Netanyahu invita a Sílvia Orriols a Tel Aviv para consolidar alianzas

La presidenta de Aliança Catalana podría viajar en febrero para reunirse con el genocida y buscar una foto "espectacular" que impulse su proyección internacional.

netanyahu , silvia orriols , aliança catalana
16 comentarios
tricionide
uaargggggggggg.... os compadezco catalanes como salga elegida

Daniel2000
#1 Que mala es la democracia.

Iori
#7 Remindme! que en las siguientes elecciones tras que salga elegida tengamos esta conversación. Posiblemente mi respuesta cuando pase eso sea "que mala que era la democracia eh..."

sotillo
#1 Genocidas sin escrúpulos

HeilHynkel
¿no lleva a la Rahola de bufón?

comadrejo
#2 Me extraña que no se adelanta el insumiso obascal. ?(

Meneanauta
Irá a pedir el derecho de autodeterminación para Palestina

anamabel
Otra que calza igual que Pilar Rahola

Antipalancas21
Menuda panda de impresentables nazis y asesinos que van a esa reunión lo mejorcito de cada país.

Moixa
Dios los cria y ellos se juntan

meroespectador
#5 De...2009

Suleiman
Quiere quitarle el puesto a Rahola.

pirat
No parece muy coherente, ella y puchi sabrán...

meroespectador
Que la invite junto al rey de Marruecos, en esa ensalada de "amigos de Netanyahu".


