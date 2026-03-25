¿Precios que cambian en tiempo real?: denuncian a Walmart en Estados Unidos por el uso de las etiquetas digitales que pondrá en todas sus tiendas

Walmart comenzó a implementar precios digitales para reemplazar las etiquetas de papel, con proyección a todas las tiendas para finales del 2026. Sin embargo denunciaron que será gestionado por la Inteligencia Artificial, un algoritmo determinará el precio del producto basándose en picos de demanda. Podrían cambiar de un segundo a otro sin que el cliente tenga conocimiento hasta pasar por caja. “Los minoristas y los organismos reguladores deben explicar a los consumidores cómo se supervisará y aplicará la fijación de precios algorítmica”.