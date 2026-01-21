Trump anuncia por sorpresa un acercamiento sobre Groenlandia con la OTAN que incluye "derechos mineros" y suspende su amenaza de aranceles | Internacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, desconcierta al Foro de Davos y anuncia por sorpresa este miércoles un acercamiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte sobre Groenlandia, que será, si se lleva a cabo, "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". Tras este "productivo encuentro", Trump suspende, por ahora, la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa. El acercamiento incluye acceso a "derechos mineros".
| etiquetas: groenlandia , trump , otan
Como nos vacila a todos el pato naranja con eso de sujetame el cubata que estoy mu loco.
Lo menos malo era tener una confrontación militar.
Recordemos que Trump, el día antes de bombardear Irán, publicó por medio de su portavoz que les daban dos semanas de tregua. Ahora nos está haciendo lo mismo a nosotros, nos está mintiendo.
A ver los líderes europeos, aquí el enésimo toque de atención.