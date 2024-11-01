edición general
17 meneos
46 clics
Sale de los calabozos del juzgado en Gijón y roba en un coche aparcado justo delante

Sale de los calabozos del juzgado en Gijón y roba en un coche aparcado justo delante

Un joven de origen argelino ha sido detenido por la Policía Nacional en Gijón hasta en seis ocasiones por robar en el interior de vehículos aparcados en la vía pública. Fue arrestado, puesto a disposición judicial y, al considerarse un delito menor, puesto en libertad cargos a la espera de que avancen los procedimientos judiciales que tiene abiertos. A los dos días reincide. Y vuelta a ser detenido y vuelta a ser personado ante el juzgado de guardia. La impunidad con la que se siente hizo que hace unos días, momentos después de salir de los c

| etiquetas: calabozos , juzgado , gijón , robo , coche , argelino
16 1 0 K 190 actualidad
23 comentarios
16 1 0 K 190 actualidad
Comentarios destacados:    
plutanasio #6 plutanasio
Roba porque es pobre y no tiene otra opción, que ese mantra lo he escuchado mucho por aquí.
4 K 39
Andreham #15 Andreham
#6 Este no tiene por qué, a lo mejor es miembro del PP.
2 K 12
#3 Sigo_intentandolo
El sistema no funciona y nos preguntamos porque los radicales ganan el mensaje...
3 K 32
LokoYo_ #5 LokoYo_
#3 Siempre vas a encontrar en MNM los chistes chorros , gente desviando el tema y ocultando un problema real que existe en este país. Luego los fachas inventan bulos y los jóvenes se creen los bulos de internet.
1 K 15
Sawyer76 #7 Sawyer76
#3 Igual es que lo que los mass media y Meneame llaman radicalismo, son ideas de simple sentido común.
0 K 10
#20 Sigo_intentandolo
#7 cogen una idea y la utilizan como bandera... ocultando el resto de la moerda que los convierte en radicales.
0 K 7
Sawyer76 #22 Sawyer76
#20 No digo que no, pero la idea sigue siendo de sentido común y por eso la gente la apoya.
0 K 10
#8 malditopendejo
#3 El sistema funciona según quién seas. Otra cosa que el sistema sea una mierda.
0 K 6
#19 Sigo_intentandolo
#8 eso quiere decir que el sistema no funciona
0 K 7
#21 malditopendejo *
#19 eso significa que crees que el sistema trabaja para ti. Y eso es un error.

O eres poderoso y entonces el sistema trabaja para ti o TU trabajas para el sistema.

Distinto es que queramos otro sistema.
0 K 6
Flogisto #11 Flogisto
Pues como en el GTA.
1 K 18
pitercio #9 pitercio
Le hemos fallado ¿Acaso no está claro que este hombre está pidiendo a gritos un billete de ida a Argelia?
0 K 15
calde #2 calde
Para qué ir más lejos? Andar p'a na!
0 K 12
g3_g3 #14 g3_g3
Si le dieran una paguita no se vería obligado a robar para subsistir. :troll:
0 K 12
PaulDurden #1 PaulDurden
No tendría dinero para la guagua...
0 K 11
josde #13 josde
#1 En Gijon no hay guaguas, son autobuses urbanos y cuestan muy baratos.
0 K 20
PaulDurden #17 PaulDurden
#13 Ah, perdón por lo de "guagua"... xD
0 K 11
#10 poxemita
¿Era el ovejilla o el corderete?
0 K 10
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
0 K 8
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
jo tio, no seas asi venga. porfiplis le dicen desde el juzgado y la policia.
0 K 8
#18 fremen11
A ver qué lleva 6 detenciones por cometer el mismo delito, que a un español mucho español también lo pondrían en la calle.....
0 K 8
ElBeaver #16 ElBeaver
¿Por qué no está en Argelia?
0 K 7
taSanás #23 taSanás
#16 aquí lo tratamos mejor
0 K 7

menéame