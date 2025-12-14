Un padre musulmán se revela como el héroe que redujo al tirador de Bondi Beach [EN]  

edición general
Los medios de comunicación australianos han informado de que el hombre que aparece en el vídeo reduciendo a uno de los tiradores de Bondi Beach es Ahmed al Ahmed, un padre musulmán de dos hijos que ha sido hospitalizado con heridas de bala. Un familiar del hombre que arriesgó su vida para arrebatarle el arma a uno de los tiradores ha hablado con el canal australiano 7NEWS y ha revelado que Ahmed recibió dos disparos durante el tiroteo masivo. Desde las puertas del hospital, Mustafa confirmó que se trataba de su primo, Ahmed al Ahmed, de 43 años

Torrezzno #1 Torrezzno
Dicen que es cristiano y del Libano. Ojo que puede ser fascista.
#6 diablos_maiq
#1 Si procedes de ciertos países te ponen automáticamente la etiqueta de musulmán.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Esperate que las heridas de bala no sean de la Policia....{0x1f602}
ChatGPT #7 ChatGPT
Puto máquina.
Pensé que sería policía… pero es un frutero, vaya valor!
Chepacoleta #3 Chepacoleta
Nuevo caso aislado para la enciclopedia de casos aislados.

Circulen y disfruten lo votado
thror #4 thror
#3 ¿Desde cuando votamos en Australia? Los trolls cada dia sois mas pateticos
#5 PerritaPiloto
#3 ¿Te refieres al terrorismo de ultraderecha?
