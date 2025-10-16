Más de 4 millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España se reduce pero la mejora no tiene la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como reflejan las peores cifras de pobreza severa: más de cuatro millones de personas —el 8,4% de la población lo que supone ocho de cada cien personas—viven con menos de 644 euros al mes, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza elaborado con datos de 2024.