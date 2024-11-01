Los demócratas quieren prohibir los precios que cambian en función de quién esté delante en las grandes tiendas de comestibles (ING)

Los senadores Ben Ray Luján y Jeff Merkley presentaron la Stop Price Gouging in Grocery Stores Act de 2026 para prohibir precios dinámicos y vigilancia en supermercados. Exige que los supermercados divulguen su uso de tecnología de reconocimiento facial y veta las etiquetas electrónicas que permiten cambiar el precio de un artículo determinado de forma remota, abriendo la posibilidad de que puedan estar vinculados a algoritmos que suben y bajan los precios en función de factores como la raza, el género y el nivel de ingresos del comprador.
Fuente: la cara de mi mujer cuando me ha visto ir a hacer la compra "vestido como un pordiosero" según ella.
No sabía yo que habia que ir arreglado a un puñetero supermercado.
Suena distópico, a mí también me pareció al leerlo, pero la realidad es que ya se hace, por ejemplo en las reservas de vuelo online. Según el patrón de comportamiento puede variar el precio si el algoritmo detecta que tienes urgencia o necesidad extrema.
Así que por ahora, mejor marcar siempre "soy flexible en fechas"
Lo del vídeo de la noticia es ilegal por completo, coges algo de la estantería a un precio y cambia en caja, para arriba, se queda el carro en la caja a que lo repongan; dudo mucho que sea el único y más en EE. UU.
pasa por delante de un stand de frutas con plátanos un blanco con estudios y un sueldazo : 2€ el kilo, pasa delante un latino sin estudios y un sueldo de miseria : 6€ el kilo.
como si lo viese.
Para los precios dínámico el producto debe tener identificador único para que un comprador que lo ha cogido con un precio sea el precio que ve, o bastante habitual con el precio en el escáner del carrito, que permite que el mismo producto según el orden que lo cojas tenga distinto precio.
#1 #8 eso es tan fácil como descuentos en la tarjeta y más ofertas puntuales en la aplicación, el precio podrá ser menor individualizado para alguien en la aplicación.
El precio de algo es la cantidad más alta que alguien está dispuesta a pagar por un determinado bien. Precisamente aquellas personas con mayor poder de compra son a quienes se les pone un precio más alto a los productos.
Antes el precio se negociaba cliente a cliente (el regateo) luego los precios fijos en carteles dieron idea de transparencia, con las tiendas de internet se ha vuelto al modelo anterior de descuentos solo para algunos (códigos promocionales, descuentos etc, Amazon probó ya en los 90 cobrar más a los usuarios de Mac...) y ahora se traslada esto de nuevo a la tienda tradicional
Habría pobres cobrando a la entrada del Mercadona por hacerte la compra
Habría pobres cobrando a la entrada del Mercadona por hacerte la compra esta no la vi venir
Metes algo en la cesta de la compra. No completas el pedido
Al día siguiente tienes una promoción del 5% extra
No lo usa todo el mundo, claro
Bueno, en el corte inglés te respetan el precio marcado si es menor que el del sistema al pagar en caja
De hecho es una idea recurrente de la izquierda: multas en función de la renta, impuestos como porcentaje de la renta (progresivos le llaman), ...
O puedes vender a distintos precios a distintos clientes, o no puedes, vamos a dejarnos de medias tintas.
The Biden administration launched an investigation into surveillance pricing in 2024 with FTC chair Lina Khan initiating a study on the ways it may harm U.S. consumers. But after President Donald Trump took power in 2025, his administration killed the study.
Es un poco absurdo o está mal explicado, pero independientemente de lo que ponga en la etiqueta en el lineal, cuando la cajera pase el código de barras por el escáner es cuándo se contabiliza el precio. Y desde que cogiste el producto pueden haber pasado 50 personas por delante del lineal. ¿Te cobran el precio del último que pasó? ¿Cómo van a relacionar el precio que te mostraron con el producto que tiene ahora la cajera en las manos? No tiene ningún sentido.
Ni lo dudes, amigo redactor. Ni lo dudes.
Llenar el supermercado de cámaras, dispositivos de señalizacion de precio conectado a internet. Datacenters para el filtrado de datos...
Esto no puede ser rentable ni en mil años.