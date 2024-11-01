edición general
NVIDIA confirma el desastre en China: de tener el 95% de cuota en hardware de IA en el país al 0% en solamente tres meses

Lo vio, avisó y finalmente se ha cumplido. Jensen Huang no podía ser más claro: la cuota de mercado de NVIDIA en China ha pasado del 95% al 0% en cuestión de meses. El propio CEO y fundador lo ha confirmado en una entrevista reciente, donde ha advertido que las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos no solo han vaciado el mercado chino de sus chips más avanzados, sino que también están empujando al país a desarrollar su propio ecosistema de Inteligencia Artificial con una velocidad que nadie esperaba.

Veelicus
jajajajajajajajjaja, menudo estropicio esta haciendo el zabahorio en la economia de EEUU...
Ed_Hunter
#2 tranquilo, esto es una partida de ajedrez multidimensional, y en la quinta dimensión, la imaginaria, USA va arrasando.
#1 doppel
esto no se explica salvo que en algún momento, estos 2 países, entren en guerra. La otra opción es que vuelvan a la senda comercial.
Gry
#1 Los EEUU llevan por lo menos 10 años preparándose para una guerra con China, idealmente con Taiwaneses muriendo en lugar de norteamericanos.
#4 fillodebreoganhn
Ánimo trumpistas, en pouco tempo conseguiredes o que non conseguiu a URSS, a destrución do imperio do mal.
