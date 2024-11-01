edición general
El BCE avisa de que los ciudadanos deberían tener dinero en efectivo en casa por emergencias como el apagón

Con el gran apagón que dejó sin electricidad a toda España durante un día quedó claro que es necesario tener dinero en metálico en casa. Esta es una de las conclusiones que lanza el Banco Central Europeo (BCE) en un estudio que ha publicado este miércoles bajo el título Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único del dinero físico en cuatro crisis, realizado por los investigadores de la institución monetaria Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez ...

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
Un día lo intentan restringir, otro día nos dicen que tengamos.

¡Aclaraos de una puta vez!
¿Menos efectivo para más control o más efectivo para preocuparos menos en emergencias?
angelitoMagno #11 angelitoMagno *
#2 Menos efectivo, porque los pagos digitales son más cómodos y rápidos, pero sin eliminar del todo el dinero en efectivo.

El dinero en efectivo tiene muchos usos, pagos de pequeñas cantidades, pagar en emergencias, comprar droga, sobornos, maquinas expendedoras, etc. Nunca han dicho de eliminarlo al completo (al menos no el BCE ni el BE)

Es que no veo porqué presentarlo como opciones excluyentes.
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#11 Se te ha olvidado consumir droga (algunas).

No es solo para emprendedores que compran para vender.
Torrezzno #7 Torrezzno
No les vale el eurillo digital?
Cantro #1 Cantro
Eso es algo que decíamos cuando a algunos se les metió en la cabeza hacer desaparecer el dinero físico

Y nos llamaban anticuados
Gry #9 Gry
Y oro por si se hunden el euro y el dolar.

www.fxstreet.es/analysis/el-oro-supera-al-euro-en-reservas-un-punto-de
Peka #6 Peka
En caso de apagon lo retirare directamente del banco :troll: {0x1f4b0} {0x1f52b}
Kantinero #8 Kantinero
Estoy de acuerdo, además conviene tener billetes pequeños y monedas para consumos primarios.

Pan, leche, alimentación en general si no hay datáfono, no vayas con billetes de 50 a comprar pan
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
¿Pero en final de mes también?
io1976 #14 io1976
Yo debo ser el único que no pudo pagar con efectivo enel supermercado porque las cajas no funcionaban.
¿No sería mejor recuperar el trueque en caso de emergencia?
vilgeits #3 vilgeits
Dinero dice
#5 roca
Que dinero ?
Gadfly #13 Gadfly
Muro de pago
