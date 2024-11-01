Aumenta el temor por la creciente dependencia de Europa de las importaciones de gas estadounidense [ENG]

Además de los futuros acuerdos de energía, incluido el compromiso de comprar € 750 mil millones de productos energéticos estadounidenses como parte del acuerdo comercial del año pasado, la UE está lista para allanar nuevas incursiones para el gas estadounidense bajo una amplia revisión de la infraestructura energética de Europa. Por ejemplo, la UE ha reiterado su compromiso con dos grandes gasoductos que conectarán Malta y Chipre con Europa continental, lo que podría facilitar aún más flujos de gas estadounidense.
Blanco y en botella, nos quitaron a Europa la posibilidad de conseguir energía barata para nuestra industria y a Rusia la posibilidad de venderla.
Y que haya "partidos políticos" en España que se alinean con Trump, y que los jóvenes, posiblemente los que más van a sufrir piensen que votando a VOX conseguirán algo (sí, joderse ellos mismo más ) no es más que una prueba de la relacción entre la estupidez humana y el tamaño del Universo.
El GNL estadounidense estaba destinado a ser una alternativa segura al gas ruso. Eso ya no es un hecho, dada la crisis en las relaciones transatlánticas.
BRUSELAS — La Unión Europea está en camino de obtener casi la mitad de su gas de Estados Unidos para finales de la década, lo que supone una importante vulnerabilidad estratégica para el bloque, ya que las relaciones con Washington
Lo mejor sería construir un gaseoducto que trajera gas barato desde Rusia.
Sabes cuánto se tarda en construir una central nuclear y cuánto cuesta?
Conoces los retrasos y los sobrecostes de las mismas?
Hoy, España no tiene minas de uranio en explotación. La última cerró hace décadas, y el gran proyecto reciente (Retortillo, Salamanca) no llegó a abrir tras un informe desfavorable del CSN (2021) y la posterior denegación administrativa.
Además, desde 2021 existe una prohibición legal para nuevas solicitudes de exploración/investigación/explotación de minerales radiactivos, lo que complica reactivar minería de uranio “desde cero”.
Matiz importante: que “no se explote” no significa que “no exista” uranio en el subsuelo; significa que no se está produciendo y el marco legal/regulatorio lo restringe.
Para que quede claro: la electricidad no sustituye la energía fósil en muchísimos usos, por eso seguimos aumentando el consumo de gas y petroleo mientras se instalan renovables.
La única solución viable para el dilema presente sería hacer las paces con Rusia y con China y abrirnos al mundo multipolar que proponen los BRICS+, algo que no va a ocurrir porque los políticos europeos están
Un plan sin fisuras que podía ver cualquiera con dos dedos de frente
La Merkel a su lado era una líder razonable.