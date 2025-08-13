edición general
Los satélites en perfecto estado, y ya pagados, que Trump quiere destruir en una reentrada atmosférica [EN]

La NASA planea desmantelar las principales misiones de satélites que recopilan información sobre la contaminación que calienta el planeta y otros signos vitales del clima a partir de octubre, según han informado a CNN fuentes internas y externas a la agencia.

La destrucción de los satélites -que serán abandonados y se permitirá que finalmente se quemen en un descenso en la atmósfera de la Tierra- marca el último paso de la administración Trump para reducir la inversión en ciencias del clima a nivel Federal.

#1 tromperri
Idiocracia en estado puro.
3
#9 veratus_62d669b4227f8
#1 Esto es aun peor, en Idiocracia eran tontos...este es un pedazo de cabron de mierda que no soporta nadie e ni nada que le lleve la contraria, y claro la ciencia y sus gilipolleces se llevan muy mal.
1
#2 jm22381
Porque donarlos a la ESA no se les ha ocurrido no? ¬¬
2
#5 powernergia
#2 Entonces se destapa el espionaje.
2
#7 parladoiro
#2 #5 La órbita es centrada sobre las mejores horas de luz para operación en EE. UU.

Para la ALCE, Brasil y Canadá sí sería un muy buen equipo.
1
#6 Atusateelpelo
#2 Se trata de que no se recopilen datos sobre el clima y se puedan usar.
1
#3 vviccio
Una razón más para invadir los EEUU.
0
#4 millanin
No mires arriba.
3
#8 capitan__nemo
¿No los pueden mantener en automatico?
Si quieren, no los usan, no hay personal en los proyectos, ni presupuesto. Y así si alguien cambia de idea antes de su fin de vida, los pueden usar de nuevo.

Por ejemplo muchos de los despidos del doge fueron revertidos cuando se dieron cuenta de que los necesitaban.
0
#10 Atusateelpelo
#8 Se trata de que sea algo irreversible y asi no se puedan seguir recopilando datos sobre el clima y se puedan utilizar para desmontar las teorias conspiranoicas de los magufos de MAGA y sus adlateres.

Igual que Milei en Argentina que la va a dejar como un solar privatizando todo lo privatizable y asi no quede atisbo ni posibilidad de que los zurdos puedan luchar por el bien social comun.

O Bolsonaro permitiendo arrasar el Amazonas,...

Viva la libertad, carajo!
0

