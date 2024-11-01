edición general
El CEO de Grupo La Mafia critica la nueva cultura laboral en España tras doblar el tamaño de su empresa en 4 años: 'Antes tenías que estar muy mal para no ir, ahora con fiebre no van'

"Nos encontramos con el problema del absentismo: antes de la pandemia, un 3-4%, y ahora se acerca al 8-10%", asegura. Y aprovecha para dar más datos que hagan ver el panorama: "Prácticamente, durante un año una persona deja de ir a trabajar", dice, y añade que "esto antes no pasaba, tenía que estar la persona muy enferma; ahora con un poquito de fiebre no va".

Verdaderofalso
Otro sitio al que dejo de ir como consumidor y mira que me gustaba
joffer
#1 Como investigues un poco te veo haciendote a la plancha (sin aceite) una tortilla de gallina encontrada en mitad del bosque.
Pero que si, entiendo que una cosa es pensar lo que piensan todos y otra es decirlo en un medio público porque lo tienes tan normalizado que sale cual peo despertino.
pazentrelosmundos
#4 eso no es así... Por comodidad propia es más fácil ir al mercadona, en el momento que te mueves medio centímetro de la comodidad, puedes encontrar esos mismos productos de forma ética, o lo más ética posible.

Es cuestión de voluntad.
Daniel2000
#1 Un sitio que por un plato de pasta con salsas que ya vienen preparadas, que te cobran por 17-18€ ..., cuando en un buen italiano auténtico te cobran menos de la mitad.

Y todos como tontos, en cola para entrar a esos sitios, que solo han tenido buena campaña de marketing.
pazentrelosmundos
#1 joder yo tengo una lista se boicot que da susto al miedo...

Es una forma de posicionarse, ye lo que hay :hug:
Asimismov
#1 en mi caso dejé de ir a la segunda factura. No vale lo que cuesta y si además no les importa que el camarero te contagie alguna cosa, pues es para boicotearlo directamente.
Ransa
Ir a trabajar un restaurante enfermo, un plan genial, nunca he ido a ese sitio, pero que no me esperen
Pepepaco
Los empresarios están desprotegidos.
¿Qué será lo próximo?
¿Trabajadores que se mueren sin avisar previamente puteando al pobre empresario?
¿Es que nadie piensa en los empresarios?
tul
#2 * clausula 3893: el muertodehambre tendra que avisar con 15 dias de antelacion a la empresa en caso de defuncion, de no hacerlo se le penalizara reteniendole el sueldo equivalente a 5 años xD
Iori
#2 Me encantaría pillar una buena tuberculosis y estar mis 8h currando mientras toso sangre en la cara de estos hijos de perra.
lgg2
#10 No pasaría. Estos no pisan sus propios locales ni obligados.
oLiMoN63
#2 Señorito Iván 2.0
cenutrios_unidos
A mi me gusta que los camareros me sirvan con fiebre, así no se me enfría la pizza.
GeneWilder
#5 Te la salan con el sudor de la frente febril.
Kalandraka125
Cuando estuve currando en el Hilton en Colonia, los gerentes te mandaban a casa por dos toses, ni fiebre ni hostias. Porque podía venir sanidad y abrirles el ojete. Y hacía dinero, hacía pasta a espuertas; no había problema con cubrir una baja.
Aaaa3
Siempre me ha descolocado que consideren absentismo las bajas por enfermedad. Para mi absentismo es no ir a currar sin justificación, pero si es por causa justificada (y estar enfermo lo es) no debería contar como absentismo.
#14 EISev *
#7 para el empresario supone un coste que hay que tener en cuenta.

Si te planificas en base al coste de hace 10 años y vas justo de margen podrías entrar en perdidas así que tienes que tomar decisiones para mitigarlo. Pueden ser subir precios o cambiar la manera de organizar los turnos o incentivar que tus empleados estén menos tiempo de baja por ejemplo reduciendo los riesgos laborales.

Ya explica una manera:

Hay locales pequeños que si falta una persona, ya no es viable, por lo que abundan más negocios con varios locales o uno con muchos empleados, que se puedan cubrir bajas.
arturios
#7 No, es a propósito, la gente tiene en mente que absentismo es escaquearse del curro, la mayor parte del "absentismo" son o bien bajas médicas o derechos, como los días que tienes por muerte de un familiar, boda, nacimiento, mudanza o incluso los excesos horarios*, y que esté en un 8-10% es muy baja, por mucho que diga el empresaurio este.

El ausentismo, el escaquearse del curro sin excusa, además de ser motivo de despido procedente, es anecdótico de cojones, es cierto que…   » ver todo el comentario
#22 EISev
#20 al empresario se le puede romper una máquina y estar jodido, que se te ponga un empleado enfermo viene a ser lo mismo y nadie culpa a la máquina por joderse y exige que no se joda o que trabaje con la biela rota, cosa que si se hace con el currela, quizá haya que volver a desempolvar a Marx.

No me he leído la entrevista y no sé en qué tono lo dice. Pero en cualquier caso, si ahora las máquinas se estropean más que hace 10 años por empeoramiento de la calidad, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar un negocio. Y estudiar si compensa comprar máquinas más caras que se estropeen menos ;) o tirar a la basura la máquina que no para de estropearse y cambiar tus procesos para no depender de ella.
arturios
#22 ¿Comprar máquinas más caras y que se estropeen menos? ¡¡comunista!! :ffu:
devilinside
#22 Bueno, igual habrá que probar a romperle las piernas al empresario, a ver si va a currar
#27 EISev
#25 en el caso de una franquicia la política de RRHH la decide cada uno de los franquiciados. No sé qué ganarían con eso.
devilinside
#27 Bueno, generalmente los franquiciados no van a currar a los sitios de hostelería, son inversores, no hosteleros, y siempre están llorando por las esquinas porque no ganan bastante pasta. Igual tendrían que ir a los locales, aunque fuese con las piernas rotas
Aaaa3
#20 si, ya se que es poco frecuente el que no va porque no le sale de ahi. Pero es que luego escuchas cosas como "este año el objetivo es reducir el absentismo en un 25%" y claro, descoloca que esten diciendo realmente "este año teneis que enfermar un 25% menos" como si pillasemos la gripe o una gastroenteritis por gusto.
arturios
#23 O un cáncer, pero nada, le diremos al oncólogo que espere un año que los objetivos de este es rebajar las bajas un 25% :palm:

Añado, y luego son los mismos que se quejan de que las mujeres no tengan hijos pero en cuanto se queda embarazada una la mandan a la puta calle.
Find
#7 Y más si es contagiosa
laruladelnorte
Pobres empresaurios explotados por los trabajadores que no ponen ningún interés en la empresa y lo único que quieren es cobrar,hasta donde vamos a llegar...si te pones enfermo te jodes,como hará este buen señor que seguro que aún teniendo 40 de fiebre no falta a su puesto de trabajo.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo *
Creo que todos estamos de acuerdo en que alguien enfermo no debe/puede ir a trabajar.

Y creo que todos deberiamos estar de acuerdo en que las ausencias al trabajo por enfermedad tendrian que estar sustentadas por el visto bueno del medico.

Eliminar el control es invitar a que la gente falte al trabajo porque ese dia no les apetece ir a trabajar.

Pero, parece ser, decirlo es de negreros.

Cito: "Incluso menciona ausencias tras haber salido la noche anterior, amparadas en la

…   » ver todo el comentario
poxemita
Lo mejor del mundo es ir a un restaurante y encontrarte a un camarero tosiendo y moqueando.
juliusK
¿Capone? ¿Luciano? ¿Genovese? ¿Lansky? ¿Florentino? ¿Garamendi? Qué intriga, que desazón.
XtrMnIO
Hay una escena similar en Los Santos Inocentes protagonizada por un señorito como éste.
#21 unocualquierax
#19
Insinúas que ..., vale buena idea :
Azarías, Luigi ! os necesitamos !.
fofito
Antes la gente tenía esperanza de mejorar con y gracias a su trabajo y esfuerzo, ahora ya no.
IkkiFenix
Ha escogido un buen nombre para la empresa.
kfpanda
#31 siguiendo la pauta de la “hamburguesería canalla”, que hay dos en cada manzana del centro de cualquier ciudad.
bibubibu
Otro lugar al que le saco el dedo índice y le digo que no vuelvo a ir.

Y si pregunta el porqué, le digo que su jefe es un mierda que no merece ni medio céntimo de mi bolsillo.
repix
Otro pvto sitio donde no ir.
vertedero_de_rojos
quien va a comer mierda ultraprocesada de franquicia a precio de 5 tenedores? la gente es subnormal
