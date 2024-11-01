El BCE avisa de que los ciudadanos deberían tener dinero en efectivo en casa por emergencias como el apagón

Con el gran apagón que dejó sin electricidad a toda España durante un día quedó claro que es necesario tener dinero en metálico en casa. Esta es una de las conclusiones que lanza el Banco Central Europeo (BCE) en un estudio que ha publicado este miércoles bajo el título Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único del dinero físico en cuatro crisis, realizado por los investigadores de la institución monetaria Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez ...