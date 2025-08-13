Los satélites en perfecto estado, y ya pagados, que Trump quiere destruir en una reentrada atmosférica [EN]

La NASA planea desmantelar las principales misiones de satélites que recopilan información sobre la contaminación que calienta el planeta y otros signos vitales del clima a partir de octubre, según han informado a CNN fuentes internas y externas a la agencia.
La destrucción de los satélites -que serán abandonados y se permitirá que finalmente se quemen en un descenso en la atmósfera de la Tierra- marca el último paso de la administración Trump para reducir la inversión en ciencias del clima a nivel Federal.
Para la ALCE, Brasil y Canadá sí sería un muy buen equipo.
Si quieren, no los usan, no hay personal en los proyectos, ni presupuesto. Y así si alguien cambia de idea antes de su fin de vida, los pueden usar de nuevo.
Por ejemplo muchos de los despidos del doge fueron revertidos cuando se dieron cuenta de que los necesitaban.
Igual que Milei en Argentina que la va a dejar como un solar privatizando todo lo privatizable y asi no quede atisbo ni posibilidad de que los zurdos puedan luchar por el bien social comun.
O Bolsonaro permitiendo arrasar el Amazonas,...
Viva la libertad, carajo!