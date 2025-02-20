La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros

El restaurante del chef Kiko Moya alertó en un correo electrónico a Presidencia de que el importe del ágape del jefe del Consell se había pagado dos veces: en metálico y por caja fija de la Generalitat
Pero esta gente que se cree! Que el dinero público es suyo? La gente pasándolo mal y estos comiendo a 800 euros con dinero del erario!
Cárcel e inhabilitación para toda la vida!
pagar dos veces una comida de 850€
Es duplicada
De momento, esto se puede calificar de puro bulo o especulación.
Quisiera saber cómo va la investigación del hermano y de la mujer de P. Sánchez, creo que es algo excepcional que solo pasa en España y no se le da la suficiente cobertura.
No sólo sé le dio mucha cobertura, si no que se han ido inventando delitos cada vez que el anterior se demostraba que no lo era.