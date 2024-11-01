edición general
Los demócratas quieren prohibir los precios que cambian en función de quién esté delante en las grandes tiendas de comestibles (ING)

Los demócratas quieren prohibir los precios que cambian en función de quién esté delante en las grandes tiendas de comestibles (ING)

Los senadores Ben Ray Luján y Jeff Merkley presentaron la Stop Price Gouging in Grocery Stores Act de 2026 para prohibir precios dinámicos y vigilancia en supermercados. Exige que los supermercados divulguen su uso de tecnología de reconocimiento facial y veta las etiquetas electrónicas que permiten cambiar el precio de un artículo determinado de forma remota, abriendo la posibilidad de que puedan estar vinculados a algoritmos que suben y bajan los precios en función de factores como la raza, el género y el nivel de ingresos del comprador.

#1 Suena tan distópico... etiquetas de esas ya tenemos en Europa pero unirlas a las cámaras de vigilancia para que cambien en función de quién está en la tienda comprando es algo tan retorcido que sólo a los estadounidenses se les podría ocurrir.
jm22381
Suena tan distópico... etiquetas de esas ya tenemos en Europa pero unirlas a las cámaras de vigilancia para que cambien en función de quién está en la tienda comprando es algo tan retorcido que sólo a los estadounidenses se les podría ocurrir.
#5 Barriales
#1 y hacerlo. Ni lo dudes.
#14 tropezon
#5 Pues a mi me saldría bastante más barato que ahora.
Fuente: la cara de mi mujer cuando me ha visto ir a hacer la compra "vestido como un pordiosero" según ella.
No sabía yo que habia que ir arreglado a un puñetero supermercado.:troll:
#31 ochoceros
#14 Dile que una chica muy guapa con una piña en el carrito te ha puesto ojitos, ya verás como no insiste más en que te arregles para ir de compras.
#35 DonaldBlake
#14 Yo he visto a chicas ponerse bien guapas para comprar el pan. Ya, yo también pensé que el panadero estaría bueno, pero no era .el caso
#39 Natxelas_V
#14 El sistema reconocerá tu rostro, cruzará datos con bases de datos de otras empresas interesadas en lo mismo y en un tiempo record tendrán un perfil hiper detallado de tí y tu situación socio-económica. Lo mismo que pasa con las cookies. Esto solo se prohibe mediante leyes, de otra forma es imposible.
#46 manuelnw
#14 Lo irónico es que si vas vestido como un pordiosero es probable que te salga más caro en lugar de más barato.
#50 thalonius
#1 #5 #8 #23 #24
Suena distópico, a mí también me pareció al leerlo, pero la realidad es que ya se hace, por ejemplo en las reservas de vuelo online. Según el patrón de comportamiento puede variar el precio si el algoritmo detecta que tienes urgencia o necesidad extrema.

Así que por ahora, mejor marcar siempre "soy flexible en fechas" :-D
#54 parladoiro
#50 te lo hace cualquier supermercado con la aplicación o la entrega de vales(que también pueden ser personalizados).

Lo del vídeo de la noticia es ilegal por completo, coges algo de la estantería a un precio y cambia en caja, para arriba, se queda el carro en la caja a que lo repongan; dudo mucho que sea el único y más en EE. UU.
#8 obmultimedia
#1 ejemplo:
pasa por delante de un stand de frutas con plátanos un blanco con estudios y un sueldazo : 2€ el kilo, pasa delante un latino sin estudios y un sueldo de miseria : 6€ el kilo.

como si lo viese.
#9 elgranpilaf
#8 Y encima le regalan un billete de vuelta a su país :troll:
#30 Barriales
#9 a criar bananas.
#19 Gry
#8 Puede ser una forma de desincentivar gente con bajos recursos de comprar en la tienda por razones de imagen. "Está gente no gasta lo suficiente para que nos compense así que les damos razones para que no vengan"
#43 Fj_Bs
#19 conosco gente , que va a lugares gourmet , por no oir niños llorando , ni tanta gente en las colas , pagar mas caro no les importa
#24 parladoiro
Precios dinámicos no es lo mismo que personalizados y mucho menos lo del vídeo de ejemplo que es ilegal y la tienda se traga una denuncia enorme si alguien coge un producto con un precio y al llegar al cajero es otro, y tan fácil de demostrar como con una foto..

Para los precios dínámico el producto debe tener identificador único para que un comprador que lo ha cogido con un precio sea el precio que ve, o bastante habitual con el precio en el escáner del carrito, que permite que el mismo producto según el orden que lo cojas tenga distinto precio.

#1 #8 eso es tan fácil como descuentos en la tarjeta y más ofertas puntuales en la aplicación, el precio podrá ser menor individualizado para alguien en la aplicación.
#42 Nobby
#24 la verdad es que crearía puestos de trabajo... Alguien que cumpliese los requisitos de algoritmo para precios bajos podría ofrecerse para hacerte la compra por una comisión... :take: xD
#45 parladoiro
#42 sin cometer fraude ya se hace, con fraude como evitar el IVA cuanto se comprará en los «cash» para el resto de la familia.
#26 Inviegno
#8 Me temo que la fijación de precios de los productos no funciona así.
El precio de algo es la cantidad más alta que alguien está dispuesta a pagar por un determinado bien. Precisamente aquellas personas con mayor poder de compra son a quienes se les pone un precio más alto a los productos.
#53 muerola
#26 eso es en la teoría , en la práctica...
#41 Nobby
#8 tal y como son los estadounidenses de llevarte a los tribunales por todo ¿eso no es un caso de discriminación de libro? Me extraña que aún no se haya llevado a los tribunales de forma hipermediática...
#23 aPedirAlMetro
#1 Una practica asi seria algomuy facil de detectar, y a los primero putos genios a los que se les ocurra implementar algo asi... a la que les pillen y se haga publico, se quedan sin consumidores (eso si no les queman la tienda ademas).
#38 Nitanmal
#1 Para retorcido el titular del artículo...
#44 jm22381
#37 #38 Cambian en función de lo que detectan las cámaras del establecimiento y el software de reconocimiento facial, no que las etiquetas tengan cámaras o escáner facial. Han vinculado 2 cosas que aquí en Europa ya existen: cámaras de seguridad y etiquetas de tinta electrónica. Afortunadamente aquí la GDPR prohibiría eso.
#57 username
#1 yo hubiera votado por UK
#3 EISev
Es curioso las vueltas que da la vida

Antes el precio se negociaba cliente a cliente (el regateo) luego los precios fijos en carteles dieron idea de transparencia, con las tiendas de internet se ha vuelto al modelo anterior de descuentos solo para algunos (códigos promocionales, descuentos etc, Amazon probó ya en los 90 cobrar más a los usuarios de Mac...) y ahora se traslada esto de nuevo a la tienda tradicional
#10 Eukherio
#3 Es que hoy en día se mete un montón de pasta en desarrollar sistemas con los que timarte unos euros. El año pasado me puse a mirar pisos con unos colegas porque teníamos que salir fuera un par de días, y compartí un par de anuncios. A uno, que tenía un iphone nuevecito, le salieron un par de ellos unos cuantos euros más caros que a mí.
#12 security_incident
#10 A ver, son medidas redistributivas y progresistas. Cobrar más a quien más tiene. xD
#16 Eukherio
#12 Ya, pero después te joden a ti si vas a compartir el piso y lo pilla el del iphone.
#29 ochoceros
#12 ¿Y si la señora de la casa manda a la chacha filipina a hacer la compra? :roll:

Habría pobres cobrando a la entrada del Mercadona por hacerte la compra xD
#32 security_incident
#29 La chacha filipina se dejará 300 pavos cada dos días en chuminadas. A partir de la segunda compra, la IA no fallará y sabrá que es una chacha filipina y que paga con tarjeta de Cayetano.

Habría pobres cobrando a la entrada del Mercadona por hacerte la compra esta no la vi venir xD xD
#11 Pitchford
#3 Antes los precios que te ponían eran variables en función del cliente, pero luego estaba el regateo a la baja. Falta esta segunda parte en este sistema moderno..
#15 EISev
#11 existe:

Metes algo en la cesta de la compra. No completas el pedido

Al día siguiente tienes una promoción del 5% extra

No lo usa todo el mundo, claro
#22 Eukherio
#15 Y Amazon que yo sepa no lo hace, que alguna vez puse varias cosas en la cesta para ver lo que costaba en total, se quedó ahí varios días sin confirmar y nunca me ofrecieron nada.
#28 aPedirAlMetro
#15 Vaya, no funciona en Amazon, ni en MediaMarket, ni en Worthen, ni en ElCorteIngles, ni en Mercadona, ... ni, ni, ni...
#52 EISev
#28 tampoco funciona ahí el regateo

Bueno, en el corte inglés te respetan el precio marcado si es menor que el del sistema al pagar en caja
#55 thingoldedoriath
#3 Los usuarios de Apple ya tienen por costumbre pagar más por hardware y software que hace lo mismo que otro hardware/software mucho más barato... pero yo creo que lo que gastan de más en comprar un iPhone (entiendo que cuando compran un Macbook están pagando más por hardware de mejor calidad) lo ahorran en cosas que no tienen que sacar a la calle... como la comida...
#58 Popsandbangs
#55 lo mismo, igual. Una vez rooteas el Xiaomi es indistinguible
#2 pablicius
Malditos comunistas coartando la libertad de empresa. :shit:
#6 letra
El capitalismo es un infierno. Si a eso le añades un algoritmo pensado para explotar a la gente hasta el último céntimo, es Matrix, con las personas reducidas a entes orgánicos que viven las 24 horas para producir plusvalía.
#25 JRambo
#6 ¿Capitalismo? Esto no tiene nada que ver con el capitalismo.

De hecho es una idea recurrente de la izquierda: multas en función de la renta, impuestos como porcentaje de la renta (progresivos le llaman), ...
#33 Nitros
Entonces tendrán que prohibir también dar diferentes precios a diferentes clientes en ventas de vehículos, en servicios de telecomunicaciones y en básicamente cualquier otra situación en la que diferentes clientes puedan conseguir diferentes precios.

O puedes vender a distintos precios a distintos clientes, o no puedes, vamos a dejarnos de medias tintas.
#4 themarquesito
Naturalmente, la administración Trump decidió dejar de investigar esa práctica:
The Biden administration launched an investigation into surveillance pricing in 2024 with FTC chair Lina Khan initiating a study on the ways it may harm U.S. consumers. But after President Donald Trump took power in 2025, his administration killed the study.
#7 Grahml
Igual Schrodinger se refería a esto con lo del gato.
#20 JRambo
Esto parece un bulo. ¿Qué tiene que ver el precio que muestra la etiqueta en el estante con lo que se cobra al pasar por caja?
Es un poco absurdo o está mal explicado, pero independientemente de lo que ponga en la etiqueta en el lineal, cuando la cajera pase el código de barras por el escáner es cuándo se contabiliza el precio. Y desde que cogiste el producto pueden haber pasado 50 personas por delante del lineal. ¿Te cobran el precio del último que pasó? ¿Cómo van a relacionar el precio que te mostraron con el producto que tiene ahora la cajera en las manos? No tiene ningún sentido.
#27 Manny
#20 Yo tampoco lo entiendo en absoluto, he traducido el artículo lo he leído entero y no explica nada.
#36 jm22381
#20 #27 Imaginad una tienda que por las mañanas vayan pensionistas adinerados, el precio sube en el lineal y en la caja. Por las tardes van trabajadores de menor poder adquisitivo: el precio baja para mantener la cesta media.
2 K 40
#37 JRambo
#47 Fj_Bs
#36 lo que solia hacer Carre four , era sencillo , los sabados subian los precios, carne pescado , vegetales y frutas , tremenda sorpresa si comprabas lo mismo de viernes y al dia siguiente , como no voy nunca no se si lo hacen todavia ...
#18 ContinuumST
"Is dynamic pricing the future of grocery stores?"

Ni lo dudes, amigo redactor. Ni lo dudes.
#17 bronco1890
Se me ocurren mil formas de hackearlo: Lo coge uno y lo pasa por caja otro, te disfrazas de pobre para ir a comprar, van cinco y el que más barato ve el precio compra lo de los otros cuatro...
#21 JRambo
#17 siempre lo pasa por la caja otro, tienen cajeras, no? O te escaneas tú misma los productos?
#34 Empresaurio_Pantano
No pasa ya esto con las cookies y los comercios web?
#40 Golan_Trevize
EEUU: estado fallido, sueño de muchos convertido en distopía de manual.
#49 Lerena
Noticias como esta son para desviar la atención de algo.
Llenar el supermercado de cámaras, dispositivos de señalizacion de precio conectado a internet. Datacenters para el filtrado de datos...
Esto no puede ser rentable ni en mil años.
#51 parladoiro
#49 cualquier supermercado de España con aplicación hace eso con las ofertas, desde las generales solo desde la aplicación a las personalizadas.
#56 SirMcLouis
Es curioso, vivo en Zürich y en ninguna de las tiendas a las que voy habitualmente tienen etiquetas de estas. No se si es que el gobierno suizo ya las tienen prohibidas o que pasa. Peor justamente hoy hemos venido a Paris a pasar unos días y es lo primero que he encontrado al entrar a un super. Y me he dado cuenta porque los precios se movían. No la cantidad, sino que hacían mierdas porque querían llamar la atención. Al principio me quede pillado pensando que estaban cambiando en plan … WTF!…   » ver todo el comentario
#13 taSanás
no deja de ser parecido a lo que pasa con los billetes de avión, y el seguimiento del dispositivo del cliente...
#48 StrongWind
Joder, estos se han ido tan a la derecha que han dado la vuelta y se han vuelto comunistas, intentando cobrar al que más que tiene xD :shit: :troll:
