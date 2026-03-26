El Pentágono se prepara para dar el "golpe final" demoledor de su guerra contra Irán: ataque terrestre en cuatro puntos simultaneamente [eng]

1) Invadir Larak, una isla que ayuda a Irán a consolidar su control del estrecho de Ormuz. 2) Tomar la estratégica isla de Abu Musa y dos islas más pequeñas, situadas cerca de la entrada occidental del estrecho. 3) Invadir o bloquear la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán. 4) Operaciones terrestres en el interior de Irán con el fin de asegurar el uranio altamente enriquecido enterrado en instalaciones nucleares. Además, bloquear o incautar los buques que exportan petróleo iraní en el lado oriental del estrecho.