Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia. No es casual. La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia.
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En ese plan entraron 70 euros para abrirlo y ahí se quedó, eso en 2018. Estamos a 2026, 8 años y ahora tengo ¡77! Vaya rentabilidad mas guapa Me sale mas rentable amortizar una cuota que 100 años de esos 70 euros.
El principal problema de los planes de pensiones (y de todos los productos de los grandes bancos) son las comisiones absurdamente altas, que arrasan cualquier atisbo de rentabilidad (que encima suele ser baja).
Los bancos hoy por hoy solo para ingresar la nómina, domiciliar pagos y pedir la hipoteca.
Porque os creeis que los nordicos tienen pasta para jubilarse en la playita?
Una pension publica asegurada + un plan de pension privado que tu te gestiones.. y si sale bien, vas a doblar tus ahorros
Y la empresa que aporte con un % de sueldo adicional a ese plan privado.
(el modelo existe , funciona)
Los planes de pensiones, cuando quieres sacarlo todo o una parte de golpe, te cobran un buen pellizco.
Puedes elegir pagar impuestos activamente cada año para tener la compensacion total , tambien puedes decidir no pagar y pagarlo en el momento que cobres la pension, que eso si que es un buen pellizco.
La clave en mi caso, es que tengo una aportacion del 12% de mi sueldo, 10% extra lo paga la empresa por encima de mi sueldo bruto, un 2% (yo puedo elegir el porcentaje), lo pago de mi sueldo
Mas encima la pension publica del "gobierno" en un futuro
Al final es basicamente la empresa quien financia el plan privado de pensiones