Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano

Tres carros de combate israelíes abrieron fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano durante la tarde de este lunes. La patrulla del Batallón Español (SPANBATT), liderada por el general Antonio Bernal Martín, logró salir ilesa del lugar de los hechos después de los vehículos militares de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) traspasaran los límites de la llamada 'buffer zone' que vigilan los efectivos españoles.
Matar palestinos caca que nos ponemos tristes y la gente se enfada, vamos a vender más armas a Israel, total qué más da si reconocemos a Palestina como Estado si dentro de poco no habrá Palestina (smart thinking).
No es la primera vez y tiene pinta de que no va a ser la última. Lloraremos mucho a nuestros compatriotas cuando los maten... Bueno, todos menos el PP, Vox y Junts que están al servicio de Israel.
solo querían jugar