"Porque me da la gana": el presidente del Parlamento andaluz frena una votación que afectaba a Moreno sobre cribados de cáncer

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ordena votar en Pleno la solicitud de las izquierdas para cambiar el orden del día y obligar a Moreno a explicar la crisis por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama pero, acto seguido, suspende la votación al ser alertado por diputados del PP de que les "faltaba gente" para la mayoría absoluta porque estaban comiendo.
| etiquetas: parlamento andaluz , receso , pp , comiendo
Lo que tampoco es raro en el PP, ver cómo se forran con las desgracias, pero es una pena la memoria de pez del votonto medio porque siguen ahí.
Sería maravilloso que el presidente del parlamento fuese elegido por todos menos los grupos de coalicion que gobiernen.
La política sería mucho mas interesante.