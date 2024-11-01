“No se deben perder 7 millones de kilómetros cuadrados”: Los medios de comunicación chinos discuten abiertamente repartirse Rusia (ING)

NetEase, una plataformas china con cientos de millones de usuarios publicó el artículo: “China debe prepararse para lo peor: si Rusia colapsa, este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados no debe perderse”. Rusia no tiene ni la población ni dinero para desarrollar el Lejano Oriente pero para China es un tesoro de recursos. La propuesta es una anexión blanda: inversiones, dependencia económica, uso del yuan y apoyo a élites locales. Con menos de “50.000 tropas que permanecen en el Lejano Oriente, esencialmente es una cáscara vacía”.
Creer que Rusia tiene capacidad para arrasar media europa, cuando la estamos viendo en Ucrania hacer un monumental ridiculo, es una demostracion de que algunos vivis totalmente alejados de la realdiad.
La unica razon por la que china estaba calladita era por poder militar y economico.
Hasta ahora.
Les interesa mucho mas el comercio que la guerra, porque ademas no son tontos, ganan mas comerciando que guerreando, como han demostrado durante toda su historia
Ya sabemos de la doctrina militar rusa...