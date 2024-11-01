·
Trump firma la orden ejecutiva que renombra al Pentágono como Departamento de Guerra: "Envía un mensaje de victoria"
La página web del Pentágono cambia su dominio y su logo, y lo mismo ocurre con las redes sociales del Departamento y del secretario
trump
eeuu
guerra
#4
ewok
*
Si con esto no le dan el Nobel, yo no sé ya...
4
K
53
#13
diablos_maiq
#4
el ignobel, si acaso
0
K
10
#14
comadrejo
#4
El nobel de la guerra.
0
K
12
#1
Tkachenko
"El hundimiento"....
1
K
29
#3
YoSoyTuPadre
#1
Ojalá tengan un general en EEUU que se apellide Steiner y se encargue de la defensa de Washington, ojalá
2
K
42
#8
Ominous
Pues menos mal que Trump era el pacifista y Biden el sanguinario. Al final en las superpotencias ningún presidente tiene las manos limpias de sangre.
1
K
20
#9
Pacman
Como decía algún político, nunca un departamento de defensa ha ganado una guerra.
0
K
12
#2
dakota
volvemos a 1930.... se repite la historia
trump sera chamberlain 2.0?
0
K
9
#5
DDJ
*
"El nido del águila" ese también le quedaría bien
Y a la casa blanca "la guarida del lobo naranja"
Mare mía, ojalá los usanos voten a Trump foreveranevar
0
K
9
#6
casicasi
#5
La doritoguarida.
0
K
10
#11
R2dC
#6
Así se llama la casa del organizador de los Game Awards
0
K
12
#12
Alfonso_Garcia_Vaquero_1
*
#6
rápido, a la chetocueva
0
K
7
#10
Andreham
Ganador del premio nobel de la paz renombra su oficina de defensa "departamento de guerra".
0
K
8
#7
sliana
el mensaje no es de victoria, es un mensaje de ofensiva, el departamento de "os voy a matar a todos"
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
