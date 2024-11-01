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Netanyahu pide a los líderes mundiales unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán (EN)

Netanyahu pide a los líderes mundiales unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán (EN)

Netanyahu acusó a Irán de atacar a civiles y afirmó que tenía la capacidad de atacar objetivos de largo alcance en lo profundo de Europa.

| etiquetas: sionismo , irán , israel , netanyahu , eeuu
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30 comentarios
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Comentarios destacados:          
Tkachenko #1 Tkachenko
Una rata de cloaca es más decente que este degenerado genocida
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josde #16 josde
#1 Lo mejor seria dejarlos que se mataran entre ellos, solamente los presidentes, ministros y abducidos, la población civil no tiene la culpa y es la que paga el pato siempre, eso si la población de EE.UU están muy a gusto pues a ellos no les llega nada de esa guerra, solamente se matan entre ellos por ese afan de tener armas hasta los bebes,
0 K 20
#3 Nasser *
Es un valiente. Valiente h..o de la gran p..a. El genocida acusa a Irán de "matar civiles" impresionante.
9 K 131
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Iran no tiene ninguna necesidad de atacar Europa si Europa no tiene relacion directa con los ataques a Iran.
4 K 64
unaqueviene #28 unaqueviene *
#6 ningún atentado en Europa o US ha venido de la rama chií. Pero como somos unos analfabetos y los yankis nos llevan colando su basura cultural durante décadas no tenemos ni puta idea. Y así nos va
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Poplíteo #4 Poplíteo
Esa afirmación de alcance le da al ataque a Diego García un tufillo de falsa bandera que echa patrás.
5 K 60
Dene #15 Dene
Para que va Iran a atacar en Europa, que son clientes y no ke han agredido, teniendo mas cerca a una panda de criminales que cada año les bombardean ?? El sionazi intenta desviar hacia Europa los ataques que se merece él
3 K 53
#19 chavi
Unirse a un genocida en la agresión a un país soberano.

Muy lógico, oiga.
2 K 45
Tkachenko #11 Tkachenko
Por cierto, es indudable que están ganando la guerra, eh :troll:
2 K 43
#24 Cincocuatrotres
Son una fabrica de mentiras, nos toman por imbeciles? Piden sopitas ahora? Han matado a decenas de niños como a perros y quieren dar penita?
2 K 38
#5 Pitchford
Tiene más morro que espalda se decía en mi pueblo..
1 K 37
Gadfly #2 Gadfly
Este tío es profundamente subnormal y diabólico a partes iguales. No habría quien fuera capaz de eliminar a este y a su amigo Trump?
2 K 37
josde #17 josde
#2 Ese ese es peor que Trump, Trump es un loco pederasta, Netanyahu es un asesino de civiles reiteradamente
1 K 31
makinavaja #14 makinavaja
Me da mucho más miedo que EEUU e Israel tengan la capacidad de atacar objetivos de largo alcance en lo profundo de Europa....
2 K 34
#12 Suleiman
Me veo venir que más de uno se unirá y nos va a arrastrar....
1 K 28
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#12 Suerte que no tenemos en el gobierno a la derechuza, sino íbamos de cabeza los primeros.

Desde la pandemia hasta ahora, nos hemos ido salvando al no tener a estos malnacidos en el gobierno, miedo da de pensar en que nos veamos en otra de estas con ellos en el gobierno.
1 K 29
#23 Cualicuatrototem
#18 Le sacan un cuenta en un paraíso fiscal al Perro y que su suegro regentaba la sauna de la isla de Epstein y arreglado.
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#30 F.c.r
#23 Cree el ladrón que todos son de su condición!!!
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Fariseo #21 Fariseo
#12 Era el plan del pedófilo y el genocida "Montamos el pollo y, cuando se tuerza, tendrán que unirse porque les afecta más a ellos".
Se veía venir y la mayor parte de los lideres y medios han trabajado para demonizar al máximo a los Iraníes y hacernoslo más digerible.
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Cantro #8 Cantro
Deberíamos unirnos contra él
1 K 27
josete15 #10 josete15
#8 si, en eso están pensando Rutte y von der Leyen.
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Metabarón #9 Metabarón *
Ellos pueden solos con la ayuda de su puto dios. No necesitan la ayuda de los goyim.

Edit: sobre lo de amenazar con que Irán tiene misiles de largo alcance que llegarían a Europa, ahora tengo más claro que lo de los misiles en la isla Diego García apesta mucho.
2 K 26
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Si de deja un bigotito y flequillo me recuerda a no sé quien que soltaba soflamas parecidas.
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Asimismov #25 Asimismov
#7 el del bigotito es un aprendiz al lado de este sionista.
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Asimismov #26 Asimismov
Irán aprendió la lección de Adam Husein tras la invasión de Kuwait: Si tienes petróleo has de saber defenderlo.
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ansiet #20 ansiet
Que se espere "sentao" el hijo de la gran puta este.
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#22 euacca
No vamos a uniros a una sociedad enferma de odio racial y superioridad, ni a un criminal de guerra. En realidad una buena parte de los israelíes son criminales de guerra porque un gran porcentaje son soldados y han hecho atrocidades en Gaza.
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unaqueviene #29 unaqueviene
Los líderes mundiales deberían unirse efectivamente y dejar Israel como Gaza y cortar todas las relaciones con USA
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#27 Poligrafo
Nada puto nazi, tu empezaste esta mierda y espero que os den bien duro.
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#13 ZamoraBigote
Acabo lo que estoy haciendo y voy yendo pallá.
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