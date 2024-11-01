edición general
Mark Rutte: historia de una humillación

El secretario general de la OTAN lleva al máximo su humillación ante Donald Trump y defiende sus pretensiones en Groenlandia.

#2 soberao
No van a poner a uno en frente de la OTAN para que se ponga en contra de la política imperialista de EE.UU. El que ponen en ese puesto es porque es un fiel súbdito del presidente de EE.UU y de sus intereses geopolíticos y supremacistas.
A.more #1 A.more
Si la OTAN en lugar de ser una protección mutua es un vasallaje a EEUU, no hay ninguna proteccion
tul #3 tul
#1 siempre lo ha sido, ya va siendo hora de que os caigais del guindo
Mountains #4 Mountains *
#1 Siempre lo ha sido.

OTAN No, bases fuera! gritábamos ya hace unos cuantos años..  media
cocolisto #6 cocolisto
El Rutte éste va coseguir lo que no consigue Rusia,acabar con la OTAN
#5 ombresaco
- Vamos a unirnos para fomentar la defensa mutua
+ ok
- Necesito este territorio
+ no
- Es que si no te van a invadir los malos
+ ¿no habíamos quedado en que éramos socios para evitar agresiones externas?
- Mira! un oso blanco en una isla tropical, o un humo negro, o una secuencia de números
+ ¿de qué estabamos hablando?
