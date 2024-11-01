edición general
“No se deben perder 7 millones de kilómetros cuadrados”: Los medios de comunicación chinos discuten abiertamente repartirse Rusia (ING)

NetEase, una plataformas china con cientos de millones de usuarios publicó el artículo: “China debe prepararse para lo peor: si Rusia colapsa, este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados no debe perderse”. Rusia no tiene ni la población ni dinero para desarrollar el Lejano Oriente pero para China es un tesoro de recursos. La propuesta es una anexión blanda: inversiones, dependencia económica, uso del yuan y apoyo a élites locales. Con menos de “50.000 tropas que permanecen en el Lejano Oriente, esencialmente es una cáscara vacía”.

antesdarle #7 antesdarle
#6 y antes de colapsar de verdad (para que otros se repartan el territorio) arrasa media Europa y media Asia. Vamos de Rusia no albergo ninguna duda.
#9 pozz
#7 La Union Sovietica ya colapso hace 34 años, y no hubo ningun drama, el pais desmembrado, y la mayoria de sus republicas sovieticas en Europa huyendo despavoridos a la OTAN y la UE.
Creer que Rusia tiene capacidad para arrasar media europa, cuando la estamos viendo en Ucrania hacer un monumental ridiculo, es una demostracion de que algunos vivis totalmente alejados de la realdiad.
#4 pozz
Lo dije hace tiempo, en cuantito China pueda, se va anexionar toda Siberia, y si me apuras, hasta los urales... la mentira del Kremlin por los delirios imperialistsa dle dictador en Ucrania, cada vez es mas insostenible para el pais. :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
#4 Hace un tiempo que en un podcast de cosas militares dijeron que en foros chinos decían que mejor pasar de Taiwán que a Siberia se va andando.
antesdarle #2 antesdarle
Si Rusia colapsa creo que el menor de los problemas será como repartirse el territorio.
#6 VFR
#2 antes de colapsar invadiría algún país vecino
azathothruna #1 azathothruna
Recuerdo a la muchachada que Rusia participo en las guerras del opio.
La unica razon por la que china estaba calladita era por poder militar y economico.
Hasta ahora.
Veelicus #3 Veelicus
#1 Tambien hay que recordar que China no necesita esas tierras ahora mismo porque su crecimiento poblacional se ha parado, es decir, no necesita donde meter una poblacion que no tendra.
Les interesa mucho mas el comercio que la guerra, porque ademas no son tontos, ganan mas comerciando que guerreando, como han demostrado durante toda su historia
#8 username
No veo yo China metiéndose en esos berenjenales.

Ya sabemos de la doctrina militar rusa...
