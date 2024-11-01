edición general
Se vivía mejor

Se vivía mejor

Se vivía mejor, sin libertad sin voz, sin poder elegir, divorcio prohibido, sin educación sexual, niños robados, cunetas llenas

alfre2 #1 alfre2
Ojo, que está a punto de entrar por la puerta algún entusiasta, de esos que no lo vivieron, pero que saben de buena tinta que este vídeo es malintencionado.

“Y Sánchez, eh pájaro? Y Pablito? Ahhhh, de eso no se habla!”
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Estos son los que se autodenominan como nostálgicos?
#2 Hynkel
youtu.be/i_rj1ZZp_LE?si=EEFtYqz5Yf0NkpZM

Las Momias de Güete pa guá los niños, 1986.

Antes todo era lindo
delante de nuestros ojos,
mi Cai era más limpio
y no se fumaba porros.
Antes todo era una maravilla,
aunque había peaje
y en cada familia
chillaban diez hijos
que pasaban hambre.
Antes no había paro
pero había palo
manchado con sangre.
Antes, qué maravilla,
los niños en el cole
aprendían a piñas;
azules y rojos
morían en riñas
y en el Carnaval
nos mandaron callar.
Antes, el que menos tenía
lo pasaba super bien
limpiando los zapatos,
tratados a puntapiés;
el que quiera el pasado
yo se lo regalo
entero pa él.
