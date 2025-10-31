Pérez-Reverte reacciona a la iniciativa del PSOE aprobada en el congreso para regular el uso de la palabra "cáncer" : "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"  

El PSOE anunció que su iniciativa "para regular el uso de la palabra cáncer" quedaba aprobada en el Congreso, el escritor Arturo Pérez-Reverte ha estallado con fiereza "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre" dijo el académico.