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¿Precios que cambian en tiempo real?: denuncian a Walmart en Estados Unidos por el uso de las etiquetas digitales que pondrá en todas sus tiendas

¿Precios que cambian en tiempo real?: denuncian a Walmart en Estados Unidos por el uso de las etiquetas digitales que pondrá en todas sus tiendas

Walmart comenzó a implementar precios digitales para reemplazar las etiquetas de papel, con proyección a todas las tiendas para finales del 2026. Sin embargo denunciaron que será gestionado por la Inteligencia Artificial, un algoritmo determinará el precio del producto basándose en picos de demanda. Podrían cambiar de un segundo a otro sin que el cliente tenga conocimiento hasta pasar por caja. “Los minoristas y los organismos reguladores deben explicar a los consumidores cómo se supervisará y aplicará la fijación de precios algorítmica”.

| etiquetas: walmart , precios , papel , etiquetas digitales , ia
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6 comentarios
9 2 0 K 133 Consumo
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El capitalismo se abre paso
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Skiner #2 Skiner
#1 Eso no es capitalismo son precios dinámicos.
Otra forma de tomar el pelo al personal.
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Spirito #6 Spirito *
#1 Los capitalistas con pedigrí y crotal de marca estafando al Pueblo, una y otra y otra vez más. Ladrones de libro.

Un clásico. xD
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#3 Pitchford *
Si compras algo sube el precio para cuando pases por caja... luego baja otra vez para atraer compradores.... como las plantas carnívoras... :roll:
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jm22381 #4 jm22381
Por eso los demócratas las querían prohibir www.meneame.net/story/democratas-quieren-prohibir-precios-cambian-func
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#5 javi618
Lo mismo hace Amazon de siempre, y cualquier e-commerce que se precie. Ya tocaba que las tiendas físicas se empezaran a poner las pilas. Renovarse o morir.
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menéame