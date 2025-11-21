La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así

Muy buenas gente. hace unos días que Youtube me bombardea con contenido basura con un tema muy concreto: crisis de la soledad de hombres y mujeres.

Pero el algoritmo youtubero no me manda opiniones diversas y con algo de base para poder reflexionar sobre un problema que está ahí. Me manda pura mierda. Son cotilleos de baja calidad. Textos narrados y videos que se presentan como reales cuando son todo inventos, historias y cuentos. Al principio era contenido en inglés pero hoy ha empezado a llegar en español. Son videos donde las mujeres quedan como tontas o zorras interesadas y se racionaliza esa conclusión, no hay término medio y la mujer "de hoy en día" tiene la culpa de la baja natalidad y los problemas de la sociedad capitalista moderna. Una legión de creadores de contenido ( de contenido de mierda) difunden esta basura. Ejemplos:

www.youtube.com/watch?v=P_faTL9EGEk

www.youtube.com/watch?v=3UgGYeDGyyg (español)

www.youtube.com/watch?v=RaO7uF0kwCI

www.youtube.com/watch?v=DWIxrirGRU4 (español)

www.youtube.com/watch?v=3ZHx46EHgDY (español)

¿Cómo pueden estas generalizaciones y simplicidades generar tantos clics y convencer a algunos? Yo diría que se aprovechan del ser humano y sus sesgos cognitivos igual que hace la propaganda: sacando partido de nuestra necesidad social de compañía, aprovechando nuestros instintos más primarios como la defensa del territorio, atacando sentimientos o debilidades que se dan en ciertas etapas de la vida... Al final son temas de toda la vida de dios: no encontrar pareja, que te engañen, que no te aprecien... pero me están vendiendo que es culpa de las mujeres y que se solucionaría si no fueran tan "promiscuas". Y por supuesto es la izquierda la culpable de que se les hayan metido todas estas cosas en la cabeza.

Y hay que recordar que este contenido funciona porque tiene algo de verdad en algún sitio. Por ejemplo, ser madre ya muy entrada en años es problemático y es más habitual hoy en día que hace años, cuando la mujer no trabajaba de la manera que se hace hoy.

Bueno, hasta aquí mi queja furibunda sobre este contenido de mierda. Os dejo una canción relacionada, que no me vengan con que es un problema únicamente del siglo xxi:

www.youtube.com/watch?v=2HwVIgmWlkg