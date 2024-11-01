Trump: usaremos las bases militares de España si queremos; nadie puede detenernos [eng]

El presidente Donald Trump afirma que nadie puede detener a Estados Unidos si el país decide utilizar las bases militares españolas en medio de la escalada del conflicto con Irán. “España dijo que no podíamos usar sus bases. No hay problema. Podemos simplemente volar y usarlas; nadie nos va a decir que no las usemos. No tenemos por qué hacerlo. Son hostiles. No tienen un gran liderazgo”, declaró Trump.