Muere un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Un joven de 19 años ha fallecido en una avenida de la Playa de San Juan de Alicante por asfixia al atragantarse cuando comía el gajo de una mandarina, han informado este sábado fuentes de la investigación. El trágico suceso ocurrió este viernes poco antes de las 15 horas en la avenida de las Naciones de la Playa de San Juan cuando la víctima comía la mandarina en compañía de unos amigos y, en un momento dado, se desplomó al suelo poco después de introducirse en la boca un gajo.