29
  7. Trevago #7 Trevago
    #2 Ya se sabe que la degradación de las baterías ocurre en su mayoría al principio de su vida útil, luego la degradación es mucho más baja en comparación, la curva se decelera mucho.
    Si cuidas la batería, tiene una vida aproximada de unos 500.000 Kms.
    0 K 9
  8. #8 sliana
    Cherrypicking
    0 K 7
  9. Trevago #9 Trevago
    #2 Si te interesa mucho el tema de las baterías de vehículo eléctrico y no te importa una charla técnica, te dejo un vídeo del Dr Jeff Dahn.
    youtu.be/i31x5JW361k?si=Q5aO_g49PkmT4oyu
    Si, yo me lo ví entero antes de comprarme un coche eléctrico.
    1 K 19
  10. Trevago #10 Trevago *
    Edit.
    1 K -1
  11. #11 dsj
    Ya están tomando notas en la industria para bajar los estándares y que se degraden a los 4 o 5 años, para obligar a renovar el coche.
    0 K 9
  12. kastanedowski #12 kastanedowski
    #6 8 anos o 160mil km... el diablo esta en los detalles
    1 K 4
  13. #13 Cuchifrito
    #2 Ni la edad, ni separan por tecnología de las baterías, bastante pobre..
    0 K 11
  14. kastanedowski #14 kastanedowski
    #10 Mito... no es asi
    0 K 10
  15. Trevago #15 Trevago
    #12 190.000 Kms, creo que no tienes ni idea de lo que hablas. 160.000 Millas.
    1 K 29
  16. Trevago #16 Trevago
    #14 Toma, para que aprendas un poquito.

    youtu.be/i31x5JW361k?si=gSO72s44UGOUxx_I

    Me has puesto un negativo a un Edit, muy ágil te he visto.
    1 K -1
  17. kastanedowski #17 kastanedowski *
    #16 50 °C NO es ideal.
    Es perjudicial.
    El rango ideal es 20–30 °C. el negativo lo has puesto primero, listillo
    1 K 3
  18. kastanedowski #18 kastanedowski
    #15 En España son 160mil km, no se usan millas aqui
    0 K 10
  19. #19 Grahml
    En relacion a lo de Kia, puedes mandar el enlace dónde has leído eso?

    Yo se que en Kia la mayor parte de las quejas sobre “baterías que mueren” en foros se refieren a la batería de 12 voltios (no la de alto voltaje) o a fallos del ICCU que impiden que la 12 V se cargue. Eso puede dejar el coche inmovilizado (como si falla la batería de un vehículo de combustión, que no permite accionar el motor de arranque).

    Pero vamos, que no es el pack de tracción de alto voltaje lo que falla.

    Y lo de la garantía, entiendo que eso sí que lo cubrirán los de Kia, dentro de esos 7 años, extendiendo la garantía de los arreglos realizados bajo esa garantía.
    1 K 32
  20. Trevago #20 Trevago
    #11 La industria va en sentido contrario, hacerlas más duraderas.
    0 K 9
  21. Peka #21 Peka
    #3 Pues no se los demás coches, pero el mío tiene gestión térmica activa de la batería y si detecta temperaturas altas o bajas actúa en consecuencia.

    Yo tengo una garantía de 3 años en el coche, ya tiene más de 3 años y de 8 años en batería y motor. Y entiendo que todos lo hacen.

    No conozco a nadie que cada 3 años tire a la basura su coche eléctrico. Ese comentario de reedit es bulo o una exageración. Cualquier maquina puede fallar, incluso aviones, pero no por eso se dejan de construir y vender.

    Conclusión, los fabricantes no son tontos y los coches ya están preparados para cada clima. La gente sigue poniendo bulos, hay mucho reaccionario que no le gustan los cambios.


    El coche eléctrico con batería de litio, solida, de sal o cualquier otro tipo que se invente es el futuro, ni de combustión ni de hidrogeno.
    2 K 11
  22. Trevago #22 Trevago *
    #18 En España son 190.000 Kms.
    ¿Quieres apostar 10.000€ a tu afirmación?, ya que me llamas listillo.
    Dime qué modelo da 160.000 Kms por favor, argumenta tu afirmación.
    Por supuesto, hablamos de baterías Li-On, que es a las que se refiere el artículo, no las de LFP, que son de los modelos de menos autonomía y una tecnología diferente.
    0 K 9
  23. Trevago #23 Trevago
    #14 Y ahora un negativo a un vídeo que explica de una forma muy pedagógica cómo funcionan las baterías en 2014, muy bien, ya veo tu racionalidad.
    1 K -1
  24. #24 Grahml *
    #6 #15 Por aclarar y como afirman por ahí arriba, el diablo está en los detalles:

    "Model 3 con Tracción trasera/Model Y con Tracción trasera/Model Y Standard con Tracción trasera:

    8 años o 160 000 km, lo que suceda primero, con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad de la batería a lo largo del periodo de garantía.


    ...



    Model 3 de Gran autonomía/Model 3 de Gran autonomía y Tracción trasera/Model 3 Performance/Model Y de Gran autonomía y Tracción trasera...

    8 años o 192 000 km, lo que suceda primero, con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad de la batería a lo largo del periodo de garantía."

    www.tesla.com/es_es/support/vehicle-warranty#:~:text=El vehículo esta.
    0 K 20
  25. ChatGPT #25 ChatGPT
    Lo jodido es cuando te toca la mala. Mientras no haya reparaciones asequibles o reemplazos más baratos.. es un tema de lotería.
    0 K 11
  26. ChatGPT #26 ChatGPT
    #5 muy fino, mis 10
    1 K 17
  27. Trevago #27 Trevago
    #24 Pero en el artículo se habla de baterías de LFP? No, se habla de baterías cuya tecnología es la que Tesla pone en el Gran Autonomía.
    Con lo que para las baterías del artículo, su garantía es de 192.000Kms.
    Por favor, corregidme si no es así.
    0 K 9
  29. Trevago #29 Trevago *
    #25 Si te toca mala, se suele reemplazar en garantía, pero claro, hay que estar al loro.
    0 K 9
  30. Trevago #30 Trevago
    #28 Batería LFP.
    Que es una química completamente diferente, y se supone que vas a hacer menos Kms que el gran autonomía, pero vamos, si eres capaz de degradar un LFP, mis dies, que es más duradera a largo plazo que las baterías convencionales supuestamente, ya que no se ha podido hacer el estudio del artículo, ya que es una tecnología nueva, de menos de 5 años, y todavía no se está comprobando su degradación a largo plazo.
    1 K 19
  31. #31 Grahml
    #27 No lo mencionan en el artículo, pero yo considero que en absoluto hablan de las LFP en este artículo

    Los datos provienen de vehículos de segunda mano (ya algo obsoletos) que en su inmensa mayoría son NMC ya que las LFP al final son practicamente exclusiva de mercados chinos. Tesla usa las LFP en sus modelos más asequibles, precisamente por lo baratas que son estas baterías y la menor autonomía que en las NMC.

    Además el artículo menciona cuidados que precisamente no son atribuibles a las LFP.

    Probablemente, si se hablara de las LFP (de aquí a unos pocos años cuando la gente tenga más vehículos chinos), los resultados serían mejores. TIenen mayor duración las LFP e incluso menor mantenimiento necesario que las NMC.
    0 K 20
  32. kastanedowski #32 kastanedowski
    #30 correcto y mi voto por tomarte el tiempo de contestar
    1 K 19
  33. #33 Grahml
    Completando #31 y contestando a #27, sí tienes razón.
    0 K 20
  34. #34 dsj
    #20 Bueno de momento, mientras tengamos competencia EU, china y los gasolina se digan considerando una opción
    0 K 9
  35. Trevago #35 Trevago
    #34 Si no tienes para cargar en casa, no te compres un eléctrico, te lo digo por experiencia, es mi recomendación.
    0 K 9
  36. ElRelojero #36 ElRelojero
    #3 Pues el mío tiene más de 4 años y no lo he tirado, siguen las baterías bien.
    0 K 10

menéame