Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias

Villamanín asume un error de 4 millones en el Gordo de Navidad y pide una 'quita' entre los ganadores para evitar denuncias

La Comisión de Fiestas que vendió las participaciones del número premiado, y que imprimió un taco de 50 papeletas no sustentado por ningún décimo del 79432, busca un difícil consenso congregando a unas 300 personas agraciadas. Tensión, dentro de un orden, y la búsqueda de un consenso casi imposible. Han sido la tónica de la jornada vivida este viernes en la localidad leonesa de Villamanín tras ir desentrañándose un problema cifrado en muchos millones de euros: el problema surgido cuando, tras tocar este lunes el Gordo de Navidad y acudir a la..

bronco1890
Opción uno: En vez de cobrar 80.000 euros por cupón cobras 75.200 euros.
Opción dos: Vas a juicio contra los que vendieron los boletos, después de un par de años el juez te da la razón y cobras los 75.000 más lo que pueda sacar a los acusados de sus bienes embargables menos lo que te cobren los abogados, pongamos 78.000 euros.
Yo lo tendría claro.
10
obmultimedia
#15 yo elegiría el comodin del publico.
3
Antipalancas21
#15 Encima hacienda cobra de eso que recibas, me parece.
0
yarkyark
#15 Además son vecinos de tu pueblo. ¿Pones 5 euros y cobras 75.200 y luego vas a joder a tus vecinos a quitarles la casa y los bienes por 4.800 euros?

De verdad que lo que leo en mename por este tema me parece de una miseria moral increíble.
4
Veelicus
Yo cobraría los 75200 y me dejaría de leches por varios motivos:
1. TIene pinta de que ha sido un fallo, es una comisión de fiestas donde los ingresos no se los queda nadie, sino que van para organizar la fiesta del pueblo, no para el bolsillo de nadie. Si esta bien auditado que el dinero vendido de las participaciones es el que hay en la caja entonces no creo que nadie haya metido mano en la caja
2. Es un pueblo pequeño, los que organizan el evento son los chavales del pueblo, con lo cual si…   » ver todo el comentario
9
Verdaderofalso
#9 #1 #23 y si no llega a tocar? Un dinero extra que se llevan? Nadie se hubiera enterado.

Yo denunciaría por principios, si pierdo el dinero del premio en abogados para que los responsables acaben con una condena. Que así sea
4
yarkyark
#1 Es la comisión de fiestas del pueblo. ¿Los acusáis de enriquecerse? ¿A quien? ¿A la comisión?

Por que no es que no hubiera decimos, es que había un talonario mas de la cuenta. Van a cobrar. Un 6% menos de los 80.000 que tenian que cobrar. Pero aun así una pastisima.

#29 Si esos son tus principios, espero que te juzguen con igual dureza cuando cometas un error.
6
Antipalancas21
#31 Devolvieron decimos, iban de listos, si no no habrían sacado esas 50 papeletas, no defiendas, es una estafa que les ha salido mal.
2
yarkyark
#35 Claaaro. Compran 4.000 euros en lotería y devuelven 200. Y van a hacer la estafa con 200 euros y con los otros 3.800 no.

A poco que uno sepa de matemáticas esta claro que es un error.
6
Antipalancas21
#37 Ellos no sabían que tocaría el gordo en esos 81 decimos que compraron ,no se de donde sacas tu los 4000€ fueron 1820€, tus matemáticas 0 patatero. la mala fe es hacer 50 papeletas mas para gente del pueblo y de fuera,, de ese tipo de engaños los hay siempre en las papeletas que en muchos sitios venden.
1
yarkyark
#40 Me da igual. ¿haces la estafa con 200 y no con los 1820 restantes?. Venga ya.

Pensar que la van a liar por 200 euros y por los 1820 restantes no. Si pensaran como dices no comrparian nada.
1
Herumel
#29 #23
1. TIene pinta de que ha sido un fallo, es una comisión de fiestas donde los ingresos no se los queda nadie, sino que van para organizar la fiesta del pueblo, no para el bolsillo de nadie. Si esta bien auditado que el dinero vendido de las participaciones es el que hay en la caja entonces no creo que nadie haya metido mano en la caja

Muchas veces, 2 de la comisión, 2 que van de listos, y dicen...

"Este año, la farlopa la vuelve a pagar la comisión, como es para fiestas, pues eso..."
0
Spirito
#29 Se queda para el mismo pueblo, porque es para las fiestas.
0
Machakasaurio
#29 ojo por ojo hasta que todos acaben ciegos.
Renuncias a decenas de miles de euros para hundirle la vida a unos chavales de la comision de fiestas por llevarse unos cientos de mas.
Todo bien.
Luego te preguntaras por que la sociedad esta TAN jodida....
0
wendigo
#29 ¿Por 200€ de supuesta estafa, vas a gastar 74000€ del premio en abogados? ... No te lo crees ni jarto grifa.

Saludos
0
u_1cualquiera
Depende del grado de confianza en los organizadores
A mi no me importaría dejar de ganar el 6%
5
Antipalancas21
#4 Si es que esos listos devolvieron decimos del gordo y hicieron esas 50 papeletas mas.
1
sotillo
#5 Ya y pudo ser intencionado o noo pero perder un 6% y montar un caso judicial cuando Montoro robó un 20 y ni dios dijo ni media me parece de estupidos, claro que la estupidez tiene más papeletas
1
Antipalancas21
#12 Desde luego en un pueblo tan pequeño los que han organizado esa estafa quedan marcados ellos y sus familiares.
0
Veelicus
#17 En un pueblo pequeño enseguida se sabe si ha sido una estafa o un fallo, porque igual alguien devolvio decimos sin avisar de que no se hiciesen mas participaciones, estamos hablando de chavales y cuando el numero de decimos es alto es mas probable este tipo de fallos.
Yo creo que van a quedar mas marcados aquellos que tras haber ganado 75200 euros vayan a reclamarles a unos chavales, a priori sin mala fe, por 4800 euros
4
Antipalancas21
#24 Eso de sin mala fe tu los sabes o es una idea tuya solamente
0
sotillo
#4 No solo es lo más sences que ademas es lo más inteligente, poner toda la cesta en manos de jueces y abogados es de ser poco listo
1
Antipalancas21
#10 Los abogados estarán como buitres ya, detrás de los damnificados.
0
Antipalancas21
Una estafa en toda regla, donde los culpables tenían ya que estar detenidos y responder con todo lo suyo, para pagar a los damnificados. Desgraciadamente lo de las papeletas sucede muchas veces,
8
diablos_maiq
#1 les tocó el marrón gordo
2
sotillo
#1 Estáis todos locos por la codicia, la solución de asumir un error y perder una parte me parece locos más civilizado el resto de las opciones me parece de egoísta y de perder más dinero en abogados
4
Antipalancas21
#9 Seguramente los que ganaran al final el gordo de verdad sean los abogados.
2
sotillo
#11 Si la gente son vecinos y se llevan medio bien no tiene por que
1
Antipalancas21
#16 Vendieron papeletas a gente de otros pueblos.
0
yopasabaporaqui
#9 Desde luego, es lo más sensato y práctico. No tenían nada ya.
0
Abril_2025
#9 Aunque sea una estafa, por quitarte líos la reducción del 6% es lo lógico.

Además de eso, es la junta de fiestas del pueblo. Se deben conocer todos.
0
Kikiru
#1 me da mi que se liaron con eso de juegas 4 euros y pagas 5 al hacer las divisiones para hacer el número de participaciones y comprar el número de décimos.
1
sillycon
#1 "Villaviciosa de al lado" es un documental
0
Spirito
#1 Yo no lo veo una estafa, sino un error al contar que, en un momento dado, a todos nos puede pasar.
0
Don_Pixote
#30 pues de sus participaciones ganadoras

Ellos dan todo el premio, los demás 5000€

Ahora parece que hay un acuerdo por lo que he leido
3
alfema
Yo acepto la quita, pero después de cobrar denuncio, alguien tuvo que decidir imprimir más papeletas de las debidas sabiendo que no erra correcto, a saber cuantos habrán hecho lo mismo.
1
Antipalancas21
#8 Todos los años sale algún caso así, incluso creo acordarme de una papeletas en nombre de una asociación benéfica falsa y no había nada verdadero detrás de ellas y toco algún premio, no el gordo.
1
rerefrito
#8 Siempre se imprimen más papeletas de las debidas en estos casos. Se solicita a la administración que guarde por ejemplo 200 decimos, se hacen talonarios correspondientes a esos 200 decimos que se distribuyen en comercios, restaurantes, personal de la asociación para su venta. Una semana antes del sorteo se recogen los talonarios (papeletas vendidas y no vendidas) y con el dinero obtenido se compran los decimos (160 fue el caso). Luego, parece que apareció un talonario vendido que no habían transformado en decimos. Alguien evidentemente ha sido responsable de forma particular, porque esos 160 euros los tendría alguien o bien nadie se acordó de el y se siguió vendiendo. No se que pensar la verdad.
0
ChatGPT
Puertohurraco fue por mucho menos
0
casicasi
''esas denuncias se dirigirán de modo personal a los integrantes de la Comisión, casi todos ellos jóvenes, que llevan años de manera voluntaria organizando todo tipo de actividades con el único objetivo de sufragar los festejos patronales del pueblo''.
0
Veelicus
#7 Aqui igual algun abogado en la sala nos puede iluminar, porque si esa comisión estaba respaldada por el ayuntamiento y hacia el sorteo con la aprobación del ayuntamiento, que imagino que si porque son varios años, es posible que el ayuntamiento fuese declarado responsable civil subsidiario
0
DayOfTheTentacle
Aychacho qé iba a zabé yo.
0
CharlesBrowson
era mi primerito dia, yo si fuera de alli...no cuela
0
Don_Pixote
#2 “ La suma total de esta solución común y consensuada ascendería a 3,6 millones y los 400.000 restantes los ofreció cubrir la propia Comisión de Fiestas de Villamanín del dinero del décimo que ellos habían adquirido”

Viendo esto, creo que igual si era su primerito día y ha sido una cagada en toda regla
8
Verdaderofalso
#13 y de donde salen esos 400000€ que ha que poner?
0
Danae...
De eso nada.
A quien tienen que impedir cobrar cantidad alguna de las papeletas que puedan tener
es a los miembros de esa comisión de fiestas.
0
Xaino
Una comision de 10 personas. ¿Solo se quedaron un decimo? ¿Poniendo 2 euros cada uno? ¿Las papeleteas no se vendian a 5 euros?

No me cuadra. Lo primero que pense al leer la noticia es que esos 4 millones de euros lo cubrieran ellos con las papeletas que se quedarian posiblemente, Y resulta que ellos dicen que se quedaron solo el equivalente a 5 papeletas para los 10.
0
Veelicus
#22 comprando 4 participaciones para los cuatro cuadra perfectamente.
De hecho posiblemente compraron 5, porque esas papelestas de 5 euros suelen ser 4 para el sorteo y 1 euro de donacion para las fiestas
1
Kikiru
#22 normalmente si eres de los que organiza, te quedas por lo menos con uno o dos décimos completos por si toca que por lo menos te toque bien ya que repartes. ¿Pero quién sabe?
0

