La reforma laboral que impulsa Milei: 13 horas de trabajo por día y sin indemnización por despido

Es un borrador inspirado en el reciente "modelo griego", manifestó el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei. La reforma "se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas semanales, negociable entre empleadores y empleados". Varsavsky insistió en que es solo "una idea en borrador, no una política confirmada ni forzada", pero reconoció que está alineada con la agenda de mayor flexibilidad laboral que impulsa el gobierno libertario. El tema se viralizó rápidamente, con miles de usuarios en redes calificando la idea como "esclavismo moderno".

| etiquetas: argentina , reforma laboral , javier milei , martín varsavsky
7 comentarios
io1976 #4 io1976
Los argentinos regalaron la soga con la que les van a ahorcar.
A ver si somos capaces de aprender algo.
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Sólo queda VOX.
Sr.No #5 Sr.No
Queda patente que sin esclavitud el neoliberalismo (y corrientes afines) no funciona.
Elrosquasard #1 Elrosquasard
Igual deberíamos devolverle menéame al pavo este. Creo que era mejor tenerlo aqui molestando que sodomizando a los pobres argentinos.
calde #2 calde *
#1 Yo más bien le prohibiría la entrada en España. Que no pueda enriquecerse a costa de los argentinos a la vez que disfruta del modelo socialista europeo.
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
No deja de fascinarme que este subnormal siempre pose con cara de acabar de meterse una loncha de medio metro. Muy pero que muy justito tiene que ser un presunto adulto para votar a alguien así.
calde #3 calde
Ojo también a las otras propuestas:

- firmar contratos en otras monedas

Si sumamos el quitar la obligación de usar pesos, junto con el endeudamiento en dólares, y en un momento en que el peso está muy depreciado, es el camino obvio a la dolarización de facto.
