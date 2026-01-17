·
Netanyahu invita a Sílvia Orriols a Tel Aviv para consolidar alianzas
La presidenta de Aliança Catalana podría viajar en febrero para reunirse con el genocida y buscar una foto "espectacular" que impulse su proyección internacional.
etiquetas
:
netanyahu
,
silvia orriols
,
aliança catalana
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
tricionide
uaargggggggggg.... os compadezco catalanes como salga elegida
5
K
80
#7
Daniel2000
#1
Que mala es la democracia.
1
K
17
#9
Iori
#7
Remindme! que en las siguientes elecciones tras que salga elegida tengamos esta conversación. Posiblemente mi respuesta cuando pase eso sea "que mala que era la democracia eh..."
0
K
7
#10
sotillo
#1
Genocidas sin escrúpulos
0
K
11
#2
HeilHynkel
¿no lleva a la Rahola de bufón?
3
K
67
#11
comadrejo
*
#2
Me extraña que no se adelanta el insumiso obascal.
1
K
31
#13
HeilHynkel
#11
Serían
Penny
y
Oppo
0
K
20
#4
Meneanauta
Irá a pedir el derecho de autodeterminación para Palestina
2
K
47
#3
anamabel
Otra que calza igual que Pilar Rahola
1
K
23
#14
Antipalancas21
Menuda panda de impresentables nazis y asesinos que van a esa reunión lo mejorcito de cada país.
0
K
20
#12
Moixa
Dios los cria y ellos se juntan
0
K
15
#5
Daniel2000
Zapatero reunido ...
www.rtve.es/noticias/20091015/zapatero-jerusalen-hay-conseguir-paz-jus
0
K
14
#6
meroespectador
#5
De...2009
2
K
40
#15
Suleiman
Quiere quitarle el puesto a Rahola.
0
K
13
#16
pirat
No parece muy coherente, ella y puchi sabrán...
0
K
9
#8
meroespectador
Que la invite junto al rey de Marruecos, en esa ensalada de "amigos de Netanyahu".
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
