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El Pentágono se prepara para dar el "golpe final" demoledor de su guerra contra Irán: ataque terrestre en cuatro puntos simultaneamente [eng]

1) Invadir Larak, una isla que ayuda a Irán a consolidar su control del estrecho de Ormuz. 2) Tomar la estratégica isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, situadas cerca de la entrada occidental del estrecho. 3) Invadir o bloquear la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán. 4) Operaciones terrestres en el interior de Irán con el fin de asegurar el uranio altamente enriquecido enterrado en instalaciones nucleares. Además, bloquear o incautar los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental del estrecho.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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22 comentarios
7 1 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:        
Ripio #1 Ripio
Lo cuenta todo.
Un plan sin fisuras.
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 tranquilo como esta en inglés los iraníes no lo entienden
3 K 34
Gry #18 Gry
#7 Pueden usar IA para traducirlo, se les da bastante bien: youtube.com/shorts/QYX2fcZdw0A
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themarquesito #12 themarquesito
#1 Al menos se ha saltado la parte de quedar como un imbécil por añadir como miembro de un chat de planes de guerra al editor de The Atlantic.
5 K 97
#21 Carapedo
#12 Bueno, bueno, que no sabemos quién está y quien deja de estar en el chat. Que había uno que tenía de nombre "No me toques la pirola" que todavía no está claro si era Vance o alguien distinto.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Es otra guerra no? Porque la anterior ya la habían ganado, no?
11 K 138
#10 capitan.meneito
#3 es el partido de vuelta.
4 K 43
efectogamonal #5 efectogamonal
Traducción

El pentágono va a realizar otra maniobra de distracción para beneficiar a los mercados y a algún pedófilo que otro de la casa blanca.

Chimpún {0x1f525}
8 K 118
#16 harverto
#5 E Israel tomando el Líbano dando un paseo.
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JackNorte #6 JackNorte
No saben donde se estan metiendo si es realmente verdad lo que dicen.
6 K 60
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que pidan bastantes bolsas a Campo frío
2 K 47
alehopio #14 alehopio
La agencia Tasnim escribe: para Irán es evidente que las declaraciones de EE. UU. sobre las negociaciones no son más que un proyecto de «tercera mentira», y que los estadounidenses persiguen varios objetivos bajo esta tapadera:

- en primer lugar, engañar al mundo mostrándose supuestamente pacíficos y deseosos de que termine la guerra;
- en segundo lugar, mantener bajos los precios del petróleo en el mundo;
- en tercer lugar, ganar tiempo para prepararse para una nueva operación agresiva en el…   » ver todo el comentario
2 K 45
alehopio #4 alehopio
Por lo pronto, ya han enviado a los fuerzas especiales.

www.meneame.net/m/actualidad/tres-escenarios-ataque-tierra-contra-iran
2 K 36
salteado3 #8 salteado3
#4 Como son fuerzas especiales parece que no pueden morir. Pronto Vietnam 2.0.
2 K 18
#13 Celsar
Mañana mismo China "recupera" Taiwán y pilla a EEUU en verdaderas bragas.
1 K 30
azathothruna #19 azathothruna
#13 Algunas teorias de sombrero de aluminio dicen que mas bien habra un golpe de estado en taiwan, para de una vez acelerar la reunificacion :tinfoil:
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elTieso #15 elTieso
Guardias revolucionarios contra marines, si no fuera por lo mucho que nos afecta sería para coger :popcorn:
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DDJ #17 DDJ
Que no salga de aquí :->
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#22 unomas23
De verdad, dejadlo ya, dais pena.
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#9 guillersk
Este finde atracón de palomitas
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#20 Ferroviman
3) lluvia de drones y misiles diezmando a los Marines que están al descubierto en dos islas a tiro de piedra de iran

4) impeachment
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ronko #11 ronko
Alguien debería hacer, si no lo han hecho ya, una canción con TACO.
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menéame