La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros

La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros

El restaurante del chef Kiko Moya alertó en un correo electrónico a Presidencia de que el importe del ágape del jefe del Consell se había pagado dos veces: en metálico y por caja fija de la Generalitat

38 comentarios
Comentarios destacados:          
#5 Marisadoro *
Ochocientos lereles en efectivo.

Lo normal... rebuscando un poco en el bolsillo de las monedillas.
themarquesito #8 themarquesito
#5 Esas cantidades me han recordado a cuando hace unos meses le robaron a Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional de EE.) el bolso en un restaurante. Aparentemente en el bolso llevaba 3.000 dólares en efectivo, aparte de su pase de seguridad, y documentación.
raistlinM #33 raistlinM
#8 Siempre hay que llevar algo de suelto para una emergencia y dar a los pobres.
paputayo #19 paputayo
#5 No iba en un sobre con el logo del partido, así que no vale :troll:
#28 ivasar *
#5 yo sacándome un tendoncito de pollo que se me había quedado en la muela me acabo de encontrar 10.000 millones de pesetas, así que todo es posible... ¡no sé si irme de cañas o montar un negocio!
youtu.be/t0LhjLf3inE?si=JGzdxzm-w4uRD45K&t=290 (minuto 4:50, que no parece funcionar bien el insertado...)
elGude #32 elGude
#5 Luego, si Garzón tiene una thermomix de hace años, le llaman izquierda acomodada.
xyria #2 xyria
¿Mazón cargo una comida de celebración de su santo al pueblo valenciano? Me pinchan y no sangro.
#3 malditopendejo
#2 y dos veces!
#12 Jodere
#2 Cuantas veces lo habrá hecho y algunas mas caras todavia.
Mikhail #20 Mikhail
#15 Será porque los votontos de derechas son incapaces de recordar de una semana para la siguiente que sus líderes son una panda de ladrones y psicópatas y es necesario refrescarles la memoria para que no se les olvide que votar a la derecha mata.
karakol #9 karakol
Hay gente que no cobra eso en un mes y otros que lo gastan, con cargo a todos, en un rato.

www.meneame.net/story/mas-4-millones-personas-espana-viven-menos-644-e
reivaj01 #36 reivaj01
#9 En un rato no, las comidas de Mazón suelen durar bastante tiempo.
Jack29 #11 Jack29
Nos esta robando a todos, por enésima vez, un miembro de esa organización criminal que es el PP.
txutxo #25 txutxo
#11 Es igual. Volverán a salir elegidos.
makinavaja #1 makinavaja
Que no pase hambre!!!! :-D :-D
#31 rekus
#15
Entiendo que, siendo cómplices de tantas tragedias que costaron la vida a tantos de vuestros compatriotas, os incomode que se os lo recuerde.

Pero ya sabes: cuando pica, a veces, basta con rascar un poco.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Pues a pesar de lo que dice el texto, no veo que aporte más información de interés que la noticia original de hace meses.
#15 John_Doe
#4 Hay que mantener la llama viva de Mazón, que hay que comer todos los días... y el clickbait es importante para ello.
Y todo lo que sea PP, Mazón, Rajoy, Aznar, Franco, etc... ya sabes... click, click, click.
#16 guillersk
#15 Ayuso, te dejas a Ayuso
LeDYoM #24 LeDYoM
#15 Pobre Mazon, toda una victima.
Joker_2O #29 Joker_2O
#15 Bueno intento ocultar un gasto de se cargó a la comunidad, porque, aunque se abonó en efectivo, el dinero no era de su bolsillo. Intentar engañar a tus votantes a mi si me parece relevante, aunque se la sude a la mayoria.
Aguarrás #18 Aguarrás
Votadle, gilipollas. ¬¬
TonyStark #6 TonyStark
quién no lleva 850 €en el bolsillo...
Glidingdemon #17 Glidingdemon *
Lo mejor son los comentarios de sus votantes, le ha faltado "y las putas del PSOE, que?" xD xD xD xD xD
Rogue #14 Rogue
Esto debe ser delito. Lo de los politicuchos en este país es de juzgado.
Pero esta gente que se cree! Que el dinero público es suyo? La gente pasándolo mal y estos comiendo a 800 euros con dinero del erario!
Cárcel e inhabilitación para toda la vida!
Kantinero #7 Kantinero *
Eso demuestra la alegría que tienen manejando pasta ajena...

pagar dos veces una comida de 850€
Es duplicada
autonomator #23 autonomator *
PeinadoooooOOO ...{0x1f3b6} PeinadooooOOOOO...{0x1f3b6}  media
kreepie #21 kreepie
No es magia, son tus políticos.
#35 chochis
Poco me parece!  media
reithor #26 reithor
Mojón dimisión y a prisión.
#37 surco
Solo por eso ya es de dimisión inmediata.
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Es dia que emergencia habia?
#13 poxemita
#10 alerta antifascista y emergencia habitacional como poco.
tommyx #30 tommyx
Esas cosas podéis ir a cada ayuntamiento y os cansareis de verlo. Y con eso no excuso a nadie sino que culpo a todos

elpais.com/espana/2025-02-20/la-alcaldesa-de-alcudia-destituye-a-un-co
Joice #22 Joice
Que bien viven estos hijos de puta a nuestra costa.
Dib8 #38 Dib8
hay que subir impuestos que no dan.
#27 ContracomunistaCaudillo
Si es verdad, denunciadle ante la justicia aportando las pruebas pertinentes.

De momento, esto se puede calificar de puro bulo o especulación.

Quisiera saber cómo va la investigación del hermano y de la mujer de P. Sánchez, creo que es algo excepcional que solo pasa en España y no se le da la suficiente cobertura.
Malinke #34 Malinke
#27 ¿no sé le dio suficiente cobertura?
No sólo sé le dio mucha cobertura, si no que se han ido inventando delitos cada vez que el anterior se demostraba que no lo era.
