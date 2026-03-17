edición general
14 meneos
11 clics
El ICE mantiene detenida a la periodista colombiana Estefany Rodríguez pese a que un juez ordenó su libertad bajo fianza

El ICE mantiene detenida a la periodista colombiana Estefany Rodríguez pese a que un juez ordenó su libertad bajo fianza

La periodista colombiana Estefany Rodríguez permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pese a que un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza el lunes, luego de que las autoridades migratorias apelaran la decisión. Rodríguez, reportera del medio en español Nashville Noticias, fue arrestada el 4 de marzo cuando se encontraba con su esposo en un vehículo identificado con el logotipo del medio. De acuerdo con testimonios recogidos por su defensa, agentes migratorios en vehículos sin identificar la...

| etiquetas: ice , mantener , detenida , periodista , estefany rodríguez , nashville
12 2 1 K 152 actualidad
5 comentarios
12 2 1 K 152 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
En eeuu los jueces son papel higiénico. La grandeza de "el equilibrio de poderes" decían algunos.

Relacionada:

www.meneame.net/story/ice-arresta-periodista-nashville-noticias-estefa
2 K 48
josde #3 josde
#1 jajajajajaj y en España que son. :-D
0 K 20
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 Otra banda de corruptos del carajo.
1 K 31
#2 Albarkas
La Gestapo hace lo que quiere.
1 K 34
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
No está depositada la fianza al estar esta recurrida, por lo que la orden del juez está suspendida temporalmente
0 K 12

menéame