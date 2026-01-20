·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
66
clics
Reino Unido se prepara para lo impensable: un exgeneral de la OTAN anticipa una guerra con EEUU
“Estados Unidos ya no es un aliado, sino un depredador”: la dura advertencia que sacude a Europa tras las amenazas de Trump ...
|
etiquetas
:
reino unido
,
estados unidos
,
otan
,
guerra
12
3
0
K
223
actualidad
10 comentarios
#1
Mountains
*
Fuck USA, Fuck Trump!
Ya va siendo hora de dejar de ser los títeres de EEUU.
Boicot a los productos yankis.
5
K
73
#2
YeahYa
#1
Ya nos lo podemos currar porque seguiremos pagando, de momento, los productos europeos con VISA o Mastercard
0
K
20
#5
Alegremensajero
#2
El sistema CIPS de pagos está funcionando en el mundo, alternativas hay.
0
K
7
#6
YeahYa
#5
He tenido que mirar en Google para saber lo que es. En todo caso, otro sistema de pagos no europeo, y poco extendido en tarjetas que usan el común de los mortales en España.
0
K
20
#8
Alegremensajero
#6
Los BRICS lo usan.
0
K
7
#4
Dav3n
#1
Primero boicot al acuerdo energético de 750K millones... Digo yo, no sé, por decir algo coherente.
Si este es el plan que tenéis más nos vale empezar a rendirnos ya...
0
K
13
#10
abogado_del_diablo
#4
El problema es que tu solución la tienen que aplicar los políticos, y es muy improbable.
La medida de la que te ríes la podemos aplicar los europeos con dos dedos de frente y un mínimo de dignidad, y no es imposible.
0
K
7
#7
Atusateelpelo
No hay nada como un depredador para identificar a otro.
0
K
15
#9
Connect
Europa no tiene nada que hacer contra Estados Unidos. De hecho nuestro armamento depende de los americanos: repuestos, maquinaria, software, sistemas... nos tienen totalmente secuestrados. Solo que dejen de enviar piezas o desactiven software, en apenas un par de semanas los ejércitos europeos colapsarían.
De la UE el único que tiene cierta independencia es Francia. Alemania apenas tiene un ejército decente. Italia está totalmente a los pies de Estados Unidos. Reino Unido no es de la UE aunque parece que apoyaría a Bruselas.
Pero aun así,el poder de Estados Unidos es aplastante. habría que pedir ayuda a Rusia!!
0
K
15
#3
botafoch
Con o contra?
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
