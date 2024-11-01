edición general
19 meneos
35 clics
La población argentina en España aumentó casi un 50% entre 2021 y 2025

La población argentina en España aumentó casi un 50% entre 2021 y 2025

La población nacida en la Argentina pasó de 302.594 personas en 2021 a 450.883 al 1° de enero de 2025, un crecimiento sostenido que convirtió a la comunidad argentina en una de las más numerosas entre las poblaciones extranjeras del país, ocupan el sexto lugar entre las poblaciones nacidas fuera de España, detrás de Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumania y Ecuador. “Mi calidad de vida mejoró muchísimo”. “No sé si España será mi destino final, pero hoy estoy muy cómoda acá”.

| etiquetas: españa , argentina , argentinos , inmigración
13 6 0 K 157 Argentina
11 comentarios
13 6 0 K 157 Argentina
Comentarios destacados:    
#6 Suleiman
Es curioso, con lo bien que va Argentina y todo el que puede se larga. Y los que hay aquí no quieren volver.
5 K 71
NoPracticante #8 NoPracticante
#6 eso es por que no han liberalizado lo suficiente. En cuanto implanten la servidumbre la economía se enderezará.
1 K 22
spacos #9 spacos
#6 Yo tampoco lo entiendo, con lo bien que que va todo con el libertador de Mileis, que vengan al paraiso socialista ....:troll: . Conozco a unos cuantos y lo peor es que algunos, se quejan de que no les dejan hacer sus mandangas y pirulas como en su pais, que todo está muy regulado, que es mucho mas dificil hacer las cosas, "emprender" y tal. En fin Ya lo dice el refran, los argentinos son una mezcla de lo peor de los italianos y los españoles, no se quedaron con nada bueno... :troll:
0 K 6
#11 mcfgdbbn3 *
El problema es que algunos emigran por culpa de las políticas de Milei, y cuando vienen aquí... ¡Votan lo mismo! :palm:

Los que hayan venido y tengan un mínimo de sensatez... por favor, convenced a esos otros de que si tanto les gustan esas políticas, que se vuelvan, y si no les gustan... ¡Que no las voten!
1 K 32
ElBeaver #1 ElBeaver
muy bien
1 K 15
#7 surco
Pues que sean bienvenidos siempre que no se traigan ni el mate, ni la pizza argentina.
Con la carne no hay problema.
0 K 11
#10 Strandedandbored *
#7 la fugazetta está buena.

Lo que no hace falta que traigan es el menú infantil de carne empanada
0 K 9
Tontolculo #2 Tontolculo
Qué boludos
0 K 10
DeepBlue #4 DeepBlue
Qué dise loco ?
0 K 10
Spirito #3 Spirito
Bienvenidos a vuestra segunda patria. :hug:
0 K 9
haprendiz #5 haprendiz
#3 Che, sós bienvenido a nuestro paraíso social-comunista. :troll:
3 K 42

menéame