"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer

"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ordena votar en Pleno la solicitud de las izquierdas para cambiar el orden del día y obligar a Moreno a explicar la crisis por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama pero, acto seguido, suspende la votación al ser alertado por diputados del PP de que les "faltaba gente" para la mayoría absoluta porque estaban comiendo.

etiquetas: parlamento andaluz , receso , pp , comiendo
Pacofrutos #1 Pacofrutos
TOMENUSTEDEGÜENANOTA.
4 K 64
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
Los clásico 5 minutos que al final son 20 porque los del PP sin comilona y bebercio no funcionan...
2 K 34
karakol #5 karakol
Hasta el Dr. Strangelove intentaba controlar sus impulsos de levantar el brazo; estos no se preocupan en disimular modos y formas, les sale natural.
1 K 31
Chinchorro #6 Chinchorro
Y ya está. Consecuencias cero. A tomar por culo la democracia.
1 K 22
fareway #7 fareway
Cuidadín con Andalucía que Moreno ha metido la patita... nerviosismo pepero...
0 K 18
#4 lordban
Por lo menos es claro.
1 K 17
camvalf #9 camvalf
Como les gustan las dictaduras al PP, en cuando se olvidan que les observan enseñan la patita.
1 K 17
hormiga_cartonera #10 hormiga_cartonera
Los votontos y el PP nos cuestan demasiado al resto. En pasta y lo que es peor, en vidas.
1 K 14
ochoceros #11 ochoceros
#10 Este infraser en concreto debió salir de cualquier puesto remunerado con dinero público cuando lo de la crisis de la listeriosis, que le pilló siendo Consejero de Sanidad, y que aprovechó para colocar a 140 amigotes en la teta pública, algo de lo que muy ufano se jactaba ante los medios: Designación de cargos en la Junta: “En tres días ya teníamos montado Salud, 140 amigos míos”.

Lo que tampoco es raro en el PP, ver cómo se forran con las desgracias, pero es una pena la memoria de pez del votonto medio porque siguen ahí.
1 K 18
#8 DenisseJoel
Uy, qué malos son "los políticos". :troll:
0 K 10
#3 ingenieril
El presidente del Parlamento, "eso" que colocan los que ganan las elecciones.
Sería maravilloso que el presidente del parlamento fuese elegido por todos menos los grupos de coalicion que gobiernen.
La política sería mucho mas interesante.
0 K 9
Libre_albedrío #12 Libre_albedrío
A la derecha de este país, le gusta muy poco trabajar. Sus votantes pensaran, que algo se les pegará, pero lo único que se les pega es, la miseria. Sus políticos solo reparten con sus amigotes y no son sus votantes.
0 K 7
elmileniarismovaallegar #13 elmileniarismovaallegar
Encima ese señor es médico de profesión... hay que ser miserable!... pasarse el código deontológico por el ojete...
0 K 7
juliusK #14 juliusK
Pero da tiempo a comer o no? El Ventorro debe haber comenzado la expansión a nivel nacional. Logik, teniendo en cuenta el mogollón de posibles clientes en las satrapías ultracentristas
0 K 7

