Muere un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Un joven de 19 años ha fallecido en una avenida de la Playa de San Juan de Alicante por asfixia al atragantarse cuando comía el gajo de una mandarina, han informado este sábado fuentes de la investigación. El trágico suceso ocurrió este viernes poco antes de las 15 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan cuando la víctima comía la mandarina en compañía de unos amigos y, en un momento dado, se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo.
| etiquetas: muerte , joven , atragantamiento , alicante , mandarina
Mucho ánimo a la familia y a sus amigos.
Me alegro que tu padre esté bien
Solo hay un caso imposible, cuando la persona se ha atragantado tras exhalar (con lo que encima el cuerpo hace mas el vacío sobre el objeto). Pero suele ser mas habitual que el… » ver todo el comentario
Me quede azul ... y en el limite de mis fuerzas conseguí expulsarlo.
¿Ahora bien.. un gajo?! Solo se me ocurre que lo haya lanzado hacia arriba 'jugando' como con los frutos secos, para tragárselo sin mordelo.
Lo mismo estaba comiendo el gajo y la causa de la muerte es otra....
Tuvo suerte que en el mismo recinto se estaba celebrando una comunión y había un médico que le hizo la maniobra y pudo respirar, porque los que estaban allí no supiero y eso que le pegaron hostias hasta en la espalda.
