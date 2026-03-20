Muere Chuck Norris a los 86 años

El actor y artista marcial Chuck Norris, reconocido por su carrera en el cine de acción y la televisión, murió a los 86 años, según un comunicado difundido por su familia.

Comentarios destacados:    
#1 Carapedo
Será de mutuo acuerdo, digo yo!
tul #5 tul
#1 de acuerdo nada, la parca no queria ni verle pero le ha dado tal paliza que ahora tiene que llevar el negocio xD
obmultimedia #33 obmultimedia
#1 Ha muerto nuestro ser ancla , vamos a desaparecer en nada.
GuL #3 GuL
Chuck Norris no muere, nace al revés.
Pablosky #19 Pablosky
#3 primero tendrá que atreverse la muerte a acercarse a él.
Mesto #21 Mesto
Solo puede quedar uno…  media
ansiet #32 ansiet
#21 Me atraganto....xD xD xD
Herrerii #8 Herrerii
No lloréis por Chuck Norris porque Chuck Norris nunca lloraba.
Brill #12 Brill
#8 Una vez en Walker se le metió polvo en el ojo. Cuando se le pasó, miró fijamente a la cámara y veló el negativo.
Cuchipanda #13 Cuchipanda *
#8 Aquella época que se decía que las lágrimas de Chuck Norris podían curar el cáncer, pero no había forma de curarlo porque Chuck Norris nunca lloraba, también estaba el meme de que había vencido a la muerte, dos veces xD Nada, al final fuimos engañados.

EDIT: este era uno de ellos #13 "Chuck Norris actually died 20 years ago, but Death hasn't built up the courage to tell him yet."
GuL #14 GuL
#13 no hay dos sin tres
ronko #18 ronko
Siguen ganando Mel Brooks, Dick van Dyke y Jordi Hurtado.
#6 Mataq
Imposible!. Debe estar simulando para que la muerte baje la guardia.
#4 Eretmocerus38
Etiqueta WW3
themarquesito #20 themarquesito
La muerte se lo tuvo que llevar mientras dormía, porque de lo contrario habría habido una buena pelea.

Thomas R. Marshall sobre Theodore Roosevelt, pero también aplicable a este caso.
azathothruna #24 azathothruna
Un tejano maga menos
#2 Samaritan
¡Eso es imposible!
Brill #10 Brill
Por la rapidez y la edad diría que insuficiencia cardíaca.

DEP. Odiaba con todas mis fuerzas sus opiniones políticas, pero no me olvido de las buenas horas de versión que me proporcionó en su día.
#15 Leclercia_adecarboxylata *
#10 La insuficiencia cardiaca no es tan súbita, todo lo contrario.

Es cierto que es moderadamente rápida una vez instaurada pero ni mucho menos de la noche a la mañana. Podría ser súbita una insuficiencia mitral aguda por rotura isquémica de un músculo papilar secundario a un infarto pero no una insuficiencia cardiaca dicho así sin más.

Dicho sea de paso, otras causas muy rápidas son: ACV, TEP (ambas típicas de su edad), gangrena de Fournier (que no va a ser el caso, espero), perforación intestinal, rotura de aneurisma de aorta por crisis hipertensiva o traumatismo, hemorragia cerebral espontánea o tras TCE, etc... pero una ICC no es tan fulminante salvo que haya una valvulopatía o sea secundaria a un infarto (SCACEST Killip IV).
#34 Eukherio
#15 Ya llevaba unos años subiendo vídeos a redes y se le veía bien de salud para la edad, y supongo que andaría controlado. Apostaría por ictus.
Meinster #37 Meinster
#15 Murió de insuficiencia cardiaca en 1973, solo que la muerte no se atrevió a decírselo hasta hoy.
#39 Leclercia_adecarboxylata
#37 Un ACV es una posibilidad, eso sí puede matar de la noche a la mañana.
#41 Aaaa3
#15 "gangrena de Fournier"
Porque cojones lo he buscado o_o
#29 Leclercia_adecarboxylata
Esperemos a ver las declaraciones de Chuck Norris.
lixivia #26 lixivia
En realidad es como en el sexto sentido, el sigue vivo y nosotros estamos todos muertos
ronko #9 ronko
¿Y ahora quien moverá la tierra como cada vez que hacía flexiones?
Brill #11 Brill
#9 Yo llevo un rato saltando, tal vez si toda la Tierra lo hace a la vez...
hazardum #23 hazardum
Probablemente este sea otro de esos pasos que auguran el apocalipsis en la biblia.

DEP Chuck Norris.
KoLoRo #36 KoLoRo
Pero... si esta muriendo en directo no?

Joder lo de "en dierecto" que mal queda en segun que noticias.  media
ronko #16 ronko
Dejo el tema principal (y opening) de Walker, por cierto creo que lo cantaba el mismo: www.youtube.com/watch?v=NIYZVSElmj4
Ragle_Gumm #25 Ragle_Gumm
#16 Lo mejor de la serie.
ruinanamas #7 ruinanamas
La muerte no se ha enterado
elsnons #27 elsnons
Todo un patriota norteamericano . Firme defensor de los valores occidentales y de la fe cristiana . DEP
#30 levante
Está claro, se acerca el fin del mundo.
mtrazid #31 mtrazid
Este era de rollo Trump, no?
#43 baronluigi
#31 Más extremista todavía.
Raúl_Rattlehead #42 Raúl_Rattlehead
Un cristofriki casposo menos.
Estoeslaostia #40 Estoeslaostia
Parca, la has cagado.
Huye!!
#35 hachede8
...Pero la muerte todavía no tiene cojones de decírselo.
#28 Poplíteo
Si yo fuera Khamenei me apuntaría el tanto.
CarlitosMacondo #38 CarlitosMacondo
Bueno que se megore
