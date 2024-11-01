edición general
15 meneos
14 clics
Aumenta el temor por la creciente dependencia de Europa de las importaciones de gas estadounidense [ENG]

Aumenta el temor por la creciente dependencia de Europa de las importaciones de gas estadounidense [ENG]

Además de los futuros acuerdos de energía, incluido el compromiso de comprar € 750 mil millones de productos energéticos estadounidenses como parte del acuerdo comercial del año pasado, la UE está lista para allanar nuevas incursiones para el gas estadounidense bajo una amplia revisión de la infraestructura energética de Europa. Por ejemplo, la UE ha reiterado su compromiso con dos grandes gasoductos que conectarán Malta y Chipre con Europa continental, lo que podría facilitar aún más flujos de gas estadounidense.

| etiquetas: dependencia , europa , importaciones , gas estadounidense , seguridad
12 3 0 K 114 actualidad
16 comentarios
12 3 0 K 114 actualidad
Comentarios destacados:      
Veelicus #3 Veelicus
Menudos inutiles los que nos gobiernan... increible, cualquier meneante capaz de hacer un huevo frito sabia cuando se volo el Nord Stream II y se impidio comprar a los rusos que ese era el objetivo de EEUU...
10 K 131
Olepoint #13 Olepoint *
#3 Que no, que no, que los "más listos de la clase, lo lápices más afilados" me han dicho que lo mejor es votar VOX, o a sus socios.... :troll:

Blanco y en botella, nos quitaron a Europa la posibilidad de conseguir energía barata para nuestra industria y a Rusia la posibilidad de venderla.

Y que haya "partidos políticos" en España que se alinean con Trump, y que los jóvenes, posiblemente los que más van a sufrir piensen que votando a VOX conseguirán algo (sí, joderse ellos mismo más ) no es más que una prueba de la relacción entre la estupidez humana y el tamaño del Universo.
0 K 8
#1 Dav3n *
Aumenta el temor por la creciente dependencia de Europa de las importaciones de gas estadounidense

El GNL estadounidense estaba destinado a ser una alternativa segura al gas ruso. Eso ya no es un hecho, dada la crisis en las relaciones transatlánticas.

BRUSELAS — La Unión Europea está en camino de obtener casi la mitad de su gas de Estados Unidos para finales de la década, lo que supone una importante vulnerabilidad estratégica para el bloque, ya que las relaciones con Washington

…   » ver todo el comentario
3 K 37
#5 j-light
Ahora dependemos de USA absolutamente, en todo, para todo. Felicidades, líderes europeos, espero verlos juzgados por alta traición.
2 K 34
#9 omega7767
#5 no te preocupes, en las próximas elecciones los recompensamos votando a los mismitos partidos ....
1 K 21
#16 j-light
#9 es lo que más me duele, no cambiaremos de camino
0 K 10
#6 vGeeSiz
Hay que volver a las centrales nucleares, es la única forma de dejar de depender tanto de la energía de fuera
1 K 24
EldelaPepi #8 EldelaPepi *
#6
Lo mejor sería construir un gaseoducto que trajera gas barato desde Rusia.
2 K 27
#10 Dav3n
#8 Te ha faltado el :troll: al final de la frase xD xD xD

:troll: :troll: :troll:

PD: Esto si que es reír por no llorar :palm:
3 K 43
adimdrive #11 adimdrive
#6 Tienes minas de uranio y capacidad de enriquecerlo?
Sabes cuánto se tarda en construir una central nuclear y cuánto cuesta?
Conoces los retrasos y los sobrecostes de las mismas?

elperiodicodelaenergia.com/la-crisis-obliga-a-edf-a-retrasar-la-planta
2 K 42
#12 vGeeSiz
#11 Si

Hoy, España no tiene minas de uranio en explotación. La última cerró hace décadas, y el gran proyecto reciente (Retortillo, Salamanca) no llegó a abrir tras un informe desfavorable del CSN (2021) y la posterior denegación administrativa.

Además, desde 2021 existe una prohibición legal para nuevas solicitudes de exploración/investigación/explotación de minerales radiactivos, lo que complica reactivar minería de uranio “desde cero”.

Matiz importante: que “no se explote” no significa que “no exista” uranio en el subsuelo; significa que no se está produciendo y el marco legal/regulatorio lo restringe.

Lo de siempre, políticos hdp haciendo lo que mejor se les da, joder a la población.
0 K 10
#14 omega7767
#6 potenciar más aún las renovables y que españa exporte energía a Europa. Tenemos a los gabachos/italia en contra para construir conexiones energéticas desgraciadamente. Tenemos el enemigo en casa
0 K 11
#15 Dav3n *
#14 Las renovables no pueden sustituir el input de energía fósil, sobre todo en el ámbito industrial.

Para que quede claro: la electricidad no sustituye la energía fósil en muchísimos usos, por eso seguimos aumentando el consumo de gas y petroleo mientras se instalan renovables.

La única solución viable para el dilema presente sería hacer las paces con Rusia y con China y abrirnos al mundo multipolar que proponen los BRICS+, algo que no va a ocurrir porque los políticos europeos están…   » ver todo el comentario
0 K 13
#2 sliana
Es una dependencia diseñada. Han cortado por el norte y restringido por el sur para forzar la situación. Si no se han dado cuenta hasta ahora no son muy listos.
1 K 18
#4 Dav3n
#2 Y hemos vaciado los arsenales en la guerra proxy montada por EEUU y UK.

Un plan sin fisuras que podía ver cualquiera con dos dedos de frente :palm:

(Tranquilos, NAFIS, esto último os descarta de responsabilidad :troll: )
4 K 76
#7 pirat *
#2 No dudo de la capacidad de las mujeres, peroo esa falacia de que con ellas al mando todo iría mejor se desmonta de nuevo con úlcera y kallas que son lo peor que le ha pasado a la unión que conseguirán destruir.
La Merkel a su lado era una líder razonable.
0 K 9

menéame