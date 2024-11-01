·
332
meneos
399
clics
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
El Ministro de Cultura defiende seguir los pasos de Eslovaquia y que están estudiando también otros países.
|
etiquetas
:
urtasun
,
eurovision
,
israel
154
178
1
K
471
actualidad
54 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
Comentarios destacados:
#5
Quedarán al final Alemania, Polonia, los caniches bálticos, Reino Unido e Israel, todos votándose twelve, eleven, ten, nine, los unos a los otros. Comiéndose las pollas en círculo. La representación perfecta de lo que es la derecha Europea hoy en día.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jaime131
Lo apoyo. Lo dije por aquí antes de que se celebrara el concurso.
24
K
220
#4
Lusco2
#1
Yo lo dije mientras se celebraba
3
K
38
#13
MADMax2
#1
Creo que eso lo hemos dicho ya muchos desde hace un par de años al menos
5
K
49
#48
Kmisetas
#1
pues si Jaime131 lo apoya, habrá que hacer algo, no?
1
K
17
#49
Jaime131
#48
0
K
11
#5
Supercinexin
Quedarán al final Alemania, Polonia, los caniches bálticos, Reino Unido e Israel, todos votándose twelve, eleven, ten, nine, los unos a los otros. Comiéndose las pollas en círculo. La representación perfecta de lo que es la derecha Europea hoy en día.
24
K
210
#2
mrM4
Yo creo que deberíamos mandar al chiquilicuatre con una bandera palestina
19
K
179
#6
Lusco2
#2
Los españoles debieran abstenerse de protestas festivas que desvirtúan el mensaje
1
K
14
#18
aritzg
#6
las batucadas... un dos tres, responda otra vez
0
K
9
#30
Lusco2
#18
Puuulpo!, animal de compañía
0
K
7
#9
victorjba
#2
No le dejarían. Hacer el capullo si, cualquier cosa remotamente política no
4
K
48
#10
Tunguska08Chelyabinsk13
#9
Remotamente política que esté fuera de la línia oficial. Porque vender que no está politizado ese evento es risible.
10
K
103
#15
MADMax2
#9
Eurovisión ya es algo político en si mismo
8
K
97
#41
UNX
#9
Entonces lo echarían. Resultado: España se retiraría de Eurovisión. Objetivo cumplido.
1
K
32
#26
HeilHynkel
#2
¡Qué coño el Chiquilicuatre! ¡A Sergio Ramos! ¡Que sufran!
8
K
64
#31
torrrquemada
#26
Teniendo adictos al futbol en toda Europa, puede que incluso llegara a ganar.
0
K
7
#36
kilokilo
#26
que como! A Feijoo candando comerme la fruta!
0
K
6
#43
tetepepe
#2
Mejor mandar a una banda de pueblo tocando una marcha fúnebre con fotos de niños palestinos muertos, a ver si se dan por aludidos.
2
K
28
#50
Kleshk
#2
tal como está la cosa enviaria a Ignatius
0
K
10
#3
rojelio
La amenaza tiene más peso del que parece, España es uno de los patrocinadores principales.
17
K
177
#38
omega7767
#3
el problema principal es que más paises sigan el ejemplo de España. El dinero que cuesta hacer eurovisión es lo de menos, el impacto que tiene si España y más paises amenazan con dejar eurovisión es grande
1
K
14
#20
Malaguita
Con lo fácil que fue echar a Rusia de todos lados. Por qué costará tanto echar a esta gente?
(Atención, pregunta retórica)
9
K
101
#29
anonimo115
*
#20
y rusia es europea mientras que Israel es asiática
3
K
30
#45
el_Tupac
#20
su buen dinero les cuesta
2
K
20
#19
encurtido
Con Rusia en unos días se les expulsó de las competiciones UEFA y FIFA de fútbol, Euroliga de baloncesto (ahí los clubes rusos eran bastante importantes), en ATP / WTA (tenis) se les deja competir pero sin bandera rusa o bielorrusa, por comparar citando los deportes con más seguidores.
7
K
73
#25
manuelnw
#19
Cuatro días tardaron de expulsarlos de la UEFA y FIFA, 5 días del cliclismo, y un solo día de Eurovisión.
5
K
48
#12
dunachio
Lo primero bueno que va a hacer Israel en décadas, evitar que participemos en Eurovisión. Gracias Benja.
4
K
42
#22
Mark_
Eurovisión, el fútbol de los maricones (tengo amigos que casi me defenestran por decirlo, según ellos soy una vergüenza para colectivo
), rompe más familias que el Monopoly o la heroína, TODOS los años hay un motivo de queja generalizada como los puntos mal dados, el voto a distancia, las lamidas de ojete de un país a otro con argumentos tan sobadísimos y rancios como "es que la Reina Sofía es griega") y TODOS, absolutamente todos vuelven a ver el programa de principio a fin el año siguiente.
Donde cabe un centímetro caben dos. De eso sabemos bastante. A las pruebas me remito
2
K
30
#7
reivaj01
Yo no veo eurovisión y suelo estar totalmente fuera de lo que allí se cuece, pero viendo la foto de la representante israelí, ¿De qué va disfrazada?.
Yo diría que de "La Muerte"
2
K
28
#8
Supercinexin
#7
Yo apagué la tele cuando cantó ella, pero se supone que era una especie de representación porque era una superviviente del 7 de octubre o algo así rollo victimismo total, como siempre.
3
K
45
#27
anonimo115
#8
storytelling anglo rancio y victimista
0
K
10
#39
AGlC
#7
Eso mismo he pensado yo. El Ángel de la Muerte, muy adecuado para esos HdlGP.
0
K
7
#51
Derko_89
#7
Las imágenes de la actuación de Israel en Eurovisión tranquilamente se podrían titular "Ángel de la muerte lanzando fuego sobre Gaza. Óleo sobre lienzo"
0
K
10
#44
Kosimo
Bien. Que se retiren y empujen a otros a hacerlo
1
K
17
#17
silvano
*
Yo soy Eurofan y me parece de acuerdo, porque mientras participe ese país, el concurso estará tan pervertido que no merece la pena verlo.
Para eso mejor no participar y no verlo, al menos te quedas con los recuerdos agradables.
2
K
15
#47
XtrMnIO
Me parece bien, que se queden Alemania e Israel con este bodrio.
1
K
15
#37
chavi
Apoyo la moción
0
K
13
#40
JoseLuis80
De todas formas Eurovisión ahora mismo es más política que nunca. Cancelemos nuestra participamos y creemos un festival (algo así como el Benidorm Fest XXL) con cantantes del país en una competición mucho más sana donde se valore realmente la calidad.
0
K
11
#14
fliper
Echo de menos un referéndum sobre estas cuestiones pero tiene todo mi apoyo. Veremos si al final no se hacen caquita
1
K
10
#46
grelos
¿Es verdad que Ernest Urtasun y Sira Rego se negaron a condenar los atentados de Hamás?.
0
K
9
#53
mtrazid
"defiende seguir los pasos de Eslovaquia" Qué alguien le diga que es Eslovenia y no Eslovaquia, Eslovaquia hace años que se retiró...
0
K
9
#16
CharlesBrowson
Es lo minimo que de debe hacer
0
K
8
#54
sivious
Me parece de coña que el nivel de politica exterior se mira con Eurovision. Esto es de pandereta Europea nivel Ultra Dios. Pero bueno.
Si queremos dejar de ser un planeta de coña deberiamos exigir que España no se presente en ningun tipo de competicion/certamen/concurso que comparta con Israel. Ni mundiales de futbol, ni juegos olimpicos, ni paparruchadas como Eurovision.
Pero claro, Eurovision es un certamen de chichinabo comparado con el mundial o la eurocopa, y si no se presentan ahi si que la ibamos a tener pero gorda por parte de una hinchada de "centro" importante.
0
K
7
#33
Jack29
*
La unica soluciones viable y válida es que SE LES EXPULSE. Cualquier otra, hace que ellos ganen.
Se les deja participar sin sanciones y permitiendo mandar propaganda? Ellos ganan
Ensucian el televoto sin consecuencia? Ellos ganan
Hacen que otros paises se bajen del carro, degradando el festival y su tradicion? Ellos ganan
Mermamos la audiencia porque se boicotea el evento y que pierda apoyo popular? Ellos ganan
Igual con Eurovisión, que con La Vuelta.
No pueden ganar, hay que expulsarles de…
» ver todo el comentario
0
K
7
#32
pom
Yo defiendo retirar España de cualquier forma. Hasta los cojones de un "concurso" tan politizado desde hace décadas que defiende ser lo contrario.
0
K
7
#21
Cilantro
Solo lo contemplarán si ven que sus seguidores le dan la espalda durante el proceso de selección del representante, y si no se la dieron el año pasado tampoco se la darán éste.
0
K
7
#42
Jotage51
Hombre, lo bueno de todo esto es que cuando quedemos los últimos otra vez podemos decir que ha sido por la presión de Israel, que han amañado los votos y todo eso. jeje
0
K
6
#35
groucha
Medida harto contundente. Netanyahu debe de estar
jiñado
...
1
K
0
#11
_15
No debería mezclarse tan ingenuamente el arte y la política, y menos aún si el individuo en cuestión que lo promueve se llama Urtasun.
12
K
-89
#23
beltraneja
#11
Hablando de mezclar.
1
K
18
#24
manuelnw
#11
Eurovisión expulsó a Rusia 1 día después de que atacase Ucrania.
13
K
143
#28
anonimo115
#11
Entonces, ¿Debería volver rusia al festival?
4
K
33
#34
Tunguska08Chelyabinsk13
#11
¿Es un concurso de naciones, como no puede ser político?
0
K
14
#52
mtrazid
#11
Rusia y Bielorussia fueron expulsadas, explícame por qué, sobre todo Bielorrusia que no está en guerra, solo por ser aliado de Putin.... Claro que no habría que mezclar el arte y la política ni el deporte y la política, pero por qué sancionas a unos y a otros no?
0
K
9
Ver toda la conversación (
54
comentarios)
