3888
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3657
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3642
clics
Nuevo bonus por entropía
4523
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
2795
clics
Virginia Giuffre fue golpeada y violada por ‘un conocido primer ministro’ en un ataque que rompió el hechizo de Epstein (inglés)
más votadas
465
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
496
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
447
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
353
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
494
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
Redsys cae al mismo tiempo que AWS y paraliza los pagos digitales en España: datáfonos, Bizum y cajeros han quedado fuera de servicio
Esa incidencia ha afectado a bancos, cajeros, datáfonos y al servicio Bizum, provocando una situación incómoda para muchos usuarios: miles de ellos han estado sin poder pagar, cobrar o incluso acceder a su dinero.
|
etiquetas
:
redsys
,
caída
compartir
Comentarios destacados:
#2
Y ahí estaba yo esta mañana como un gilipollas buscando un cajero que funcionara... pero que no nos avisen de las caídas, por favor, que así le dan emoción a nuestras insulsas y grises vidas...
A ver si revientan.
#2
Chinchorro
Y ahí estaba yo esta mañana como un gilipollas buscando un cajero que funcionara... pero que no nos avisen de las caídas, por favor, que así le dan emoción a nuestras insulsas y grises vidas...
A ver si revientan.
35
K
287
#65
EseToritoGuapo
#2
Después de hacer 62 kilómetros andando, no te oliste la tostada?
0
K
6
#8
YSiguesLeyendo
*
gente llorando porque no puede pagar porque no tiene cash... recordad: por Ley NO es un derecho admitir el pago con tarjeta u otros medios electrónicos y sí garantizar el pago en efectivo. de nada! sabéis por qué la banca cobra a los comercios por este "servicio"? pues puede hacerlo porque NO es obligatorio, si lo fuera NO podría hacerlo
9
K
87
#12
sorecer
#8
de nada? Has puesto de nada?? jajajajajajjajjajajajaaa madre..
0
K
10
#27
Karmarada
#8
El seguro de coche es obligatorio y lo cobran
0
K
10
#32
Veo
#8
pues que no cobren con tarjeta... ah no!! que lo han intentado y han perdido ingresos!!!
0
K
7
#25
eqas
*
Dependemos demasiado de USA: redes de pago VISA y Mastercard, sistemas operativos móviles de Google y Apple, sistemas de escritorio de Microsoft y Apple, hardware de escritorio Dell y HP, nubes de AWS (en las que se basan sistemas "patrios" como Bizum), entretenimiento de Netflix y Amazon, redes sociales de Facebook, Instagram, mensajería de WhatsApp, redes de satélites GPS (ya se que hay más), las principales IA....
toda nuestra vida digital y datos pasa por USA. Para mi es aterrador.
7
K
83
#60
capitan__nemo
#25
y estan usando ese poder para el ascenso de la extrema derecha maga internacional. Injerencia por interferencia difusa
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14
1
K
26
#67
eqas
*
#60
pues me asustas más aún
Gracias por el enlace, muy interesante.
0
K
11
#70
capitan__nemo
#67
"El coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Un valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista."
0
K
15
#19
reivaj01
Pues mi camello de confianza no ha querido proveerme de distintas sustancias recreativas.
Le he explicado que el problema estaba en que el cajero no me daba dinero porque fallaba el endpoint de DynamoDB en la región de AWS de Virginia del Norte pero me ha dicho que verdes las han segado.
7
K
82
#31
frg
*
#23
Qué BCE y qué niño muerto. Ahora me dirás que compras drogas con Bizum o una tarjeta
Edit: Parece que
#19
lo puede corroborar.
2
K
34
#38
woopi
*
#31
En el bizum no pongas "Pa drogas!" y listo!
1
K
22
#52
Iori
#31
No se tu, pero la marihuana la pago con visa o mastercard.
0
K
7
#55
Perrota
#52
Regalo abuelos
1
K
16
#71
diablos_maiq
#52
y supongo que pedirás la factura con IVA
0
K
11
#72
Iori
#71
Las aportaciones a un club social canábico juraría que están extentas de iva, pero no te lo puedo asegurar al 100%
0
K
7
#44
pirat
#19
Es época de recolecta...
0
K
8
#61
tul
#19
mi camello tampoco le fiaria a un tipejo que le salte con esos palabros
0
K
12
#1
jm22381
Tanto vamos a independizarnos de Visa y Mastercard y al final es Amazon quien tira los servicios de pagos digitales europeos...
12
K
77
#7
charles_ton
Después del apagón y la caída de AWS, El metálico debajo del colchón se revaloriza
7
K
75
#3
angelitoMagno
*
Si ya tuviéramos el euro digital, podríamos haber seguido pagando
=>
www.meneame.net/story/euro-digital-podra-usar-sin-conexion-internet-pa
4
K
60
#10
frg
#3
Con el dinero que llevo en la cartera lo puedes hacer ahora mismo, sin esperar al futuro.
24
K
202
#23
angelitoMagno
#10
Así me gusta, siguiendo las recomendaciones del BCE.
www.meneame.net/story/bce-avisa-ciudadanos-deberian-tener-dinero-efect
0
K
15
#49
j-light
#10
Correcto, buscando soluciones a problemas que ya tienen soluciones.
0
K
10
#11
frg
todo se trata de una improbable coincidencia
¡Está lloviendo!
3
K
55
#42
Eukherio
#11
Creo que todas las veces que se cayeron a lo bestia los servidores de Amazon fue una improbable coincidencia. Alguien va a tener que revisar esas probabilidades.
1
K
27
#5
rogerius
¿Será por cosas así que Europa agacha la cabeza ante Trump?
3
K
54
#21
Find
#5
Disimulando hasta que haya alternativa
3
K
22
#57
rogerius
#21
Eso espero.
0
K
19
#40
alhambre
#5
Esta es una parte, toda nuestra (nuestra de los europeos, bueno, de algunos, ya se entiende) infraestructura productiva digital, y seguramente buena parte de la física, depende de servicios en EEUU.
1
K
26
#6
themarquesito
*
Como las desgracias nunca vienen solas, y no hay dos sin tres... ¿tendremos nuevo apagón?
3
K
52
#20
kobofen
#6
Pues claro. Siempre hay un apagón futuro. La pregunta es cuando. Un SAI ayuda mucho.
0
K
6
#30
Tensk
#20
Tengo un SAI, pero de poco te sirve, por bueno que sea, si trabajas desde casa y la centralita se viene abajo al cabo de una hora si el apagón dura doce.
0
K
11
#34
troll_hdlgp
#30
Porque no estas bien preparado, tienes que tener siempre disponible una línea alternativa como Starlink, que a los satélites nunca les falta el sol
0
K
10
#37
Tensk
#34
Entonces necesitaría tener placas solares o algo. Y paso de Starlink y de darle dinero al facha sudafricano.
0
K
11
#47
troll_hdlgp
#37
El SAI le proporciona electricidad a todo el equipo, al router y a la antena, son los satélites los que tienen las placas solares para funcionar y el resto del mundo para redirigir el trafico de internet si el proveedor español cae por falta de electricidad.
Darle dinero al facha sudafricano es el precio a pagar por tener internet seguro
0
K
10
#36
kobofen
#30
En el gran apagón, mi SAI me mantuvo la electrónica de red dos horas, durante las que tuve internet por fibra. Luego intenté con el movil, pero no había conexión de datos.
1
K
15
#39
Tensk
#36
Yo tengo un SAI de los de para salir del paso con apagones "normalillos", esto que el suministro se te va unos minutos, no horas. A ver, que fue un regalo de hace tiempo y afortunadamente no me las he visto con necesidad de hacerme con algo más grande.
La conexión del móvil la perdí al cabo de hora y poco.
0
K
11
#68
NinjaBoig
#6
No lo dudes, llevan semanas avisando.
Una forma de meter miedo y justificar el uso de nucleares para "dar estabilidad" al sistema, de subir precios, de meter miedo (control social),...
0
K
10
#13
Marisadoro
Enseguida dirán que la culpa es de las renovables..
3
K
36
#4
MoñecoTeDrapo
Aquí un afectado que no ha podido pagar con tarjeta. Suerte que tenía efectivo.
3
K
35
#14
Ohtar
#4
Yo me arrepiento de haber tenido, los que no tenían les han dejado irse sin pagar en el parking donde estaba
2
K
29
#9
Zambombaplayer
A mí no me afecta, yo pago todo con sal
4
K
32
#15
Deviance
#9
"en carne" .....
2
K
31
#16
mariommoreno
#9
no todo el mundo es tan salao como tú
0
K
6
#24
torkato
#9
estos jóvenes no saben nada de la vida. De toda la vida se han hecho cambios con gallinas, maderas, paja, barro y metales de la tierra.
0
K
10
#48
Tanenbaum
#24
Yo soy más de pavos.
0
K
6
#58
Perrota
#24
Cambios con pajas. Eso no falla.
0
K
10
#63
ChukNorris
#24
Y para cosas serías, con una primogénita.
0
K
10
#17
Guanarteme
A ver cuántas veces se ha dicho que siempre hay que tener dinero en efectivo, en casa y en la cartera.
1
K
28
#28
EISev
#17
y en el coche escondido por si tienes que echar gasolina o pagar un peaje y te han birlado la cartera
0
K
15
#54
Iori
#28
En los peajes puedes llenar un papelito para que te manden el cargo por correo
0
K
7
#59
EISev
#54
si, con recargo, el NoVullPagar
0
K
15
#62
Iori
*
#59
También, pero no iba por ahí... me he encontrado en un peaje y darme cuenta que la cartera está en casa. Pasas por ventanilla, se lo comentas al cobrador, rellena datos y te mandan carta de pago. No recuerdo al 100%, pero juraría que iba sin recargo.
Pd: los Novullpagar 100% me los cobraron sin ningún recargo, y no solo eso, sinó que no me los cobraron todos...
0
K
7
#73
diablos_maiq
*
#54
¿el papelito se rellena con marihuana?
0
K
11
#74
Iori
#73
No me juntes conversaciones que me vuelvo loco
Hace años que no fumo antes ni durante la conducción.
0
K
7
#43
pirat
#17
Eso querrían muchos, tener dinero...
1
K
15
#53
capitan__nemo
#17
Y la mochila de emergencia (yo no la tengo)
0
K
15
#50
cenutrios_unidos
A ver si aprendemos y hacemos soluciones Europeas...ja, ja, ja.
0
K
16
#35
capitan__nemo
Esto es un crackeo y una demostracion de fuerza para que veamos lo dependientes que somos de ciertos proveedores, casualmente estadounidenses.
0
K
15
#33
tremebundo
Vaya pol dió! Seguro que ha sido el Perro Sanxe que ha metido algo en un enchufe.
0
K
11
#29
Tensk
*
Hombre, yo un cajero caído lo acepto, pero al segundo que veo caído ya me cuestiono bastante que es caída general, antes de seguir buscando ya llamaría al servicio técnico del cajero o algo.
Para
#_2
, que sí tiene parte de razón en su autodenominación y me tiene ignorado.
0
K
11
#56
Malinke
Ni idea de lo de Redsys, pero, ¿tanto dependemos de Amazon?
0
K
11
#64
guillersk
#56
si
0
K
8
#66
ChukNorris
#56
Meneame no, creo que desde hace unos meses.
0
K
10
#41
mr._cortimer
¿Como hace redsys para gestionar miles y miles de operaciones por segundo en toda España? ¿Los datáfonos se conectan todos a un mismo servidor?
0
K
10
#69
pandasucks
*
¿
CÓMO
QUE CAE AL MISMO TIEMPO?
A ver, está claro los servicios de cierta empresa que ha caído en EEUU estaban siendo usandos por Redsys, no?
0
K
9
#45
enmafa
Siempre es bueno tener efectivo a mano y no depender de bancos y cajeros
0
K
9
#26
alexwing
Eso os pasa por no ser buenos socialistas y pagar todo con chistorras, lechugas y soles.
0
K
9
#22
Deltaqh
Bonk!
0
K
7
#51
RoneoaJulieta
*
Menos mal que los Bancos están haciendo horas para que podamos retirar efectivo (por los cojones).
Siempre salir con dinero en efectivo.
Es llamativo la cantidad de comercios, sobre todo pequeños, que tienen un cartelito de «datáfono averiado»
0
K
6
#46
bacilo
Abandonemos el dinero en efectivo. Un plan sin fisuras. Hacia la sociedad etérea sin dinero, sin trabajo y sin posesiones.
0
K
6
#18
kobofen
He visto caido a Perplexity también.
0
K
6
Ver toda la conversación (
74
comentarios)
