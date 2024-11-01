Vuelve a confirmarse: las baterías de los coches eléctricos son más longevas de los que se pensaba

Un estudio reciente elaborado en Suecia, en el que se han analizado más de 1.300 coches eléctricos e híbridos enchufables de segunda mano, revela que ocho de cada diez mantienen más del 90% de la capacidad de su batería original, un dato que desafía el concepto común de que las baterías se degradan rápidamente con el tiempo y el uso. En esta extensa muestra, marcas como Kia, Tesla y Volvo se distinguen por la excelente conservación de las baterías, tanto en eléctricos puros como en híbridos enchufables.
Peeero, lo que no dicen en el artículo es la edad de esos coches.
Por que el estudio no menciona las baterias con fallas o reemplazadas? los que trabajan con baterias saben que es un tema comun y hasta normal.
Acabo de leer en reedit sobre los Kia EV6, donde a los 3 años estas baterias mueren en lugares calidos... nada de 7 años ni irrealidades de esas, es decir, hay que tirar a la basura el coche cada 3 años.
Lo ideal seria que te firmaran en contrato una garantia a 8 años pero eso NUNCA va a pasar
Si cuidas la batería, tiene una vida aproximada de unos 500.000 Kms.
youtu.be/i31x5JW361k?si=Q5aO_g49PkmT4oyu
Si, yo me lo ví entero antes de comprarme un coche eléctrico.
youtu.be/i31x5JW361k?si=gSO72s44UGOUxx_I
Me has puesto un negativo a un Edit, muy ágil te he visto.
Es perjudicial.
El rango ideal es 20–30 °C. el negativo lo has puesto primero, listillo
Yo se que en Kia la mayor parte de las quejas sobre “baterías que mueren” en foros se refieren a la batería de 12 voltios (no la de alto voltaje) o a fallos del ICCU que impiden que la 12 V se cargue. Eso puede dejar el coche inmovilizado (como si falla la batería de un vehículo de combustión, que no permite accionar el motor de arranque).
Pero vamos, que no es el pack de tracción de alto voltaje lo que falla.
Y lo de la garantía, entiendo que eso sí que lo cubrirán los de Kia, dentro de esos 7 años, extendiendo la garantía de los arreglos realizados bajo esa garantía.
Yo tengo una garantía de 3 años en el coche, ya tiene más de 3 años y de 8 años en batería y motor. Y entiendo que todos lo hacen.
No conozco a nadie que cada 3 años tire a la basura su coche eléctrico. Ese comentario de reedit es bulo o una exageración. Cualquier maquina puede fallar, incluso aviones, pero no por eso se dejan de construir y vender.
Conclusión, los fabricantes no son tontos y los coches ya están preparados para cada clima. La gente sigue poniendo bulos, hay mucho reaccionario que no le gustan los cambios.
El coche eléctrico con batería de litio, solida, de sal o cualquier otro tipo que se invente es el futuro, ni de combustión ni de hidrogeno.
¿Quieres apostar 10.000€ a tu afirmación?, ya que me llamas listillo.
Dime qué modelo da 160.000 Kms por favor, argumenta tu afirmación.
Por supuesto, hablamos de baterías Li-On, que es a las que se refiere el artículo, no las de LFP, que son de los modelos de menos autonomía y una tecnología diferente.
"Model 3 con Tracción trasera/Model Y con Tracción trasera/Model Y Standard con Tracción trasera:
8 años o 160 000 km, lo que suceda primero, con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad de la batería a lo largo del periodo de garantía.
...
Model 3 de Gran autonomía/Model 3 de Gran autonomía y Tracción trasera/Model 3 Performance/Model Y de Gran autonomía y Tracción trasera...
8 años o 192 000 km, lo que suceda primero, con un mínimo del 70 % de conservación de la capacidad de la batería a lo largo del periodo de garantía."
www.tesla.com/es_es/support/vehicle-warranty#:~:text=El vehículo esta.
Con lo que para las baterías del artículo, su garantía es de 192.000Kms.
Por favor, corregidme si no es así.
blog.ev-renting.com/bateria-tesla-cuando-cambiarla-reemplazarla
Que es una química completamente diferente, y se supone que vas a hacer menos Kms que el gran autonomía, pero vamos, si eres capaz de degradar un LFP, mis dies, que es más duradera a largo plazo que las baterías convencionales supuestamente, ya que no se ha podido hacer el estudio del artículo, ya que es una tecnología nueva, de menos de 5 años, y todavía no se está comprobando su degradación a largo plazo.
Los datos provienen de vehículos de segunda mano (ya algo obsoletos) que en su inmensa mayoría son NMC ya que las LFP al final son practicamente exclusiva de mercados chinos. Tesla usa las LFP en sus modelos más asequibles, precisamente por lo baratas que son estas baterías y la menor autonomía que en las NMC.
Además el artículo menciona cuidados que precisamente no son atribuibles a las LFP.
Probablemente, si se hablara de las LFP (de aquí a unos pocos años cuando la gente tenga más vehículos chinos), los resultados serían mejores. TIenen mayor duración las LFP e incluso menor mantenimiento necesario que las NMC.