edición general
10 meneos
13 clics
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado

La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado

Fue en abril de 2024 cuando el juzgado de Instrucción número 41 empezó a investigar a la esposa del también secretario general de los socialistas a partir de una serie de recortes del pseudosindicato Manos Limpias, pero previamente la Justicia ya había rechazado hasta en tres ocasiones analizar la situación de Gómez al no encontrar indicio alguno de delito, tal y como publica este lunes elDiario.es.

| etiquetas: juez peinado , begoña gomez , justicia , manos limpias
8 2 1 K 100 actualidad
12 comentarios
8 2 1 K 100 actualidad
ipanies #7 ipanies
No hace falta que todos los jueces sean de la cuerda de la organización delictiva, solo hace falta que unos pocos bien colocados en tribunales importantes lo sean. El Opus y el PP saben manejar estos asuntos ;)
2 K 34
#9 Alcalino
Es que el sistema de admisión de denuncias está viciado.

Se supone que la adjudicación de una denuncia es por azar para evitar presentarla ante un juez de conveniencia.

Pero con recursos ilimitados se puede presentar tantas veces como uno quiera, hasta que "por azar" caiga e un juez conveniente.

Esto ya es, de por sí, fraude de ley
1 K 22
#11 concentrado
#9 Es un sistema de reparto es "por azar", pero basta con que te enteres de quien está de guardia y entregar la denuncia en el momento adecuado. Basta con eso.
1 K 28
#10 concentrado
De ahí que el juez haya elegido un jurado popular, un jurado profesional lo habría dejado en ridículo.
0 K 18
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Hay juecezuelos que les vale cualquier mierda, teniendo a media familia en el PP, así les garantiza el futuro, qué padre no sacrificaría su honradez por un hijo? :roll:
0 K 13
strike5000 #2 strike5000
Me la voy a a jugar:

Las tres primeras veces cayeron en manos de los únicos jueces objetivos y neutrales del toda la Judicatura (todos los demás son herederos del franquismo), que actuaron conforme a la ley y no se dejaron influir por quién era la denunciada. Mientras que el juez Peinado es una marioneta a sueldo (o simpatía) del PP que está prevaricando.

¿He acertado?
0 K 9
#4 chavi
#2 Casi. Las tres primeras veces se negaron a abrir un proceso con el unico soporte de recortes de prensa
La siguiente, toparon con Peinado
1 K 23
Andreham #1 Andreham
¿No es ilegal denunciar varias veces lo mismo? Supongo que habrá algún cambio entre las diferentes peticiones.
0 K 7
ipanies #5 ipanies
#1 Creo que lo que no se puede es ser juzgado por la misma causa, pero denuncias te pueden poner un millón por lo mismo...
0 K 12
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Enésimo intento de salvar a la mujer del perro. El panfleto Público ganándose los garbanzos.
0 K 6
#6 chavi
#3 Miente?

En que salva a nadie esto?
1 K 23
#8 Meinhard
#3 Com troll eres único...
0 K 11

menéame