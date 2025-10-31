Pérez-Reverte reacciona a la iniciativa del PSOE aprobada en el congreso para regular el uso de la palabra "cáncer" : "Me va a regular el uso de las palabras su puta madre"  

El PSOE anunció que su iniciativa "para regular el uso de la palabra cáncer" quedaba aprobada en el Congreso, el escritor Arturo Pérez-Reverte ha estallado con fiereza "Por una vez (sin que sirva de precedente, y me disculpo de antemano por ello), permítanme ser grosero: Me va a regular el uso de las palabras su puta madre" dijo el académico.
El artículo dice que se regula en ámbitos políticos e institucionales. El señor PR puede usar la palabra como le dé la gana.
Es la misma lógica que nos ha llevado a sejar de llamar subnormales a las personas con síndrome de Down. PR puede llamar subnormal a un SD, pero quedará como lo que es: un bocazas.
Me uno al Sr. Reverte.
No, si el tío va a ser ni de derechas ni de izquierdas. Como Franco, que no se metía en política.
Pero si no hace otra cosa!!!
Joder, vaya panda de neomongitas que tenemos en la sociedad...
mientras los políticos gastan el tiempo que deberían estar usando en mejorar el país en cosas estupidas mientras cobran dietas y de nuestros impuestos y un montón de gente más entretenida en estupideces.