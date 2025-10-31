edición general
6 meneos
45 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Pérez-Reverte reacciona a la iniciativa del PSOE aprobada en el congreso para regular el uso de la palabra "cáncer" : "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"  

El PSOE anunció que su iniciativa "para regular el uso de la palabra cáncer" quedaba aprobada en el Congreso, el escritor Arturo Pérez-Reverte ha estallado con fiereza "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre" dijo el académico.

| etiquetas: congreso , palabra , cáncer , psoe , palabras , arturo pérez-reverte
5 1 7 K 24 actualidad
21 comentarios
5 1 7 K 24 actualidad
Comentarios destacados:      
gale #10 gale
En todo caso, la iniciativa del PSOE va dirigida a los documentos institucionales.
6 K 81
pepel #7 pepel *
Tú sí, nos vas a regular a los demás lo que tu puta madre te ha enseñado.
2 K 54
#12 casicasi
La sobreactuación típica de Mister Ego.

El artículo dice que se regula en ámbitos políticos e institucionales. El señor PR puede usar la palabra como le dé la gana.

Es la misma lógica que nos ha llevado a sejar de llamar subnormales a las personas con síndrome de Down. PR puede llamar subnormal a un SD, pero quedará como lo que es: un bocazas.
3 K 42
Andreham #2 Andreham
La verdad es que es una respuesta excelente, le pese a quien le pese xD xD xD
4 K 39
Esteban_Rosador #17 Esteban_Rosador
Opinión irrelevante del escritor plagiador.
0 K 20
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Esa moda empezó hace bastantes años, allá por 2010-2011. En esa época mi padre tenía cáncer, que lo mató. Quejarse de usar la palabra cáncer como sinónimo de malo me parecía de flanders antes y me lo sigue pareciendo ahora.
1 K 19
#14 hokkien
#4 los holandeses lo usan como insulto
0 K 10
Supercinexin #13 Supercinexin
Este tío es el vivo ejemplo de envejecer mal.
0 K 18
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
Lo que rechina es el título presuntuoso que le han dado a esta moción desde el grupo socialista del congreso, ya que de ninguna forma su contenido regula o insta a regular el uso de la palabra cáncer, sino que recomienda un uso respetuoso a los poderes públicos y promueve que los medios den información adecuada y responsable.

www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/D/BOCG-15-D-375.PDF#pag
1 K 17
ExLibris #3 ExLibris
¿Su pu......? ¿Pero no es usted miembro de la R.A.E? Pues limpie, fije y de esplendor a la lengua! Cuando aprenda a escribir bien, claro.
1 K 16
comadrejo #9 comadrejo
#3 El regulador no quiere ser regulado. :troll:
0 K 10
g3_g3 #8 g3_g3
Aún teniendo razón en la motivación, esto no se hace así. ¿Donde quedó la educación y la concienciación? ¿Para cuando la policía del pensamiento?

Me uno al Sr. Reverte.
0 K 11
radon2 #19 radon2
A éste en una reunión de cuñados lo echan por abusón.
0 K 11
Destrozo #15 Destrozo
Mal cáncer te ente, Arturo.
0 K 11
Nylo #20 Nylo
La asociación de cancerberos celebra la respuesta.
0 K 9
UsuarioDuro #21 UsuarioDuro
Siempre podremos decir que mejor estos que Vox.
0 K 9
#5 Sariel
Anda, igual que como dijo alguien; "quién es para decirme a mí cuantas copas de vino..."

No, si el tío va a ser ni de derechas ni de izquierdas. Como Franco, que no se metía en política.
0 K 9
#6 malarte
¿De verdad ha dicho: "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero?
Pero si no hace otra cosa!!!
0 K 7
#11 Sigo_intentandolo
Esta claro que no usar la palabra cáncer va a hacer que se curen antes...

Joder, vaya panda de neomongitas que tenemos en la sociedad...
0 K 7
oricha_1 #18 oricha_1
#11 Pero ya tienes a gente entretenida que si es de derechas que si no se que cosa con vino.
mientras los políticos gastan el tiempo que deberían estar usando en mejorar el país en cosas estupidas mientras cobran dietas y de nuestros impuestos y un montón de gente más entretenida en estupideces.
0 K 6

menéame