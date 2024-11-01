Aumenta el temor por la creciente dependencia de Europa de las importaciones de gas estadounidense [ENG]

Además de los futuros acuerdos de energía, incluido el compromiso de comprar € 750 mil millones de productos energéticos estadounidenses como parte del acuerdo comercial del año pasado, la UE está lista para allanar nuevas incursiones para el gas estadounidense bajo una amplia revisión de la infraestructura energética de Europa. Por ejemplo, la UE ha reiterado su compromiso con dos grandes gasoductos que conectarán Malta y Chipre con Europa continental, lo que podría facilitar aún más flujos de gas estadounidense.