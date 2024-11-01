edición general
172 meneos
346 clics
La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]

La Unión Europea prepara una represalia de 93.000 millones de euros en aranceles después de las amenazas del presidente estadounidense [ENG]

La Unión Europea se está preparando para atacar a Estados Unidos con un conjunto de aranceles por valor de €93 mil millones ($ 107,71 mil millones) después de las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia el sábado. El bloque también está considerando restringir la entrada de empresas estadounidenses a su mercado en respuesta a las amenazas, según el informe del Financial Times.

| etiquetas: unión europea , aranceles , presidente
83 89 0 K 392 actualidad
57 comentarios
83 89 0 K 392 actualidad
Comentarios destacados:              
#4 De entrada tienen que anular el regalar el 5% de nuestro PIB a la industria armamentistica yanqui, dejar de comprarles armas que no nos sirven para defendernos de ellos
#4 Horkid
De entrada tienen que anular el regalar el 5% de nuestro PIB a la industria armamentistica yanqui, dejar de comprarles armas que no nos sirven para defendernos de ellos
40 K 371
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#4 aquí en Asturias están denunciado las empresas de armamento a Indra por favorecerles
www.meneame.net/story/principado-insta-boston-dinamics-santa-barbara-l
6 K 96
#48 cunaxa
#9 Santa Bárbara siempre fue española hasta que vino Aznar y se la vendió-regaló a los yankis.
Dejar las empresas armamentísticas de un país en manos de una potencia extranjera no especialmente amigable, no sé en qué estaba pensando ese tío. Más inútil no se puede ser.
3 K 28
#46 cunaxa
#4 El PIB no se cuenta así. Lo que se produzca de ese gasto de defensa aquí y no se importe, no es un PIB que se regala, sino que se genera. Se supone que el PIB crecerá por ello, no se "gastará".
Pero si te entiendo bien el trasfondo, sí que tienes razón en que tienen que anular las importaciones de gas y otros productos que se comprometieron por una cantidad de unos 700.000 millones en tres años, si no recuerdo mal.
0 K 8
RoterHahn #1 RoterHahn
No se si reírme por la broma, ó tomarlo en serio.
10 K 101
calde #11 calde *
#1 El pib de la ue son 16 billones €.

El 5% del pib en gasto militar son: 800.000 mill € (aunque no todo irá para EEUU).

Aquí hablan de 93.000 mill €.

Para valorar bien la broma... :-/
17 K 171
emmett_brown #17 emmett_brown *
#11 Y Trump hablaba de pagar a cada groenlandés 500.000 USD por la isla, lo que viene siendo 30.000 millones USD aprox.
0 K 11
#20 Setis
#17 Trump pagar? Yo no contaría con eso.
8 K 55
Seyker #33 Seyker
#17 que jamás pagaría
4 K 40
#52 cunaxa
#17 No, habla de pagar eso, pero no creo que al final lo reciban los grolandeses.
Para referencia, lo que se acordó por pagar por Florida al final no se pagó.
0 K 8
#36 Perico12
#11 si esos 93.000.000 se dirigen a productores muy concretos de estados clave donde puede que tenga impacto en las midterm... Pues yo que se, aún podría argumentarse.

Pero si, es una broma. Europa se ha convertido en un mal chiste.
2 K 29
calde #45 calde
#36
- La UE importa por valor de 334.000 mill de €.
- Las exportaciones a EEUU tienen un valor de 530.000 mill de €

Pero el tema es que yo lo que creo es que la UE lo que necesita es abrirse al resto del mundo. Si ahora nos hacen tragar con tener que comerciar con los responsables del genocidio de al menos 70.000 personas (niños incluídos), no podemos condenarnos a depender de EEUU por no comerciar libremente con Rusia o China. Y para nuestra economía sería mucho más beneficioso añadir nuevos…   » ver todo el comentario
1 K 17
#23 hokkien *
#1 que se acaben las compras de gas y petroleo a USA. Mejor el de putin y otros. xD
1 K 28
#26 minossabe
#23 Y que anulen sus compras de F-35.
1 K 28
#28 hokkien *
#26 eso ya no se lleva. Mejor drones xD más barato y más proveedores.
1 K 21
lonnegan #49 lonnegan
#1 no habiamos quedado en que los aranceles los pagamos los ciudadanos?
0 K 11
#56 z1018
#1 lo de las mismas sanciones que a Rusia, que no ha invadido ningún país de la UE ni la OTAN, ya tal
0 K 7
Heni #22 Heni *
EEUU no sube unos dólares el gas licuado que nos vende y ya lo compensa :shit:

"Separémos energéticamente de Rusia, no es un socio fiable, busquemos otros proveedores más seguros, blablabla" :palm:
7 K 75
#13 Grahml *
La UE va tan a remolque que la verdad, o EEUU elimina a Trump a hostia limpia o en Europa estamos condenados.

Y la verdad, viendo cómo está la sociedad estadounidense de perturbada, lo último que necesita Europa es depender de ella.
5 K 72
#15 Horkid *
Para seguir con la broma de mal gusto: encima el dinero del rearme lo va a gestionar JP Morgan el banco estadounidense que ya estuvo involucrado en el robo a la población e la crisis del 2018 www.meneame.net/m/actualidad/banco-estadounidense-jp-morgan-financia-m
4 K 66
Palas_Memeces #32 Palas_Memeces
#15 Y que iba a prestar 20 000 millones de $ a Argentina si Milei ganaba las legislativas de hace 2 meses ... prometer hasta meter ...
1 K 10
#51 cunaxa
#15 ¿ Solo ese o hay más bancos ? Porque el trabajo de los bancos es financiar. NO es extrañoq ue lo haga.
0 K 8
#6 mariopg
yo lo que creo es que todo esto es un paripé… qué tramarán los hijos de puta de corbata y americana?
4 K 57
carakola #14 carakola
Así pagan lo de Ucrania, ya pidió Trump que se ocuparan ellos d ese "problema".
1 K 40
#25 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Ya prepararon aranceles como contramedida la otra vez, que si al bourbon, que si.... y acabo con una genuflexión. :-O
1 K 37
#18 Horkid
Y seguimos con la broma: Merz, primer ministro aleman: Es un ferviente atlantista y un firme creyente en el papel de Estados Unidos como garante del orden global. las inclinaciones conservadoras de Merz, sus profundos vínculos con los sectores financiero y corporativo de Estados Unidos y su arraigado atlantismo, lo colocan en una buena posición para convertirse en el “vasallo-jefe” europeo de Estados Unidos en nuestra era posliberal. www.elviejotopo.com/topoexpress/merz-vendera-alemania-a-blackrock/
1 K 37
powernergia #5 powernergia
A ver si es verdad.
2 K 33
#7 mam23
Dejamos de comprarles armas y servicios de internet y en unos dias tendrá un accidente.
2 K 31
smilo #35 smilo
A por las tecnológicas!!!
2 K 30
mmlv #8 mmlv *
No hay cojones a plantar cara al matón. Me temo que serán solo palabras.
1 K 25
#3 wictor69
No es el mundotoday pero lo parece
1 K 17
#2 PendergastAloysius
Menudo circo.  media
1 K 16
vicus. #16 vicus.
No hay que ser un lumbreras para saber qué todo esté tinglado se montó para que le compremos armas a los griegos, por lo que bastaría no comprarles ni un cartucho, y se acabó la broma.
0 K 16
#38 Albarkas
#16 No será a los gringos?
1 K 24
#42 cunaxa
La realidad es que los lazos políticos con EEUU están rotos en su mayor parte.
Los han roto ellos unilateralmente.
Ya no son confiables, hay que buscar aliados en otras partes.
1 K 14
Golan_Trevize #21 Golan_Trevize
Joder, con lo fácil que lo tiene la Unión Europea con decirle al mongolo de Trump que o desiste de sus mierdas para este lunes, o corta automáticamete todos los servicios de redes sociales y demás megacorporaciones estadounidenses.

Y el Zana literalmente se giña en el pañal.
1 K 14
#27 covacho
#21 Basta con cortar gmail y se paraliza un país. Es el servicio más usado de largo por particulares para cosas como: recuperar contraseñas perdidas, hacer login con 2MF. Sin ello, adiós a todas las comunicaciones con seguros, compañías energéticas, comercio electrónico, etc..
1 K 17
Golan_Trevize #29 Golan_Trevize
#27 Basta con que la UE saque un servicio de email gratuíto y de calidad para el ciudadano, y problema resuelto. Y una vez la gente haya tenido tiempo de migrar: corte a Google y a tomar por culo.
2 K 26
#41 covacho
#29 No, no basta. Hay que renovar/modificar todo contrato habido y por haber. Técnicamente es posible, en la práctica es un follón de cuidado.
0 K 10
Veelicus #43 Veelicus
#41 Si, es muy complicado, y posiblemente ilegal ahora mismo con los tratados firmados, pero es lo que hay que hacer poco a poco.... cuanto tenemos que aprender de los chinos en este ambito!
0 K 13
barcelonauta #50 barcelonauta *
#29 Tienes Proton (Suiza) o Tuta (Alemania) que funcionan de maravilla, lástima que aún no puedan competir en espacio gratis (1 Gb), pero si la UE se pusiese las pilas no veo porque no podrían llegar hasta los 15 Gb de Gmail o Outlook o incluso más.
1 K 9
nemeame #55 nemeame *
#29 Ya existen varios servicios de email europeos y gratuitos www.mailo.com www.protonmail.com www.tutamail.com
1 K 24
Alakrán_ #40 Alakrán_
#21 Trump se va a mear en tu cara con esa propuesta. ¿Piensas quitarle a la gente Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, Google maps, Gmail, Hotmail...? Te montan una revolución interna.

Trump que o desiste de sus mierdas para este lunes, o corta automáticamete todos los servicios de redes sociales
0 K 11
#57 Dakxin *
#21 si haces eso a las bravas nos vamos al paro millones. Subestimas como de cogidos por los cojones nos tienen Amazon, Microsoft y Google
0 K 6
Veelicus #30 Veelicus
Hay que dejar de estar a la defensiva e ir a la ofensiva.
0 K 13
#10 Mustela *
#0 Has puesto 93 millones... (va punto para los millares)

Edito: y además está en ingés
0 K 13
yoma #12 yoma
#10 Para indicar los millares en español, la norma actual de la RAE recomienda usar un espacio para separar grupos de tres cifras (ej. 10 000), no un punto ni una coma, para facilitar la lectura y evitar confusiones con los decimales.
1 K 18
joffer #39 joffer *
Prohibir el uso de la nube de empresas de EEUU a cualquier administración ni empresa privada de un sector estratégico. Ni sanidad ni educación.
0 K 11
xkill #54 xkill
#39 mejor, y sería un win-win: lo que propones + prohibir el uso de RRSS a menores de 16 años. Así como endurecer o empezar a aplicar las multas a las RRSS por saltarse la ley con publicidad encubierta.
0 K 10
#24 guillersk *
#19 Reportaito mi arma
0 K 10
#44 beldin
y eso donde se firma?
0 K 7
Joice #47 Joice
A ver si se muere ya joder. Que hartazgo de subnormal.
0 K 7
#31 jmav
Poca gracia me hace lo de los aranceles. Criticaba a Trump y aquí quieren seguir la línea. Al final productos encarecidos para la población. Un tonto mueve la línea y le vamos a seguir.

Creo que hay otras líneas y alternativas.
0 K 6
ElenaCoures1 #53 ElenaCoures1
¿Pero no éramos vasallos? xD xD xD xD xD xD xD xD xD
0 K 6
#34 Yqsyo *
Esto es un "poner las pollas encima de la mesa" de manual.
:troll:
Eso sí, de cara a la galería
0 K 6

menéame