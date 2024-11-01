edición general
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5

Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5  

Comparación entre la caída de los imperios español, británico y soviético dividiéndolo en etapas. En todos los casos, así como en el de Estados Unidos actualmente, siempre han atravesado siete etapas similares (que incluyen sobreexpansión militar, devaluación de la moneda, crisis de deuda,...). Estados Unidos se encuentra en la etapa cinco de un proceso que históricamente se ha demostrado irreversible.

#1 sald64059
Lo malo es que antes de llegar al 7 nos arrastrará al fango.
GeneWilder #2 GeneWilder
#1 Al invierno nuclear.
Supercinexin #4 Supercinexin
La Unión Soviética no era ningún "imperio", la expansión militar estadounidense es la única que funciona de la Historia porque es el único imperio que ha conseguido hacer de la guerra algo rentable, la devaluación de la moneda les da exactamente igual porque su élite ya no le importa ya que usan otros medios de intercambio de bienes y servicios y la deuda no es un problema del deudor sino del acreedor o sea no es un problema de USA sino de los bobos a los que pillen con millones de papelitos USAnos cuando reviente.
Herumel #6 Herumel *
Y que no habla de datos concreto sino de generalidades el muchos casos vacías o directamente mentira.
Mira que me gustaría que fuera cierto, y en parte, solo en parte lo es.
Pero acertar un 50% de las veces cuando tiras una moneda no tiene mérito.
LinternaGorri #5 LinternaGorri
duplicada no, como minimo quintuplicada, y eso si no tenemos encuenta el colapso del imperio egipcio, del imperio asirio, etc
