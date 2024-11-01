Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5  

Comparación entre la caída de los imperios español, británico y soviético dividiéndolo en etapas. En todos los casos, así como en el de Estados Unidos actualmente, siempre han atravesado siete etapas similares (que incluyen sobreexpansión militar, devaluación de la moneda, crisis de deuda,...). Estados Unidos se encuentra en la etapa cinco de un proceso que históricamente se ha demostrado irreversible.