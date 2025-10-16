edición general
Más de 4 millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España se reduce pero la mejora no tiene la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como reflejan las peores cifras de pobreza severa: más de cuatro millones de personas —el 8,4% de la población lo que supone ocho de cada cien personas—viven con menos de 644 euros al mes, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza elaborado con datos de 2024.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y el problema es la vivienda que empobrece a la mayoría. Tanto que hasta los empresarios sufren que la gente no tenga dinero para consumirles. ¿Quién entonces saca beneficio? Pues alguien desde fuera. ¿Quién? Fondos de inversión 99% los israelíes que tienen inversiones estratégicas en vivienda y turismo y que le da igual que seas pobre porque van a venir guiris y vas a necesitar casa. Por eso saltan los mismos bots en redes a defender a Israel, a atacar a quien habla de cambio climático, a…   » ver todo el comentario
emmett_brown #2 emmett_brown
#1 Si hace falta con mentiras.

Pues muy bien...
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Así es como hacen ellos, no vamos a ir nosotros con flores y ellos con armas

Hay que ir a la guerra con las mismas armas, pero bueno bien, sí, claro hablemos de las mentiras y no de Israel y como nos esta masacrando, genocidio en oriente medio, genocidio en residencias, genocidio en valencia, genocidio climático
#15 Luiskelele
#1 lo de los grandes fondos es directamente mentira. La mayoría siguen siendo particulares, el señor búmer búmerez y su peña, que compraron varios pisos por las tapas de los yoplaits gracias a no pagar Netflix ni internet ni cosas de esas.
Feindesland #7 Feindesland *
Me pregunto cómo lo han calculado. Una casa de 4 personas con 2500€ al mes de ingresos, contabiliza 4 pobres, ¿no?

:wall:
#8 encurtido
#7 Eso es lo que estaba pensando. Por ejemplo una familia con 2 hijos, donde uno tenga un empleo a jornada completa por 1.800€ y el otro parcial a 750€, ya entrarían dentro de esta estadística, y así si lo dicen de primeras ni se pasa por la cabeza darlos por pobres.

Si tienen que pagar alquiler de 900€ en una ciudad grande entonces sí están muy jodidos. Pero en los pueblos con vivienda pagada creo que esas cifras son muy habituales.
Feindesland #9 Feindesland
#8 En los pueblos y en las ciudades medianas. Y no, esa gente no es pobre m´s que en determinados sitios.
bronco1890 #10 bronco1890
#7 No, el primer adulto cuenta como 1, el segundo 0,5 y cada niño 0,3. Si son dos adultos y dos niños 1+0.5+0.3+0.3= 2,1. Si el umbral de pobreza es de unos 900 euros al mes por persona el umbral de esa familia sería 900*2.1= 1890 eur.
Feindesland #11 Feindesland
#10 Gracias por la explicación.
En todo caso, si esa familia que describes, con 1890€ al mes, es pobre o no, depende mucho de dónde viva. En un ciudad pequeña, por aquí, tirarían bastante bien. Y si hn hredado el piso d ela abuela, incluso muy bien, que es un caso MUY frecuente.
Amoniaco #3 Amoniaco *
Como un cohete.

Lo que se podría hacer:

Mejores condiciones laborales, mejores contratos, más fuerza en el seguimiento del trato a los trabajadores, más ligalidad.
Mejores condiciones para la creación de empleo, mejor trato a generadores de empleo y más facilidad para crearlo.

Lo que tenemos:

Políticos diciendo que todo va bien, palmeros llamándote facha si te quejas y millones de personas que no buscan trabajo ni tienen intención por que ya me Dan una paga.
#12 euacca
Yo muy a favor de subir el SMI aunque eso cree algo de inflación (la inflación de la últimos años no es toda por el SMI, ni de broma, pero alguna parte sí será), pero, ¿Suben las pensiones mínimas y los subsidios a la vez? Supongo que de vez en cuando se actualizan con el IPC pero si siempre van con retraso al final estás siempre cobrando de menos. Deberían subirse con el SMI, en el mismo porcentaje, y luego volverlos a subir si el IPC fuera mayor (que lo será siempre salvo recesión).
Benzo #6 Benzo
Con menos de 644€ sería mejor decir 'sobreviven'.
Shuquel #16 Shuquel
Igual es más pobre uno que gane 2000 euros al mes viviendo solo con un alquiler de 1000 euros en Madrid o Barcelona que una familia de 4 ganando 1850 con piso pagado en Logroño.
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Y con 480 euros mes, otro tanto.
#14 Borgiano
El cobete
Sandilo #13 Sandilo
Este debe de ser el famoso cohete económico de la izquierda. España hace tiempo que dejó de ser primer mundo por culpa del socialismo.

Millones de pobres que ni aun trabajando llegan a final de mes o ni siquiera pueden alquilar una vivienda.

Es una vergüenza, nunca imaginé ver a España así.
