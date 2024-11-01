edición general
Trump firma la orden ejecutiva que renombra al Pentágono como Departamento de Guerra: "Envía un mensaje de victoria"

La página web del Pentágono cambia su dominio y su logo, y lo mismo ocurre con las redes sociales del Departamento y del secretario

ewok #4 ewok *
Si con esto no le dan el Nobel, yo no sé ya...
#13 diablos_maiq
#4 el ignobel, si acaso
comadrejo #14 comadrejo
#4 El nobel de la guerra. :troll:
Tkachenko #1 Tkachenko
"El hundimiento"....:roll:
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
#1 Ojalá tengan un general en EEUU que se apellide Steiner y se encargue de la defensa de Washington, ojalá :popcorn:
#8 Ominous
Pues menos mal que Trump era el pacifista y Biden el sanguinario. Al final en las superpotencias ningún presidente tiene las manos limpias de sangre.
Pacman #9 Pacman
Como decía algún político, nunca un departamento de defensa ha ganado una guerra.
#2 dakota
volvemos a 1930.... se repite la historia
trump sera chamberlain 2.0?
DDJ #5 DDJ *
"El nido del águila" ese también le quedaría bien
Y a la casa blanca "la guarida del lobo naranja"

Mare mía, ojalá los usanos voten a Trump foreveranevar xD xD
#6 casicasi
#5 La doritoguarida.
#11 R2dC
#6 Así se llama la casa del organizador de los Game Awards xD
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #12 Alfonso_Garcia_Vaquero_1 *
#6 rápido, a la chetocueva
Andreham #10 Andreham
Ganador del premio nobel de la paz renombra su oficina de defensa "departamento de guerra".
#7 sliana
el mensaje no es de victoria, es un mensaje de ofensiva, el departamento de "os voy a matar a todos"
