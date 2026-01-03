El Principado insta a Boston Dinamics Santa Bárbara a llegar a una "solución" con Indra para no paralizar inversiones en Asturias

El Principado ha reaccionado este sábado a la decisión de Santa Bárbara Sistemas, filial del gigante estadounidense General Dynamics con fábrica en Trubia (Oviedo), de acudir a los tribunales para lograr la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros en créditos públicos sin intereses que el Gobierno central otorgó a Indra para desarrollar los obuses autopropulsados a cadenas y a ruedas en la nueva factoría de la compañía española en el Tallerón de Gijón. "Confiamos en una solución satisfactoria" del conflicto