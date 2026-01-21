Trump anuncia por sorpresa un acercamiento sobre Groenlandia con la OTAN que incluye "derechos mineros" y suspende su amenaza de aranceles | Internacional

edición general
Trump anuncia por sorpresa un acercamiento sobre Groenlandia con la OTAN que incluye "derechos mineros" y suspende su amenaza de aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, desconcierta al Foro de Davos y anuncia por sorpresa este miércoles un acercamiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte sobre Groenlandia, que será, si se lleva a cabo, "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN". Tras este "productivo encuentro", Trump suspende, por ahora, la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa. El acercamiento incluye acceso a "derechos mineros".

camvalf
¿Que pinta el Secretario General de la OTAN negociando sobre la soberanía y derechos mineros de un país de la UE?
surco
#1 Porque es su agente comercial. Ya ha sacado tajada. Y la UE a decir si bwana. Trincara concesiones y le pagaremos las bases militares. Y la medalla en política exterior para las midterms va a ser Cuba cuando la fruta se caiga de Madura.
Como nos vacila a todos el pato naranja con eso de sujetame el cubata que estoy mu loco.
starwars_attacks
Es una conquista por etapas, cuando llegue el momento dará el siguiente golpe.

Lo menos malo era tener una confrontación militar.

Recordemos que Trump, el día antes de bombardear Irán, publicó por medio de su portavoz que les daban dos semanas de tregua. Ahora nos está haciendo lo mismo a nosotros, nos está mintiendo.

A ver los líderes europeos, aquí el enésimo toque de atención.
