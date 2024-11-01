Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano

Tres carros de combate israelíes abrieron fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano durante la tarde de este lunes. La patrulla del Batallón Español (SPANBATT), liderada por el general Antonio Bernal Martín, logró salir ilesa del lugar de los hechos después de los vehículos militares de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) traspasaran los límites de la llamada 'buffer zone' que vigilan los efectivos españoles.