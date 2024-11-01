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Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia. No es casual. La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia.

| etiquetas: pensiones públicas , planes de pensiones
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/story/planes-pensiones-no-gracias-solo-uno-cada-seis-d ¿Planes de pensiones? No, gracias... Solo uno de cada seis da rentabilidad este año
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Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario *
#1 por recordar un asunto relacionado, que el beneficiario no obtenga rentabilidad en un año es independiente de la rentabilidad que SIEMPRE obtiene el gestor del plan de pensiones (el banco o institucion financiera), en forma de comisiones o gastos de gestión anual.
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Sacronte #4 Sacronte
Cuando firmé la hipoteca me abrieron un plan de pensiones para bajarme un poco el diferencial. Me ofrecieron tenerlo aunque no metiera dinero y dije, bueno venga. Se pensarían que iba a usarlo al final o algo.

En ese plan entraron 70 euros para abrirlo y ahí se quedó, eso en 2018. Estamos a 2026, 8 años y ahora tengo ¡77! Vaya rentabilidad mas guapa xD Me sale mas rentable amortizar una cuota que 100 años de esos 70 euros.
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cosmonauta #6 cosmonauta
#4 El problema no es el plan de pensiones, sino tú banco.
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#8 Seat127 *
#4 pues un 10% de rentabilidad no está mal, ya le has sacado más que habiendolo tenido en la cuenta corriente ese tiempo, que te hubiera dado entre 0 y casi nada{roll}
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#11 woddyrice
#8 un 10% en 8 años es un misérrimo 1,2% analizado. Una cuenta nómina te da un 2%.

El principal problema de los planes de pensiones (y de todos los productos de los grandes bancos) son las comisiones absurdamente altas, que arrasan cualquier atisbo de rentabilidad (que encima suele ser baja).

Los bancos hoy por hoy solo para ingresar la nómina, domiciliar pagos y pedir la hipoteca.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
Modelos hibridos....
Porque os creeis que los nordicos tienen pasta para jubilarse en la playita?

Una pension publica asegurada + un plan de pension privado que tu te gestiones.. y si sale bien, vas a doblar tus ahorros
Y la empresa que aporte con un % de sueldo adicional a ese plan privado.

(el modelo existe ;) , funciona)
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Falk #5 Falk
#3 sale mejor una cuenta de ahorro de las que generan algo.

Los planes de pensiones, cuando quieres sacarlo todo o una parte de golpe, te cobran un buen pellizco.
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Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#5 al menos en el pais donde yo resido solo si lo sacas antes de la edad pactada de jubilacion, es como una penalizacion. (desconozco los planes privados en España)
Puedes elegir pagar impuestos activamente cada año para tener la compensacion total , tambien puedes decidir no pagar y pagarlo en el momento que cobres la pension, que eso si que es un buen pellizco.

La clave en mi caso, es que tengo una aportacion del 12% de mi sueldo, 10% extra lo paga la empresa por encima de mi sueldo bruto, un 2% (yo puedo elegir el porcentaje), lo pago de mi sueldo
Mas encima la pension publica del "gobierno" en un futuro

Al final es basicamente la empresa quien financia el plan privado de pensiones
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tul #10 tul
#7 veras que risa cuando te hagan un enron
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nopolar #2 nopolar
Esos si que son un timo, una vez me intentaron vender uno y cuando indagué y me enteré de las condiciones... El truco está en hacer las cuentas y no escuchar la envoltura de palabrería que use el comercial de turno.
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menéame