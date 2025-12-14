Un padre musulmán se revela como el héroe que redujo al tirador de Bondi Beach [EN]  

Los medios de comunicación australianos han informado de que el hombre que aparece en el vídeo reduciendo a uno de los tiradores de Bondi Beach es Ahmed al Ahmed, un padre musulmán de dos hijos que ha sido hospitalizado con heridas de bala. Un familiar del hombre que arriesgó su vida para arrebatarle el arma a uno de los tiradores ha hablado con el canal australiano 7NEWS y ha revelado que Ahmed recibió dos disparos durante el tiroteo masivo. Desde las puertas del hospital, Mustafa confirmó que se trataba de su primo, Ahmed al Ahmed, de 43 años