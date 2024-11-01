La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado

Fue en abril de 2024 cuando el juzgado de Instrucción número 41 empezó a investigar a la esposa del también secretario general de los socialistas a partir de una serie de recortes del pseudosindicato Manos Limpias, pero previamente la Justicia ya había rechazado hasta en tres ocasiones analizar la situación de Gómez al no encontrar indicio alguno de delito, tal y como publica este lunes elDiario.es.
| etiquetas: juez peinado , begoña gomez , justicia , manos limpias
Se supone que la adjudicación de una denuncia es por azar para evitar presentarla ante un juez de conveniencia.
Pero con recursos ilimitados se puede presentar tantas veces como uno quiera, hasta que "por azar" caiga e un juez conveniente.
Esto ya es, de por sí, fraude de ley
Las tres primeras veces cayeron en manos de los únicos jueces objetivos y neutrales del toda la Judicatura (todos los demás son herederos del franquismo), que actuaron conforme a la ley y no se dejaron influir por quién era la denunciada. Mientras que el juez Peinado es una marioneta a sueldo (o simpatía) del PP que está prevaricando.
¿He acertado?
La siguiente, toparon con Peinado
En que salva a nadie esto?