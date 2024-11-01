edición general
34 meneos
36 clics
Mercosur permitirá el consumo de alimentos con pesticidas vetados en la UE

Mercosur permitirá el consumo de alimentos con pesticidas vetados en la UE

Se cierran décadas de negociación que, no obstante, no han servido para acabar con los puntos más polémicos del pacto, como los problemas para controlar la entrada en la UE de alimentos tratados con productos químicos que la UE prohíbe por sus riesgos para la salud humana. Los negociadores latinoamericanos han reconocido problemas con la "trazabilidad" del uso que sus agricultores y ganaderos hacen de fungicidas, insecticidas, antibióticos y hormonas vetados en Europa

| etiquetas: mercosur , pesticidas , antibioticos , hormonas , vetados , ue
28 6 0 K 222 actualidad
16 comentarios
28 6 0 K 222 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 poxemita
Bueno, nuestros amados líderes europeos podrán permitirse frutas y verduras eco de km0, así que los pesticidas a ellos no les preocupa.
4 K 49
Mala #6 Mala
#1 A nuestros líderes nacionales también les parece estupendo este acuerdo.
0 K 10
Harkon #8 Harkon
#1 Dices a Meloni que ha dado el parabien a cambio de unos controles que la propia noticia pone en duda de la dificultad de trazabilidad de productos químicos y de controlar la carne hormonada como ha reconocido brasil

cc #0 #6 #5
0 K 15
#11 Horkid *
www.meneame.net/m/actualidad/union-europea-avanza-autodestruccion-firm La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur
1 K 27
shake-it #4 shake-it
Siempre pensando en el bienestar de las personas y en el medioambiente. Es brutal lo mal que estamos haciendo todo en el siglo XXI, hemos apostado fuerte por autoboicotearnos como especie y civilización
1 K 27
#3 Abril_2025
Cuando leo estas noticias me pregunto si la gente se ha dado cuenta de que llevamos décadas comiendo comida importada que pasa todo tipo de controles.

Fuentes de la Comisión Europea aseguran que está previsto el refuerzo de los controles en frontera de los amplios contingentes de frutas, hortalizas y carne que llegarán de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia

El pacto es para traer más, no para bajar los controles.
1 K 20
pepel #7 pepel
Puede ser un primer paso para volver a permitirlos en las producciones nacionales.
0 K 19
#12 indi11
#7 o el todo vale para salvar la industria alemana...
0 K 6
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
consumid productos locales
1 K 17
Harkon #9 Harkon
#5 No es tan fácil, el producto puede estar hecho aquí con carne y verdura que bien de fuera, por ejemplo.
0 K 15
Lyovin81 #10 Lyovin81
#9 No compres mierdas precocinadas, compra productos de aquí y los elaboras tú.
1 K 13
Harkon #14 Harkon
#10 No tienen por qué ser precocinadas, basta con que te vayas a un restaurante, basta que compres una bolsa de verduras congeladas (y que la mayoría sean de aquí y unas pocas de fuera), basta con que te vayas a un supermercado a coger frutas o verduras de una caja que te dicen que tomate canario y cultivado pued estar en Brasil (el portugues ya te lo cuelan como canario), simplemente les basta coger esa variedad y cultivarla en suramérica. por poner un ejemplo. Luego te "ocultan" la bolsa de donde viene.
0 K 15
Lyovin81 #16 Lyovin81
#14 y tienes razón. Me doy por corregido.
0 K 7
#2 veratus_62d669b4227f8
Pues a mirar las etiquetas y a comprar productos locales, que se metan sus mierdas por sus burocráticos culos. Mirar el etiquetado y que la procedencia del producto figure obligatoriamente todavía es posible, y digo todavía porque quizás en un futuro próximo estos datos desaparezcan por cuestiones "comerciales".
1 K 14
#13 Suleiman
Mientras esté toda la fruta debidamente indicada su procedencia original, a mí no me verán comprarles. El tema es que dudo que pase eso y nos van a colar fruta de donde nomes.
0 K 13
#15 To_lo_loco
Ayer por la noche al llegar a casa la nevera estaba vacía y el único comercio abierto era un Carrefour que no pisaba desde que dejó de llamarse Supersol.

Flipe con los precios, no sé qué carajos mide el IPC pero había precios de productos que habían subido un 80%. Y los que no su calidad y procedencia eran dudosas.

Creo que está a punto de acabarse el juego.
0 K 7

menéame