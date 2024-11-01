La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]

La Unión Europea se está preparando para atacar a Estados Unidos con un conjunto de aranceles por valor de €93 mil millones ($ 107,71 mil millones) después de las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia el sábado. El bloque también está considerando restringir la entrada de empresas estadounidenses a su mercado en respuesta a las amenazas, según el informe del Financial Times.
Dejar las empresas armamentísticas de un país en manos de una potencia extranjera no especialmente amigable, no sé en qué estaba pensando ese tío. Más inútil no se puede ser.
Pero si te entiendo bien el trasfondo, sí que tienes razón en que tienen que anular las importaciones de gas y otros productos que se comprometieron por una cantidad de unos 700.000 millones en tres años, si no recuerdo mal.
El 5% del pib en gasto militar son: 800.000 mill € (aunque no todo irá para EEUU).
Aquí hablan de 93.000 mill €.
Para valorar bien la broma...
Para referencia, lo que se acordó por pagar por Florida al final no se pagó.
Pero si, es una broma. Europa se ha convertido en un mal chiste.
- La UE importa por valor de 334.000 mill de €.
- Las exportaciones a EEUU tienen un valor de 530.000 mill de €
Pero el tema es que yo lo que creo es que la UE lo que necesita es abrirse al resto del mundo. Si ahora nos hacen tragar con tener que comerciar con los responsables del genocidio de al menos 70.000 personas (niños incluídos), no podemos condenarnos a depender de EEUU por no comerciar libremente con Rusia o China. Y para nuestra economía sería mucho más beneficioso añadir nuevos… » ver todo el comentario
"Separémos energéticamente de Rusia, no es un socio fiable, busquemos otros proveedores más seguros, blablabla"
Y la verdad, viendo cómo está la sociedad estadounidense de perturbada, lo último que necesita Europa es depender de ella.
Los han roto ellos unilateralmente.
Ya no son confiables, hay que buscar aliados en otras partes.
Y el Zana literalmente se giña en el pañal.
Trump que o desiste de sus mierdas para este lunes, o corta automáticamete todos los servicios de redes sociales
Edito: y además está en ingés
Creo que hay otras líneas y alternativas.
Eso sí, de cara a la galería