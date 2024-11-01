Trump amplía el plazo del ultimátum a Irán hasta el 6 de abril: "Las conversaciones progresan muy bien"

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que Irán ha autorizado el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad en el marco de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra. Sobre esas conversaciones, Trump ha reiterado que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo" y que él mismo quiere "llegar a un acuerdo", a pocas horas de que expire el aplazamiento que anunció de los ataques a infraestructuras energéticas iraníes...
| etiquetas: trump , amplía , ultimátum , irán , abril
Por tercera vez.. y como en las pasadas, cuando está por cumplirse el plazo anterior
Dudas cero.
app.hyperliquid.xyz/trade/km:USOIL
Lo de Trump es increíble. Miente sin problemas!
No puede seguir atacando porque los Iraníes contestan y le hacen daño.
No puede dejar de atacar porque su pueblo lo despelleja.
Así que dice que está negociando y así tiene una escusa para estar quieto y no liarla más a ver si así los Iraníes se calman.