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Sánchez se ríe de Feijóo: 'No sabe poner Huelva en el mapa, pero sí dónde están las bombas nucleares de Irán'
El presidente del Gobierno ha protagonizado una dura réplica al líder de la oposición durante el debate parlamentario sobre la situación en Oriente Medio...
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#2
pitercio
El tema nucelar ya es que está agotado:
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#3
ombresaco
#2
mientras tanto, hay quifn defiende que tener bombas nucleares favorece la paz.
Lo cual podria ser cierto, pero incompatible con la idea de "si solo las tienen los buenos no pasa nada"
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#4
Rogue
No sabe donde está Huelva porque no quiere
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#1
YSiguesLeyendo
... Sánchez ha recordado el lapsus que tuvo Feijóo al situar a Huelva en el Mediterráneo. "Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva", dijo el candidato en un acto electoral en 2021...
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#5
reivaj01
Si es que van provocando.
.
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#6
fremen11
Trabajó en correos, puede que lo sepa
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Lo cual podria ser cierto, pero incompatible con la idea de "si solo las tienen los buenos no pasa nada"
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