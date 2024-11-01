edición general
22 meneos
60 clics
Nuevo chip cuántico óptico chino es supuestamente 1000 veces más rápido que las GPU Nvidia para procesar cargas de trabajo de IA (ING)

Nuevo chip cuántico óptico chino es supuestamente 1000 veces más rápido que las GPU Nvidia para procesar cargas de trabajo de IA (ING)

China presentó un chip cuántico óptico “industrial” de la compañia CHIPX, con más de 1.000 componentes en una oblea de 6 pulgadas. Afirma ser 1.000 veces más rápido que las GPU de Nvidia en IA y ya se usa en industria aeroespacial y finanzas. Su diseño compacto permite desplegar sistemas en dos semanas y escalar hasta un millón de qubits. Usa fotones, más eficiente que la electricidad, pero su producción es baja (12.000 obleas al año) y aún quedan incógnitas sobre su viabilidad masiva.

| etiquetas: chip , cuántico , óptico , china , rápido , gpu , nvidia , ia
19 3 1 K 286 tecnología
12 comentarios
19 3 1 K 286 tecnología
Comentarios destacados:      
#2 diablos_maiq
Siendo óptico supongo que hace los cálculos a ojo
13 K 122
D303 #9 D303
#2 :hug: :hug: :hug: :hug:
0 K 9
TripleXXX #11 TripleXXX
#2 De buen cubero xD
0 K 9
#3 Dav3n
Si esto es cierto... xD xD xD

<:(

Qué será de todos los ejpertos que disian que China zolo copiaba y que estaban a años lus tesnolohicamente hablando?

Desaparecerán un tiempo o darán la cara para reconocer que tenían la cabeza tan dentro del ojete que no vieron venir a una ballena conduciendo un transatlántico descapotable?
4 K 48
#5 vicox
#3 Espera un segundo, que aunque no me he leído la noticia voy a opinar. Ayer se publicó en menéame una noticia de la razón, donde decía que un simulador cuántico hacía en 10 minutos lo que el ordenador más rápido actualmente tardaría un 5 y un montón ceros detrás en años.
Si este es solo 1000 veces más rápido. Los chinos no tienen nada. :-D
0 K 7
jm22381 #1 jm22381 *
Ojo, no confundir con el estudio teórico de la Universidad de Pekín www.meneame.net/story/china-toma-delantera-carrera-tecnologica-chip-an Esto es la producción de una empresa y aunque sean pocas unidades anuales si escala... adiós Nvidia.
2 K 38
Black_Txipiron #12 Black_Txipiron
#1 12.000 chips/año para un producto tan nicho, igual no son tan pocos como para no darle cierta ventaja a China
1 K 26
pip #8 pip
No... esto es desinformación. La cuántica puede hacer algoritmos muy concretos y que pueden ser útiles, pero no son máquinas de cómputo general de vectores que es lo que se necesita para los algoritmos de IA.
2 K 28
Don_Pixote #4 Don_Pixote
“Supuestamente”

Como deepseek que iba a destronar a todas :-D
1 K 18
#6 Pitchford
Los procesos cuánticos suelen ser rápidos pero aproximados, pero dado que los resultados de la IA son siempre aproximados puede ser un campo ideal para el procesamiento cuántico.
0 K 14
obmultimedia #10 obmultimedia
Al final las IA te responderan antes de tan siquiera preguntarles.
0 K 10
#7 Ethereum
Cada semana igual. Ok.
0 K 7

menéame