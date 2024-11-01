Mercosur permitirá el consumo de alimentos con pesticidas vetados en la UE

Se cierran décadas de negociación que, no obstante, no han servido para acabar con los puntos más polémicos del pacto, como los problemas para controlar la entrada en la UE de alimentos tratados con productos químicos que la UE prohíbe por sus riesgos para la salud humana. Los negociadores latinoamericanos han reconocido problemas con la "trazabilidad" del uso que sus agricultores y ganaderos hacen de fungicidas, insecticidas, antibióticos y hormonas vetados en Europa
| etiquetas: mercosur , pesticidas , antibioticos , hormonas , vetados , ue
cc #0 #6 #5
Fuentes de la Comisión Europea aseguran que está previsto el refuerzo de los controles en frontera de los amplios contingentes de frutas, hortalizas y carne que llegarán de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia
El pacto es para traer más, no para bajar los controles.
Flipe con los precios, no sé qué carajos mide el IPC pero había precios de productos que habían subido un 80%. Y los que no su calidad y procedencia eran dudosas.
Creo que está a punto de acabarse el juego.