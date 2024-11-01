El CEO de Grupo La Mafia critica la nueva cultura laboral en España tras doblar el tamaño de su empresa en 4 años: 'Antes tenías que estar muy mal para no ir, ahora con fiebre no van'

"Nos encontramos con el problema del absentismo: antes de la pandemia, un 3-4%, y ahora se acerca al 8-10%", asegura. Y aprovecha para dar más datos que hagan ver el panorama: "Prácticamente, durante un año una persona deja de ir a trabajar", dice, y añade que "esto antes no pasaba, tenía que estar la persona muy enferma; ahora con un poquito de fiebre no va".