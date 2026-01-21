Trump anuncia por sorpresa un acercamiento sobre Groenlandia con la OTAN que incluye "derechos mineros" y suspende su amenaza de aranceles | Internacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, desconcierta al Foro de Davos y anuncia por sorpresa este miércoles un acercamiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte sobre Groenlandia, que será, si se lleva a cabo, "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". Tras este "productivo encuentro", Trump suspende, por ahora, la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa. El acercamiento incluye acceso a "derechos mineros".