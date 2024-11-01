edición general
Según un estudio, la raza más agresiva de perro son los perros salchicha

Son la raza de perro con mayor tendencia a la agresividad a nivel mundial. De acuerdo con los resultados del trabajo, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha presentó episodios de ataques o intentos de ataque hacia personas desconocidas. Esta cifra supera incluso a la registrada por razas que históricamente han sido asociadas con conductas agresivas. El estudio sostiene que la conducta del dachshund está fuertemente vinculada a su herencia genética. Originalmente, esta raza fue criada en Alemania para la caza de tejones.

3 comentarios
Pacofrutos #1 Pacofrutos
Y los más indigestos.
#2 surco
Yo también estaría cabreado con el mundo si me hubiesen dado ese cuerpo
mikelx #3 mikelx
ame preocupa más un perro que me pueda arrancar un brazo que uno que me puede arañar el tobillo.
