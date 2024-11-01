edición general
11 meneos
30 clics
MásOrange conoce los hábitos de más del 50% de la población. Los comercializará para que las marcas personalicen la publicidad

MásOrange conoce los hábitos de más del 50% de la población. Los comercializará para que las marcas personalicen la publicidad

El proyecto de MásOrange no es el primero que hace uso de los datos de actividad generados por los clientes para otros propósitos. Telefónica también comercializa esta información para que la administración analice el nivel de uso de carreteras, los movimientos del turismo, las tiendas el origen de sus clientes e incluso para que las entidades crediticias valoren si el cliente es más propenso a impagos. La propia Orange ya facilitaba estos datos para su uso en publicidad, sin embargo en esta ocasión los venderá directamente a las marcas.

| etiquetas: orange , masmovil , masorange , privacidad , publicidad
9 2 0 K 112 actualidad
1 comentarios
9 2 0 K 112 actualidad
#1 roca
Necesitamos un móvil privado.
0 K 7

menéame