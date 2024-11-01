Trump da marcha atrás en Groenlandia y cancela amenaza arancelaria después de que la OTAN acordara un futuro acuerdo sobre el Ártico

El presidente Donald Trump eliminó el miércoles los aranceles que amenazó con imponer a ocho naciones europeas para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia , dando un giro drástico poco después de insistir en que quería obtener la isla "incluidos los derechos, el título y la propiedad". En una publicación en su sitio de redes sociales, Trump dijo que había acordado con el jefe de la OTAN un “marco para un futuro acuerdo” sobre seguridad en el Ártico, lo que podría desactivar la tensión que tenía implicaciones geopolíticas...