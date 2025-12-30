edición general
Nuevo giro de guión con las balizas V16: pueden afectar a los marcapasos y anular a los desfibriladores [CAT]

Los médicos recomiendan que los pacientes que llevan estos aparatos no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de las balizas: "Es peligroso".la subdirectora adjunta de circulación de la DGT, Ana Blanco: "Si llevas un marcapasos, ¿cómo se puede utilizar la baliza, teniendo en cuenta que las instrucciones del aparato dicen explícitamente que quien la lleve no la utilice?". Una incógnita que Blanco no supo responder: "Es la primera vez que nos llega esta pregunta", admitió.

rendri #8 rendri
Es como las gasolineras que iban a saltar por los aires con los móviles. O el chip del 5g?
#2 solojavi
No creo que emita más radiación que un teléfono móvil y no veo en los mismos este tipo de avisos.
#3 gershwin
#2 "causa de la base magnètica altament inductiva que incorpora"
#9 Marisadoro
#3 ¿Como los imanes para neveras?
tul #12 tul
#3 en aliexpress tienes modelos con ventosa en vez de imanes.
Tertuliano_equidistante #18 Tertuliano_equidistante
#12 Homologados? Pero homologados de verdad, no de los que luego le quitan la homologación?
Romfitay #14 Romfitay
#3 A ver, si alguien con marcapasos se acerca la baliza al pecho, aunque esté apagado, pues igual tiene un problema. Pero supongo que alguien en esa situación sabe que no debe acercarse imanes potentes al marcapasos.
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#2
Son teléfonos móviles.
Lamantua #1 Lamantua *
Se la pela. El mal ya está hecho y cobrado.
rogerius #10 rogerius
#1 Basta contratar a tiempo completo a un copiloto para que maneje la baliza —o, ya puestos, a un chófer porque llevar marcapasos y conducir es cosa de riesgo. No sé dónde ves el problema. Todo son ventajas. :troll:
#5 poxemita
15 o 30 centímetros es una distancia bastante corta, así que salvo que se la ponga encima del marcapasos es complicado que le afecte.

Así que a la respuesta, pones la baliza en el techo y te quedas dentro del coche, no te tumbes sobre ella.
bronco1890 #16 bronco1890
Supongo que llevan imanes bastante flojitos, nada de neodimio. Los imanes potentes son muy caros y para sujetar una baliza no hace falta mucha fuerza.
uyquefrio #6 uyquefrio
A ver, que los inventores son un par de pikoletos...
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
El regalo perfecto para la suegra. Se la regalas y le dices que la pruebe para asegurarse de que funciona bien. :troll:
Jonesy #13 Jonesy
Si tienes un marcapasos no enciendas una linterna, limítate a escuchar canciones de Hombre G
#15 sliana
No está mal que levanten la mano por esto, pero no han dicho nada del resto de imanes que tengo en casa desde hace años y que son más potentes que el de la baliza.
Cual es el problema, la baliza o el imán? Los afectados saben como funciona su aparato o la culpa va a ser de otro como siempre?
Lenari #17 Lenari
#15 ¿El resto de los imanes que tienes en casa son obligatorios por ley, como la baliza?
#11 MariaRosarioKaren
¿pero alguien que haya comprado la paliza obligatoria esta puede confirmar si en las instrucciones recibidas pone eso?. Porque si lo pone y tienes un marcapasos me parece suficiente para que no te metan 200 € de multa, digo.
