Nuevo giro de guión con las balizas V16: pueden afectar a los marcapasos y anular a los desfibriladores [CAT]

Los médicos recomiendan que los pacientes que llevan estos aparatos no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de las balizas: "Es peligroso".la subdirectora adjunta de circulación de la DGT, Ana Blanco: "Si llevas un marcapasos, ¿cómo se puede utilizar la baliza, teniendo en cuenta que las instrucciones del aparato dicen explícitamente que quien la lleve no la utilice?". Una incógnita que Blanco no supo responder: "Es la primera vez que nos llega esta pregunta", admitió.