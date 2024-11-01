edición general
Muere un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Un joven de 19 años ha fallecido en una avenida de la Playa de San Juan de Alicante por asfixia al atragantarse cuando comía el gajo de una mandarina, han informado este sábado fuentes de la investigación. El trágico suceso ocurrió este viernes poco antes de las 15 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan cuando la víctima comía la mandarina en compañía de unos amigos y, en un momento dado, se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo.

50 comentarios
Pontecorvo #3 Pontecorvo
Asignatura de primeros auxilios obligatoria ya en todos los colegios
llom #39 llom
#3 No hace falta una asignatura, sino talleres cada cierto tiempo. Tanto en el instituto en el que trabajo como en el colegio de mis hijas lo hace cada año.
Guanarteme #8 Guanarteme
Joer, qué putada, vaya mierda de muerte y encima a esas edades...

Mucho ánimo a la familia y a sus amigos.
Pertinax #18 Pertinax
#17 Tampoco creo que sea para ponerse así. Vamos, digo yo.
elmakina #22 elmakina
#18 lo que hay que hacer es pensar es lo que uno dice y en qué contexto.
Pertinax #23 Pertinax *
#22 Aplícate el cuento. Bonita edición, por cierto.
#46 lovetan
#18 Es que es para morirse.
Pertinax #2 Pertinax
Si Heimlich levantase la cabeza...
#4 Nuisaint *
#2 No es tan fácil, justo hoy mi padre se ha atragantado al comer he intentado la maniobra y no he sabido hacerla bien. Por suerte se le ha pasado solo.
Pertinax #9 Pertinax *
#4 Tiene su truki, pero cuando lo pillas es sencillo, claro que no lo practicamos más que cuando apenas queda tiempo y hay que andar tanteando.
elmakina #17 elmakina *
#9 por mucho "truki" que tengas, no es efectiva siempre, ni de lejos, así que déjate de imbecilidades de "si levantara la cabeza" y demás.
#28 totxo *
#17 lo que si que no es efectivo es no hacerla
elmakina #42 elmakina
#28 eso es verdad. Y decir chorradas tampoco es efectivo.
llom #33 llom
#17 Es cierto, pero a mí me salvó la vida una vez.
BiRDo #43 BiRDo
#33 Y yo le salvé la vida a mi primo en una comunión con ella porque la había visto en la tv. Él era un niño, y yo también cuando se la hice (yo 2 ó 3 años mayor). Pero hay que hacerla con soltura, sin miedo y con fuerza. La suerte de ser un pequeño es que piensas que si te equivocas los mayores están ahí para ayudar también. Pero después de años sé que los adultos estaban todos mirándose las caras y fui el único que hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. El trozo de jamón que…   » ver todo el comentario
#20 Lusco2 *
#4 Sí, desgraciadamente no es una maniobra infalible, aunque es muy efectiva, hay que hacer de todo y no rendirse.,
elmakina #38 elmakina
#20 hablamos de tasas de efectividad estimada en un 50% aproximadamente. Si a eso le llamas "muy efectiva"...
#44 Lusco2
#38 Supongo que para hacer esa estadística se han contabilizado más los fallecidos que son evidentes que todos los posibles caso en los que se ha realizado sin dejar constancia
Manuel.G #27 Manuel.G
#4 el error tipico es apretar en la parte baja del esternón. Hay que apretar BAJO las costillas y apretar hacia arriba, como queriendo meter los pulgares bajo le caja toracica.

Me alegro que tu padre esté bien :-)
llom #37 llom
#27 Para localizar el lugar exacto, a mí me enseñaron que hay que poner el meñique en el ombligo y luego girar la mano hacia arriba para colocarla y empezar a presionar.
#34 ingenieril
#4 Solo funciona si realmente está totalmente obturado. Porque si no el aire se escapa por las rendijas. Cuando hay una obturacion total lo “bueno” es que el aire esta encerrado en pulmones y traquea y es como apretar una botella de agua intentando que salte el tapón(por fortuna el alimento no está roscado)
Solo hay un caso imposible, cuando la persona se ha atragantado tras exhalar (con lo que encima el cuerpo hace mas el vacío sobre el objeto). Pero suele ser mas habitual que el…   » ver todo el comentario
dilsexico #50 dilsexico
#4 La proxima vez con un dedo le tocas la laringe y en la otra mano un cutter y un boli bic, ya veras como empuja! :-P
maspipinobreve #14 maspipinobreve
#1 Podia haberse aprovechado el Trump y no exigir más a los demás.
oceanon3d #36 oceanon3d *
#1 Yo tengo ya seis décadas y nunca me había atragantado hasta el punto de verme con la vías respiratorias cerradas. Y mira que he hecho burradas de las gordas. Lo había visto muchas veces en películas y poco mas. Y me paso hace unos meses con un trozo de pan sin mas ... sin hacer nada fuera de lo común. Sin mas.

Me quede azul ... y en el limite de mis fuerzas conseguí expulsarlo.
#41 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#36 A mi me da hipo con eso, tragando trozos de pan demasiado grandes, que se ve que el hipo aparece asi con trozos de comida demasiado grandes. Pero atragantarme no me ha pasado nunca.

¿Ahora bien.. un gajo?! Solo se me ocurre que lo haya lanzado hacia arriba 'jugando' como con los frutos secos, para tragárselo sin mordelo.
#21 yukatan
supongo que esta mal explicado.... antes de caer al suelo, deberia haber mostrado sintomas de asfixia etc etc.... no tiene sentido que sea asfixia y sea meterse un gajo e irse al suelo....

Lo mismo estaba comiendo el gajo y la causa de la muerte es otra....
BiRDo #47 BiRDo
#21 Supongo que no es el mejor articulista del mundo, la verdad.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Una muerte infructuosa.
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
¡Pero si me habían dicho que había que comer mucha fruta para tener buena salud!

¡Emosio engañaos!
Catapulta #30 Catapulta
#13 Y ha tenido buena salud. Hasta su muerte.
BastardWolf #12 BastardWolf
Yo por eso hace años que no como ni fruta ni verdura, te puede matar
maspipinobreve #19 maspipinobreve
#12 A mi casi me ha matado el turron de Jijona, advertidos estais.
llom #40 llom
#12 A mí casi me mata un trozo de pan.
ElRelojero #16 ElRelojero
Un amigo mío casi la palma, se atragantó con unos cacahuetes, etc. lo típico que te lo ponen en un cuenco y en vez de uno a uno, coges un puñado y te lo llevas a la boca.
Tuvo suerte que en el mismo recinto se estaba celebrando una comunión y había un médico que le hizo la maniobra y pudo respirar, porque los que estaban allí no supiero y eso que le pegaron hostias hasta en la espalda.
Marco_Pagot #24 Marco_Pagot
#16 precisamente dando hostias en la espalda agravas la situación
ElRelojero #26 ElRelojero
#24 Ya pero los que estaban se pudieron nerviosos y al final , pues eso,, hostias. Se salvó de milagro, eso sí, pasó varios días soliéndole las costillas, imagino que fué por los que le acompañaban que no supieron hacerla bien.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
O una navajilla como en las pelis, agujero en la tráquea y canuto de boli bic... :popcorn:
Malinke #7 Malinke
#6 esta leyendo así de soslayo y no sé qué pensé, si la navajilla era para buscar el gajo de la naranja. xD
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 para pinchar el gajo... :-D
Malinke #11 Malinke
#10 si no puedes con él por las buenas, tiramos de navaja. :-D
maspipinobreve #15 maspipinobreve
#6 Navajilla, no, le clavas el boli y le quitas la carga y rezas o te vas al bar
Manuel.G #29 Manuel.G
#6 pues... No funcionaría. Eso es útil en un edema de glotis. En un atragantamiento el objeto suele quedar alojado en la carina pulmonar, mucho más abajo de la traquea.

Ah espera, que era una broma! :-P
#32 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#29 Bueno era broma... sobretodo no sabiendo que hay de cierto en lo que aparece en una peli, que normalmente es poco. Pero vamos, estando ya morado, ¿por que no trinchar a ver...? {0x1f374}

¿que hace usted con esa cabeza humana!!!?
Nada, agente, que se ha atragantado, había que liberar las vías respiratorias urgentemente.
Gotsel #45 Gotsel
#6 estás pensando en "Corre Lola corre"?
#48 Tunguska08Chelyabinsk13
#45 Quien sabe, creo que lo he visto en varias, una en un avión creo... no me sonaba el nombre, pero viendo la protagonista, me suena, no se si la he visto o no, pero me suena la tipa esa corriendo.
#25 quiquep
Yo casi me voy con un puto guisante. Tras bailar un rato al estilo flamenco, no sé si mi suegro me salvó o lo saqué yo tosiendo. Pero fueron 15- 20 segundos horribles
BastardWolf #31 BastardWolf
#25 venga, por el momento tu ganas a la posible muerte mas ridícula... Veremos si aparece alguien que se haya asfixiado con un grano de arroz
#49 yukatan
#25 un guisante te tapo la via respiratoria entera??? Joder que raro
