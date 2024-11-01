Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias

La Comisión de Fiestas que vendió las participaciones del número premiado, y que imprimió un taco de 50 papeletas no sustentado por ningún décimo del 79432, busca un difícil consenso congregando a unas 300 personas agraciadas. Tensión, dentro de un orden, y la búsqueda de un consenso casi imposible. Han sido la tónica de la jornada vivida este viernes en la localidad leonesa de Villamanín tras ir desentrañándose un problema cifrado en muchos millones de euros: el problema surgido cuando, tras tocar este lunes el Gordo de Navidad y acudir a la..
| etiquetas: gordo , navidad , estafa , mas papeletas , vendidas , que decimos
Opción dos: Vas a juicio contra los que vendieron los boletos, después de un par de años el juez te da la razón y cobras los 75.000 más lo que pueda sacar a los acusados de sus bienes embargables menos lo que te cobren los abogados, pongamos 78.000 euros.
Yo lo tendría claro.
De verdad que lo que leo en mename por este tema me parece de una miseria moral increíble.
1. TIene pinta de que ha sido un fallo, es una comisión de fiestas donde los ingresos no se los queda nadie, sino que van para organizar la fiesta del pueblo, no para el bolsillo de nadie. Si esta bien auditado que el dinero vendido de las participaciones es el que hay en la caja entonces no creo que nadie haya metido mano en la caja
2. Es un pueblo pequeño, los que organizan el evento son los chavales del pueblo, con lo cual si… » ver todo el comentario
Yo denunciaría por principios, si pierdo el dinero del premio en abogados para que los responsables acaben con una condena. Que así sea
Por que no es que no hubiera decimos, es que había un talonario mas de la cuenta. Van a cobrar. Un 6% menos de los 80.000 que tenian que cobrar. Pero aun así una pastisima.
#29 Si esos son tus principios, espero que te juzguen con igual dureza cuando cometas un error.
A poco que uno sepa de matemáticas esta claro que es un error.
Pensar que la van a liar por 200 euros y por los 1820 restantes no. Si pensaran como dices no comrparian nada.
1. TIene pinta de que ha sido un fallo, es una comisión de fiestas donde los ingresos no se los queda nadie, sino que van para organizar la fiesta del pueblo, no para el bolsillo de nadie. Si esta bien auditado que el dinero vendido de las participaciones es el que hay en la caja entonces no creo que nadie haya metido mano en la caja
Muchas veces, 2 de la comisión, 2 que van de listos, y dicen...
"Este año, la farlopa la vuelve a pagar la comisión, como es para fiestas, pues eso..."
Renuncias a decenas de miles de euros para hundirle la vida a unos chavales de la comision de fiestas por llevarse unos cientos de mas.
Todo bien.
Luego te preguntaras por que la sociedad esta TAN jodida....
Saludos
A mi no me importaría dejar de ganar el 6%
Yo creo que van a quedar mas marcados aquellos que tras haber ganado 75200 euros vayan a reclamarles a unos chavales, a priori sin mala fe, por 4800 euros
Además de eso, es la junta de fiestas del pueblo. Se deben conocer todos.
Ellos dan todo el premio, los demás 5000€
Ahora parece que hay un acuerdo por lo que he leido
Viendo esto, creo que igual si era su primerito día y ha sido una cagada en toda regla
A quien tienen que impedir cobrar cantidad alguna de las papeletas que puedan tener
es a los miembros de esa comisión de fiestas.
No me cuadra. Lo primero que pense al leer la noticia es que esos 4 millones de euros lo cubrieran ellos con las papeletas que se quedarian posiblemente, Y resulta que ellos dicen que se quedaron solo el equivalente a 5 papeletas para los 10.
De hecho posiblemente compraron 5, porque esas papelestas de 5 euros suelen ser 4 para el sorteo y 1 euro de donacion para las fiestas