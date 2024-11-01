Los demócratas quieren prohibir los precios que cambian en función de quién esté delante en las grandes tiendas de comestibles (ING)

Los senadores Ben Ray Luján y Jeff Merkley presentaron la Stop Price Gouging in Grocery Stores Act de 2026 para prohibir precios dinámicos y vigilancia en supermercados. Exige que los supermercados divulguen su uso de tecnología de reconocimiento facial y veta las etiquetas electrónicas que permiten cambiar el precio de un artículo determinado de forma remota, abriendo la posibilidad de que puedan estar vinculados a algoritmos que suben y bajan los precios en función de factores como la raza, el género y el nivel de ingresos del comprador.