Trabajó 40 años en la misma empresa y lo despidieron cerca de su jubilación: "Tras 40 años de lealtad, me han tirado”

Un hombre que vive en Suiza ha compartido su historia de decepción con la empresa para la que se mantuvo leal durante 40 años. Lo acaban de despedir a sus 61 años de edad, lo que se traduce a que arriesga quedarse jubilado con penalizaciones, una pensión recortada, si no encuentra pronto otro trabajo. Él cuenta que informó a su empleador de su intención de aclarar la situación con un abogado y, gracias a eso, desde la empresa le ofrecieron una indemnización de seis meses, además del preaviso de cuatro meses.