NVIDIA confirma el desastre en China: de tener el 95% de cuota en hardware de IA en el país al 0% en solamente tres meses

Lo vio, avisó y finalmente se ha cumplido. Jensen Huang no podía ser más claro: la cuota de mercado de NVIDIA en China ha pasado del 95% al 0% en cuestión de meses. El propio CEO y fundador lo ha confirmado en una entrevista reciente, donde ha advertido que las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos no solo han vaciado el mercado chino de sus chips más avanzados, sino que también están empujando al país a desarrollar su propio ecosistema de Inteligencia Artificial con una velocidad que nadie esperaba.