Según un estudio, la raza más agresiva de perro son los perros salchicha

Son la raza de perro con mayor tendencia a la agresividad a nivel mundial. De acuerdo con los resultados del trabajo, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha presentó episodios de ataques o intentos de ataque hacia personas desconocidas. Esta cifra supera incluso a la registrada por razas que históricamente han sido asociadas con conductas agresivas. El estudio sostiene que la conducta del dachshund está fuertemente vinculada a su herencia genética. Originalmente, esta raza fue criada en Alemania para la caza de tejones.