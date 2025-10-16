Más de 4 millones de personas en España viven con menos de 644 euros al mes

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España se reduce pero la mejora no tiene la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias, como reflejan las peores cifras de pobreza severa: más de cuatro millones de personas —el 8,4% de la población lo que supone ocho de cada cien personas—viven con menos de 644 euros al mes, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza elaborado con datos de 2024.
| etiquetas: pobreza , españa , economia
Pues muy bien...
Hay que ir a la guerra con las mismas armas, pero bueno bien, sí, claro hablemos de las mentiras y no de Israel y como nos esta masacrando, genocidio en oriente medio, genocidio en residencias, genocidio en valencia, genocidio climático
Si tienen que pagar alquiler de 900€ en una ciudad grande entonces sí están muy jodidos. Pero en los pueblos con vivienda pagada creo que esas cifras son muy habituales.
En todo caso, si esa familia que describes, con 1890€ al mes, es pobre o no, depende mucho de dónde viva. En un ciudad pequeña, por aquí, tirarían bastante bien. Y si hn hredado el piso d ela abuela, incluso muy bien, que es un caso MUY frecuente.
Lo que se podría hacer:
Mejores condiciones laborales, mejores contratos, más fuerza en el seguimiento del trato a los trabajadores, más ligalidad.
Mejores condiciones para la creación de empleo, mejor trato a generadores de empleo y más facilidad para crearlo.
Lo que tenemos:
Políticos diciendo que todo va bien, palmeros llamándote facha si te quejas y millones de personas que no buscan trabajo ni tienen intención por que ya me Dan una paga.
Millones de pobres que ni aun trabajando llegan a final de mes o ni siquiera pueden alquilar una vivienda.
Es una vergüenza, nunca imaginé ver a España así.