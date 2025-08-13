Los satélites en perfecto estado, y ya pagados, que Trump quiere destruir en una reentrada atmosférica [EN]

La NASA planea desmantelar las principales misiones de satélites que recopilan información sobre la contaminación que calienta el planeta y otros signos vitales del clima a partir de octubre, según han informado a CNN fuentes internas y externas a la agencia.



La destrucción de los satélites -que serán abandonados y se permitirá que finalmente se quemen en un descenso en la atmósfera de la Tierra- marca el último paso de la administración Trump para reducir la inversión en ciencias del clima a nivel Federal.