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Netanyahu pide a los líderes mundiales unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán (EN)
Netanyahu acusó a Irán de atacar a civiles y afirmó que tenía la capacidad de atacar objetivos de largo alcance en lo profundo de Europa.
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sionismo
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#1
Tkachenko
Una rata de cloaca es más decente que este degenerado genocida
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#16
josde
#1
Lo mejor seria dejarlos que se mataran entre ellos, solamente los presidentes, ministros y abducidos, la población civil no tiene la culpa y es la que paga el pato siempre, eso si la población de EE.UU están muy a gusto pues a ellos no les llega nada de esa guerra, solamente se matan entre ellos por ese afan de tener armas hasta los bebes,
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#3
Nasser
*
Es un valiente. Valiente h..o de la gran p..a. El genocida acusa a Irán de "matar civiles" impresionante.
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#6
Atusateelpelo
Iran no tiene ninguna necesidad de atacar Europa si Europa no tiene relacion directa con los ataques a Iran.
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#28
unaqueviene
*
#6
ningún atentado en Europa o US ha venido de la rama chií. Pero como somos unos analfabetos y los yankis nos llevan colando su basura cultural durante décadas no tenemos ni puta idea. Y así nos va
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#4
Poplíteo
Esa afirmación de alcance le da al ataque a Diego García un tufillo de falsa bandera que echa patrás.
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#15
Dene
Para que va Iran a atacar en Europa, que son clientes y no ke han agredido, teniendo mas cerca a una panda de criminales que cada año les bombardean ?? El sionazi intenta desviar hacia Europa los ataques que se merece él
3
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53
#19
chavi
Unirse a un genocida en la agresión a un país soberano.
Muy lógico, oiga.
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#11
Tkachenko
Por cierto, es indudable que están ganando la guerra, eh
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#24
Cincocuatrotres
Son una fabrica de mentiras, nos toman por imbeciles? Piden sopitas ahora? Han matado a decenas de niños como a perros y quieren dar penita?
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#5
Pitchford
Tiene más morro que espalda se decía en mi pueblo..
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#2
Gadfly
Este tío es profundamente subnormal y diabólico a partes iguales. No habría quien fuera capaz de eliminar a este y a su amigo Trump?
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#17
josde
#2
Ese ese es peor que Trump, Trump es un loco pederasta, Netanyahu es un asesino de civiles reiteradamente
1
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31
#14
makinavaja
Me da mucho más miedo que EEUU e Israel tengan la capacidad de atacar objetivos de largo alcance en lo profundo de Europa....
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#12
Suleiman
Me veo venir que más de uno se unirá y nos va a arrastrar....
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#18
MiguelDeUnamano
#12
Suerte que no tenemos en el gobierno a la derechuza, sino íbamos de cabeza los primeros.
Desde la pandemia hasta ahora, nos hemos ido salvando al no tener a estos malnacidos en el gobierno, miedo da de pensar en que nos veamos en otra de estas con ellos en el gobierno.
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#23
Cualicuatrototem
#18
Le sacan un cuenta en un paraíso fiscal al Perro y que su suegro regentaba la sauna de la isla de Epstein y arreglado.
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#30
F.c.r
#23
Cree el ladrón que todos son de su condición!!!
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#21
Fariseo
#12
Era el plan del pedófilo y el genocida "Montamos el pollo y, cuando se tuerza, tendrán que unirse porque les afecta más a ellos".
Se veía venir y la mayor parte de los lideres y medios han trabajado para demonizar al máximo a los Iraníes y hacernoslo más digerible.
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#8
Cantro
Deberíamos unirnos contra él
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#10
josete15
#8
si, en eso están pensando Rutte y von der Leyen.
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#9
Metabarón
*
Ellos pueden solos con la ayuda de su puto dios. No necesitan la ayuda de los goyim.
Edit: sobre lo de amenazar con que Irán tiene misiles de largo alcance que llegarían a Europa, ahora tengo más claro que lo de los misiles en la isla Diego García apesta mucho.
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#7
HeilHynkel
Si de deja un bigotito y flequillo me recuerda a no sé quien que soltaba soflamas parecidas.
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#25
Asimismov
#7
el del bigotito es un aprendiz al lado de este sionista.
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#26
Asimismov
Irán aprendió la lección de Adam Husein tras la invasión de Kuwait: Si tienes petróleo has de saber defenderlo.
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#20
ansiet
Que se espere "sentao" el hijo de la gran puta este.
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#22
euacca
No vamos a uniros a una sociedad enferma de odio racial y superioridad, ni a un criminal de guerra. En realidad una buena parte de los israelíes son criminales de guerra porque un gran porcentaje son soldados y han hecho atrocidades en Gaza.
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#29
unaqueviene
Los líderes mundiales deberían unirse efectivamente y dejar Israel como Gaza y cortar todas las relaciones con USA
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#27
Poligrafo
Nada puto nazi, tu empezaste esta mierda y espero que os den bien duro.
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#13
ZamoraBigote
Acabo lo que estoy haciendo y voy yendo pallá.
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Muy lógico, oiga.
Desde la pandemia hasta ahora, nos hemos ido salvando al no tener a estos malnacidos en el gobierno, miedo da de pensar en que nos veamos en otra de estas con ellos en el gobierno.
Se veía venir y la mayor parte de los lideres y medios han trabajado para demonizar al máximo a los Iraníes y hacernoslo más digerible.
Edit: sobre lo de amenazar con que Irán tiene misiles de largo alcance que llegarían a Europa, ahora tengo más claro que lo de los misiles en la isla Diego García apesta mucho.