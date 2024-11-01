Nuevo chip cuántico óptico chino es supuestamente 1000 veces más rápido que las GPU Nvidia para procesar cargas de trabajo de IA (ING)

China presentó un chip cuántico óptico “industrial” de la compañia CHIPX, con más de 1.000 componentes en una oblea de 6 pulgadas. Afirma ser 1.000 veces más rápido que las GPU de Nvidia en IA y ya se usa en industria aeroespacial y finanzas. Su diseño compacto permite desplegar sistemas en dos semanas y escalar hasta un millón de qubits. Usa fotones, más eficiente que la electricidad, pero su producción es baja (12.000 obleas al año) y aún quedan incógnitas sobre su viabilidad masiva.
| etiquetas: chip , cuántico , óptico , china , rápido , gpu , nvidia , ia
Qué será de todos los ejpertos que disian que China zolo copiaba y que estaban a años lus tesnolohicamente hablando?
Desaparecerán un tiempo o darán la cara para reconocer que tenían la cabeza tan dentro del ojete que no vieron venir a una ballena conduciendo un transatlántico descapotable?
Si este es solo 1000 veces más rápido. Los chinos no tienen nada.
Como deepseek que iba a destronar a todas