ICE arresta a periodista de Nashville Noticias, Estefany Rodríguez

Agentes de ICE detuvieron a la reportera Estefany Rodríguez, periodista de Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, en un operativo que ha generado preguntas legales sobre el procedimiento utilizado por las autoridades migratorias. El incidente ocurrió el 4 de marzo frente al gimnasio ubicado en 2615 Murfreesboro Pike, en Nashville. Rodríguez se encontraba junto a su esposo, Alejandro Medina III, cuando varios vehículos rodearon el automóvil en el que viajaban, identificado con el logo del medio Nashville Noticias.

Ya se sabe que a estos de ICE no les gusta la prensa, que tiene la mala costumbre de informar sobre sus salvajadas
Qué delitos ha cometido según la Gestapo?
#2 Caerles mal
#2 Tener un apellido latino? El color del la piel?
