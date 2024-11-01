edición general
Trump: usaremos las bases militares de España si queremos; nadie puede detenernos [eng]

Trump: usaremos las bases militares de España si queremos; nadie puede detenernos [eng]

El presidente Donald Trump afirma que nadie puede detener a Estados Unidos si el país decide utilizar las bases militares españolas en medio de la escalada del conflicto con Irán. “España dijo que no podíamos usar sus bases. No hay problema. Podemos simplemente volar y usarlas; nadie nos va a decir que no las usemos. No tenemos por qué hacerlo. Son hostiles. No tienen un gran liderazgo”, declaró Trump.

#1 FUERA USA!

FUERA USA!

FUERA USA!
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Cállate, viejo pederasta.
52 K 449
calde #1 calde *
FUERA USA!

FUERA USA!

FUERA USA!
38 K 273
Spirito #17 Spirito *
#1 Fuera de Andalucía, ¡HdlgP!

FUERA USA
9 K 64
pitercio #9 pitercio
¡OTAN no, bases fuera!
16 K 168
#32 Oliram
En el referéndum de la OTAN (Con Felipe Gonzalez de presidente) que salió que sí por los pelos de un calvo (la alternativa era salirse de la otan)se preguntó:

El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición…
10 K 123
Grymyrk #53 Grymyrk *
#32 Es un partido que se denomina socialista pero que no es socialista y a partir de ahí nada más que mentiras
0 K 11
#63 Gurripander
#53 Correcto, pero cualquier opción, de enfrente, es una nefasta y ridícula bajada de pantalones...
0 K 7
Mangione #18 Mangione *
A ver que nos cuentan ahora los que nos hablan todos los días de los "okupas".
13 K 123
#64 listillo *
#18 JAJAJAJA esta si que no la vi venir
2 K 22
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Abascal dice que se apunta para hacerle una paja a Trump, beberse todo su semen, esmegma incluido y dejar que le sodomice poniendose una careta de Melania, o de la hija.
15 K 118
jm22381 #4 jm22381
Este señor no entiende que sólo Sí es sí ? No sabe la que le va a caer :troll:
7 K 81
Varlak #43 Varlak
#4 ¿En serio hace falta preguntar?
0 K 10
Gry #6 Gry
Meanwhile, Mr Trump had reached out to top Kurdish leaders in Iraq for cooperation over the ongoing U.S.-Israeli attacks on Iran.

Ya van a joder a los kurdos de nuevo...
8 K 74
Jakeukalane #27 Jakeukalane *
#6 ellos solitos se lo buscaron. Y fijate que he estado coordinando canales de noticias kurdas...
Pero ellos solos se vendieron a EE. UU.
3 K 42
Varlak #45 Varlak
#27 pero si usa es un socio impecable
1 K 13
Gry #50 Gry
#27 Tampoco es que tengan muchas alternativas
0 K 16
CheliO_oS #30 CheliO_oS
Cuando dice lo de que "no tienen un gran liderazgo" lo que realmente quiere decir es que tenemos a una oposición lameculos que vendería hasta a sus padres por satisfacer al hijo de puta este.
5 K 67
CheliO_oS #31 CheliO_oS
Ese cuerpo pide tierra.
6 K 63
mariKarmo #22 mariKarmo
Le vas a comer los huevos al Perro Xanxe por atrás. Pederasta.
6 K 50
berkut #70 berkut
Dónde están Feijoo y Abascal defendiendo a EspaÑa!
2 K 49
#23 fpove
Muy malnacido tiene que ser una persona para que el Perro me caiga cada vez mejor.
5 K 48
pitercio #12 pitercio
Creo que deberíamos irles cortando el acceso, la salida, la luz y el agua.
2 K 47
#38 pirat
#12 Por lo menos darles la espalda
y que sientan el rechazo fuera de la base y en general.
1 K 16
Veelicus #13 Veelicus
Ha dicho una gran verdad, siempre ha mandado es mas fuerte, solo que este impresentable al menos lo dice sin tapujos
4 K 46
#19 PerritaPiloto
#13 Pues que bombardeen ya y usen las bases por la fuerza y deje de decir una cosa y la contraria.
0 K 7
r3dman #28 r3dman
#13 la cosa es que, en este caso, es muy sencillo que no puedan usar esas bases sin tener que recurrir a la fuerza. Se les corta el suministro de agua, combustible, comida y electricidad y ya te digo lo que duran. Y sin un solo disparo.
3 K 43
Varlak #48 Varlak *
#13 Eso no es bueno, es mucho mejor que hagan como que son países civilizados, tu qué prefieres ¿Que te pare un policia corrupto que tiene que hacer como que es legal? ¿O que te pare un a persona que delinque abiertamente?
0 K 10
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Quizás unos Patriots que nos vendisteis :troll:
3 K 44
ochoceros #62 ochoceros
#2 Y varias páginas web de cámaras apuntando dentro de sus instalaciones, publicación de registros de vuelos de llegada, estancias y salidas, publicación de registros de personas que entran y salen...

...y tirarles dentro todos los residuos radiactivos que dejaron en Palomares, y unos pocos más de regalo. 4 bombas nucleares nos han tirado ya ¬¬
2 K 39
LaInsistencia #69 LaInsistencia
#2 Uy! Cuanto te complicas... "mira, que ya no hay servicio de repostaje en estas bases. Cuando se beban el último galón de Jet Fuel, el que quiera despegar, que agite los brazos". El comandante en jefe estará loco, pero te aseguro que hay muchos mandos intermedios capaces de sumar dos y dos y decir "ahí no aterrizamos, y punto pelota".
1 K 26
efectogamonal #33 efectogamonal *
España pertenece a la UE, por lo tanto la amenaza no es sólo en contra de nuestro pais, sino para los 26 países restantes que lo componen.

Las cartas están echadas.

Chimpum {0x1f525}
3 K 43
Estijo #36 Estijo
#33 si te refieres el que uso el radar de nato para sacar a netayuyu del país ????
0 K 8
#61 Fry
Es un gilipollas integral que no sabe nada sobre nada.

Rota es una base ESPAÑOLA con un acuerdo de uso conjunto. No es una cesión territorial.

La base es nuestra. No pueden usar una mierda sin nuestro consentimiento.

Debe tener a todo el alto mando militar echándose las manos a la cabeza (a Hegseth no, ese es otro gilipollas que no sabe nada sobra nada).
3 K 43
#68 listillo
#61 El alto mando está en modo alucine. Yo si fuera ellos empezaría a decir NO a sus locuras.
0 K 6
Dib8 #73 Dib8
#61 pero que este imbecil solo vive del titular y de los aun mas imbeciles que se lo compran...
0 K 7
alehopio #56 alehopio
Ya tenemos las primeras consecuencias tras la prohibición del Gobierno español para que los EE.UU. utilicen las bases militares en suelo patrio para realizar ataques contra Irán:

EE.UU hace efectiva la cancelación de la participación española en el ejercicio Red Flag 26-2, el cual tendrá lugar en las próximas semanas en la Base Aérea de Nellis (Nevada).
1 K 39
#65 Gurripander
#56 Pues...un gasto innecesario menos, para nuestras arcas, que así, podrá dedicarse a mejores menesteres, amigo.
2 K 23
#67 listillo
#56 Pues flaco favor hace a la OTAN y la seguridad en occidente.
0 K 6
#37 Anais33
Se les puede cortar la luz?
2 K 37
#42 Carapedo
#37 Peor! Nos metemos dentro y no pagamos el alquiler! Muhuhahahahah :-D
0 K 10
#21 malarte *
Verás como todavía alguno de aquí que va de “patiotra” se pone de su lado…
4 K 33
#58 AlexGuevara
Pues nada, hay que tomar nota para decir más fuerte de nuevo: OTAN NO, BASES FUERA
2 K 23
Laro__ #20 Laro__
Vete a la mierda, Taco.
1 K 21
alehopio #60 alehopio
Sánchez emula a González con su plantón a EEUU: del bombardeo de Libia al de Irán
www.vozpopuli.com/espana/sanchez-emula-a-gonzalez-con-su-planton-a-eeu

España se opone hoy a que aviones norteamericanos pasen por Morón y Rota; un episodio que recuerda al que tuvo lugar hace 40 años entre España y EEUU con Felipe González de protagonista.
0 K 20
coso #71 coso
El título está algo manoseado y manipulado... Trump ha dicho que nadie puede detenerle de usarlas para sacar a volar sus aviones, y eso es cierto. Lo que no puede hacer y lo sabe y no lo ha negado ni ha dicho "nadie puede detenernos" no es a la solicitud de España de que no sea utilizada para lanzar desde ahí ataques militares contra Irán. La diferencia es sutil (y no seré yo quien defienda a Trump), pero aquí se manipula un poco...
1 K 16
meneantepromedio #10 meneantepromedio
Y le vamos a poner cebollas a la tortilla.!
1 K 16
Cehona #14 Cehona
#10 Si se carga a los sincebollistas, no creas que voy a miver un dedo.
Se lo merecen.
2 K 27
#25 MiCuñao
#14 Pues se te ha movido el dedo de la o a la i.
0 K 7
Cehona #46 Cehona
#25 Cierto. Es lo que tiene la miopía. Al final tendré que ampliar el teclado
0 K 13
Equidislate #29 Equidislate *
Que si Trump, que si..... puto loco naranja. Pero no lo vas a hacer, igual que Feijoo no es presidente porque no quiere. :roll:
1 K 15
#41 Tks4dTip
Pero de estas al final del día hace chorrocientas. Como cuando habló del alcalde de NY y luego dijo eso de, hey no pasa nada si me llamas fascista. En la siguiente reunión ya eran BEST friends forever. Bastantes frentes tiene ya abiertos.
1 K 15
Tyler.Durden #57 Tyler.Durden
#41 muchos frentes abiertos que pueda controlar fácilmente (iran, Canadá, Dinamarca, españa…) son cojonudos para que no se hable de Epstein.
0 K 7
reithor #39 reithor
Este se cree Bruce Willis, o los vengarores
0 K 12
Butters #54 Butters
#39 y es como Bruce Willis... del 2026
1 K 26
#49 chavi
Mal que me pese, tiene toda la razón.

Caretas fuera. Somos una colonia. Unos vasallos. Un país ocupado sin soberanía propia
0 K 11
MoñecoTeDrapo #44 MoñecoTeDrapo
¿Terminó la frase con una risa malvada?
0 K 10
#40 Jesusor
Tiene razón. Hace lo que le sale de la polla cuando le parece..
0 K 10
EvilPreacher #5 EvilPreacher
Si no las usan es por que no quieren :-P
0 K 10
#16 PerritaPiloto
#5 USA viene de usar.
0 K 7
Ka1900 #47 Ka1900
Si paran es para repostar....aprovechemos para "venderles" el combustible a un precio "razonable". Supongo que España también puede bloquear el suministro ....
0 K 9
#72 lectordigital
Que alguien le diga a este señor que si no es por España hace como 2 siglos USA aún sería las 13 colonias de Gran Bretaña.
0 K 9
moco36 #24 moco36
Se esta jugando un jfk a marchas forzadas
0 K 9
Varlak #51 Varlak
#24 ojalá que no
0 K 10
Estijo #34 Estijo
A lo mejor te paro yo mordiéndote la otra oreja para emparejar {0x1f44b}
0 K 8
#75 Vhalar
Quiza es el momento de montar alguna manifestacion en Rota y Moron y dejar de atender a sus militares en la zona
0 K 7
Bilardezz #66 Bilardezz
necesitamos producir nukes a marchas forzadas ... o seguir siendo unos vasallos.
0 K 7
#35 T3rr0rz0n3
Pues tiene toda la razón xD
0 K 7
Butters #55 Butters
Este se piensa que España es Venezuela o Cuba. Nosotros aún enseñamos los dientes
0 K 7
#74 abilon
este matón se cree que puede abusar de todos por qué tiene la fuerza pero sin aliados estás más solo que la una
0 K 6
#52 Jarapa
Lo triste es que dice la verdad.
0 K 6
Spirito #59 Spirito *
#52 No sabes ni sabe de lo que está hablando ese payaso.

Los usanos estarán en Andalucía lo que los andaluces queramos.
0 K 9

