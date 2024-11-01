La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]

La Unión Europea se está preparando para atacar a Estados Unidos con un conjunto de aranceles por valor de €93 mil millones ($ 107,71 mil millones) después de las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia el sábado. El bloque también está considerando restringir la entrada de empresas estadounidenses a su mercado en respuesta a las amenazas, según el informe del Financial Times.