Trump amplía el plazo del ultimátum a Irán hasta el 6 de abril: "Las conversaciones progresan muy bien"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra. Sobre esas conversaciones, Trump ha reiterado que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes...