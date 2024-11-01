edición general
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano

Tres carros de combate israelíes abrieron fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano durante la tarde de este lunes. La patrulla del Batallón Español (SPANBATT), liderada por el general Antonio Bernal Martín, logró salir ilesa del lugar de los hechos después de los vehículos militares de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) traspasaran los límites de la llamada 'buffer zone' que vigilan los efectivos españoles.

wildseven23 #2 wildseven23
Hay que acabar con el puto sionismo genocida.
7
Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
¿Qué hará españita? Me imagino que venderles más armas pero con el ceño un poco más fruncido.
6
sotillo #14 sotillo
#3 Ya hace más que cualquier país más grande y con más peso político
0
Cosmos1917 #15 Cosmos1917 *
#14 A bueno, pues ya estaría. Al menos el resto no realizan manifestaciones públicas grandilocuentes para engañar a su electorado para por detrás hacer todo lo contrario.

Matar palestinos caca que nos ponemos tristes y la gente se enfada, vamos a vender más armas a Israel, total qué más da si reconocemos a Palestina como Estado si dentro de poco no habrá Palestina (smart thinking).
0
ExLibris #7 ExLibris *
¿Rompemos ya relaciones con el Estado Teológico Militar sionista?
3
#13 CosaCosa
#7 israel es el dueño de estados unidos, y nadie rompe relaciones con estados unidos
1
Veelicus #12 Veelicus *
Que algun periodista tenga el valor de preguntar a Abascal, "el patriota", por este ataque, hay que desenmascarar a los traidores cuanto antes mejor
2
#5 soberao
Saben muy bien a quién pueden disparar... A cascos azules alemanes o de otros países de Europa no disparan porque sería tirar piedras contra su tejado. Israel no quiere testigos y los cascos azules les delatan. Ya tendrían esa zona arrasada de no ser por la presencia de cascos azules. EE.UU no participa poniendo cascos azules en esa zona. Está todo calculado para el beneficio del genocida sionista aunque nos vendan que el malo es el árabe terrorista cuando ellos son los terroristas de la zona y los culpables de que millones de proyectos de vida estén pendientes de si a Israel le apetece bombardear la zona con el permiso de EE.UU y el consentimiento de la UE y otros países que blanquean estas acciones.
2
gelatti #9 gelatti
Fans de Eurovisión seguro.
1
security_incident #1 security_incident
Que son compañeros, coño
0
ipanies #4 ipanies
#1 No, no son compañeros, Israel ha atacado a soldados españoles en una zona controlada por la ONU y donde no debían entrar.
No es la primera vez y tiene pinta de que no va a ser la última. Lloraremos mucho a nuestros compatriotas cuando los maten... Bueno, todos menos el PP, Vox y Junts que están al servicio de Israel.
15
security_incident #6 security_incident
#4 "Bueno, todos menos el PP, Vox y Junts que están al servicio de Israel." Por eso
0
nemeame #10 nemeame
Es una pena que no se haya neutralizado a ningún terrorista
0
#11 pirat
No hacen nada,
solo querían jugar
0
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Lo de ir dando nacionalidad española a los sefardíes bien,no?
0

