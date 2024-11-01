Trump: usaremos las bases militares de España si queremos; nadie puede detenernos [eng]

El presidente Donald Trump afirma que nadie puede detener a Estados Unidos si el país decide utilizar las bases militares españolas en medio de la escalada del conflicto con Irán. “España dijo que no podíamos usar sus bases. No hay problema. Podemos simplemente volar y usarlas; nadie nos va a decir que no las usemos. No tenemos por qué hacerlo. Son hostiles. No tienen un gran liderazgo”, declaró Trump.
| etiquetas: geoestrategia , militar , otan , colaboración , imperio
El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
2.º Se mantendrá la prohibición… » ver todo el comentario
Ya van a joder a los kurdos de nuevo...
Pero ellos solos se vendieron a EE. UU.
y que sientan el rechazo fuera de la base y en general.
...y tirarles dentro todos los residuos radiactivos que dejaron en Palomares, y unos pocos más de regalo. 4 bombas nucleares nos han tirado ya
Las cartas están echadas.
Chimpum
Rota es una base ESPAÑOLA con un acuerdo de uso conjunto. No es una cesión territorial.
La base es nuestra. No pueden usar una mierda sin nuestro consentimiento.
Debe tener a todo el alto mando militar echándose las manos a la cabeza (a Hegseth no, ese es otro gilipollas que no sabe nada sobra nada).
EE.UU hace efectiva la cancelación de la participación española en el ejercicio Red Flag 26-2, el cual tendrá lugar en las próximas semanas en la Base Aérea de Nellis (Nevada).
www.vozpopuli.com/espana/sanchez-emula-a-gonzalez-con-su-planton-a-eeu
España se opone hoy a que aviones norteamericanos pasen por Morón y Rota; un episodio que recuerda al que tuvo lugar hace 40 años entre España y EEUU con Felipe González de protagonista.
Se lo merecen.
Caretas fuera. Somos una colonia. Unos vasallos. Un país ocupado sin soberanía propia
meneame.net/story/trump-ordena-bessent-cortar-todo-comercio-espana-tra
Los usanos estarán en Andalucía lo que los andaluces queramos.