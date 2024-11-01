El BCE avisa de que los ciudadanos deberían tener dinero en efectivo en casa por emergencias como el apagón

Con el gran apagón que dejó sin electricidad a toda España durante un día quedó claro que es necesario tener dinero en metálico en casa. Esta es una de las conclusiones que lanza el Banco Central Europeo (BCE) en un estudio que ha publicado este miércoles bajo el título Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único del dinero físico en cuatro crisis, realizado por los investigadores de la institución monetaria Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez ...
| etiquetas: bce , aviso , ciudadanos , dinero , efectivo , emergencias
¡Aclaraos de una puta vez!
¿Menos efectivo para más control o más efectivo para preocuparos menos en emergencias?
El dinero en efectivo tiene muchos usos, pagos de pequeñas cantidades, pagar en emergencias, comprar droga, sobornos, maquinas expendedoras, etc. Nunca han dicho de eliminarlo al completo (al menos no el BCE ni el BE)
Es que no veo porqué presentarlo como opciones excluyentes.
No es solo para emprendedores que compran para vender.
Y nos llamaban anticuados
www.fxstreet.es/analysis/el-oro-supera-al-euro-en-reservas-un-punto-de
Pan, leche, alimentación en general si no hay datáfono, no vayas con billetes de 50 a comprar pan
¿No sería mejor recuperar el trueque en caso de emergencia?