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Trump amplía el plazo del ultimátum a Irán hasta el 6 de abril: "Las conversaciones progresan muy bien"

Trump amplía el plazo del ultimátum a Irán hasta el 6 de abril: "Las conversaciones progresan muy bien"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra. Sobre esas conversaciones, Trump ha reiterado que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes...

| etiquetas: trump , amplía , ultimátum , irán , abril
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24 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
xD xD xD xD esta guerra es el mayor ridiculo de un presidente de eeuu
19 K 263
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#1 "Trump amplía el plazo del ultimátum"
Por tercera vez.. y como en las pasadas, cuando está por cumplirse el plazo anterior xD xD xD
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ostiayajoder #16 ostiayajoder
#11 atacara el dabado con el mercado cerrado.

Dudas cero.
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ur_quan_master #23 ur_quan_master
#11 es un multimatun porque se va reciclando.
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javibaz #12 javibaz
#1 el ridículo lo hace el país, el presidente no deja de ser el elegido del pueblo para llevar a cabo lo votado.
1 K 32
josde #14 josde
#1 Creo que ya no le creen ni sus propios pelotas, todos los días cambia de parecer, según le da la vena.
1 K 29
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 Casualmente en lunes, piensa mal y acertaras.
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Vodker #2 Vodker
Ni puto caso.
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Milmariposas #6 Milmariposas
Cuando eliges a un payaso de presidente de EEUU, la casa blanca se convierte en un circo.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#6 eso lo venimos diciendo @themarquesito y yo desde hace años xD
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themarquesito #15 themarquesito
#10 Tienen de presidente a un presentador de reality show mangante y desquiciado, y pasa lo que pasa
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Milmariposas #17 Milmariposas
#15 Y de ministro de sanidad a un ex yonki. Y de ministro de defensa a un alcohólico... y la lista es larga.
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JackNorte #18 JackNorte
Eso quiere decir que este fin de semana ataca no?
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#19 capitan.meneito
#18 hay que repostar mañana
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#20 Pitchford
#18 Cuando lleguen los refuerzos.. que le conocemos..
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woody_alien #13 woody_alien
Ha sido decirlo y desplomarse el precio del petroleo, ahora comprará millones y mañana ordenará el ataque :-D ¿Cuántas veces lo ha hecho ya?

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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Yo creo que este está hablando con el sha de AliExpress ese que tienen y se lo cree.
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Plumboom #4 Plumboom
A ver lo que tardan los iranís en desmentir a este mendrugo. Que ellos no han pedido nada.

Lo de Trump es increíble. Miente sin problemas!
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pitercio #3 pitercio
Hay que mantener la historia del petróleo barato mientras mira a ver si tienen un accidente o algo los ayatolas.
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Casiopeo #24 Casiopeo
calculad un par de semanas, hasta que lleguen los marines y ablanden las posiciones que van a intentar ocupar a base de bombazos. Entonces se acabará la pantomima
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XtrMnIO #9 XtrMnIO
Ya, por eso ha enviado soldados a la zona...
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#21 daniMate
Es que no puede hacer otra cosa.

No puede seguir atacando porque los Iraníes contestan y le hacen daño.

No puede dejar de atacar porque su pueblo lo despelleja.

Así que dice que está negociando y así tiene una escusa para estar quieto y no liarla más a ver si así los Iraníes se calman.
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EvilPreacher #5 EvilPreacher
«Amplía el ultimátum» ¡Madre mía! Di «Trump Always Chickens Out» sin decir «Trump Always Chickens Out».
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Xenófanes #8 Xenófanes
¡Tacoman al ataque!
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menéame