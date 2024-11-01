La UE activa el “seguro anti-Farage” para que el Brexit no vuelva a explotar

La UE no teme que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea; lo que le inquieta es que acerque posturas para luego marcharse otra vez. Por eso, mientras que el premier laborista Keir Starmer negocia un “reinicio” de las relaciones con el bloque con el fin de reparar las tensiones creadas con la anterior administración conservadora, al otro lado del Canal de la Mancha han activado una arquitectura jurídica diseñada para una sola cosa: hacer que cualquier nueva futura ruptura sea tan cara que resulte políticamente inviable.