La población argentina en España aumentó casi un 50% entre 2021 y 2025

La población nacida en la Argentina pasó de 302.594 personas en 2021 a 450.883 al 1° de enero de 2025, un crecimiento sostenido que convirtió a la comunidad argentina en una de las más numerosas entre las poblaciones extranjeras del país, ocupan el sexto lugar entre las poblaciones nacidas fuera de España, detrás de Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumania y Ecuador. “Mi calidad de vida mejoró muchísimo”. “No sé si España será mi destino final, pero hoy estoy muy cómoda acá”.