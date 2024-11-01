ICE arresta a periodista de Nashville Noticias, Estefany Rodríguez

Agentes de ICE detuvieron a la reportera Estefany Rodríguez, periodista de Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville, en un operativo que ha generado preguntas legales sobre el procedimiento utilizado por las autoridades migratorias. El incidente ocurrió el 4 de marzo frente al gimnasio ubicado en 2615 Murfreesboro Pike, en Nashville. Rodríguez se encontraba junto a su esposo, Alejandro Medina III, cuando varios vehículos rodearon el automóvil en el que viajaban, identificado con el logo del medio Nashville Noticias.